U-17 Việt Nam nhìn sang bảng của Thái Lan và Indonesia mà ước 04/05/2026 17:14

(PLO)- Nhà vô địch Đông Nam Á - U-17 Việt Nam rơi vào bảng đấu thách thức hơn rất nhiều so với Thái Lan, Indonesia và Myanmar.

0 giờ ngày 6-5 VCK U-17 châu Á chính thức khởi tranh, đại diện Đông Nam Á là Myanmar đá trận khai mạc chạm trán chủ nhà Saudi Arabia, 30 phút sau Thái Lan ra quân. Nếu so sánh 4 đại diện Đông Nam Á tham dự giải châu lục thì U-17 Việt Nam ở bảng thách thức nhất.

U-17 Việt Nam ở bảng C cùng với Hàn Quốc, Yemen và UAE đều là những đội rất mạnh và rất khỏe, chiều cao vượt trội. Trong khi đó, ba đại diện Đông Nam Á còn lại dễ thở hơn rất nhiều.

U-17 Việt Nam thể hiện xuất sắc như trận thắng Úc 2-1 tại bán kết giải Đông Nam Á vừa qua thì rất hy vọng đi World Cup. Ảnh:CTP

Bảng A có chủ nhà Saudi Arabia, Thái Lan, Myanmar và Tajikistan. Myanmar hầu như không có cửa trước Saudi Arabia có bóng đá trẻ rất mạnh. Còn Thái Lan lượt trận đầu họ giải quyết được Tajikistan bằng một chiến thắng thì chìa khóa vào tứ kết mở ra với họ, điều đó đồng nghĩa chiếc vé World Cup U-17 tại Qatar được trao tay.

Bảng này, cơ hội vào tứ kết bằng ngôi nhì bảng của Thái Lan là rất sáng.

Bảng B có 1 đại diện Đông Nam Á là Indonesia. Sau khi bị loại ngay sau vòng bảng U-17 Đông Nam Á, nếu HLV Yulianto của U-17 Indonesia rà soát lại, thay đổi và làm mới vài thứ thì khả năng vào tứ kết của đội trẻ Đông Nam Á này cũng cao.

U-17 Indonesia không hề yếu lại rơi vào bảng B với Trung Quốc, Qatar và Nhật Bản... rất sáng cửa. Ảnh: CTP

Bảng B ngoài Nhật Bản, thì Qatar và Trung Quốc không hề mạnh. Nếu lứa U-17 Indonesia mà được dẫn dắt bởi một HLV dày dạn, U-17 Indonesia hoàn toàn sáng cửa vào tứ kết, nghĩa là có vé dự World Cup trẻ. HLV Yulianto còn non kém và thiếu tính linh hoạt ở thực chiến dẫn đến không khai thác hết được tiềm năng của U-17 Indonesia.

Tại bảng C, ngoài 1 Hàn Quốc rất mạnh thì Yemen và UAE đều là những đội có đẳng cấp ở bóng đá trẻ. Đối thủ của U-17 Việt Nam đều tinh quái và khoa học. Sòng phẳng mà nói thì trong 4 đại diện trẻ Đông Nam Á, thì Việt Nam là đội rơi vào bảng đấu thách thức nhất.

Bù lại, U-17 Việt Nam là đội vô địch Đông Nam Á, trong đó có trận đánh bại Úc 2-1 ở bán kết rất xuất sắc.

Hy vọng thầy trò HLV Cristiano Roland có điểm rơi phong độ chuẩn và thi đấu thăng hoa tại giải để trước mắt có vé vào bán kết.