Vinschool Central Park lên ngôi bóng rổ học đường, TP.HCM giành cú đúp lịch sử 24/05/2026 18:35

(PLO)- Giải bóng rổ Trẻ VnExpress – Cup Ziaja 2025-2026 chính thức khép lại sau hơn một tháng tranh tài sôi động, nhưng dư âm mà giải đấu để lại đang khiến cộng đồng bóng rổ học đường cả nước bùng nổ, với tâm điểm thuộc về Vinschool Central Park.

Vinschool Central Park gần như “càn quét” toàn bộ các danh hiệu quan trọng ở khu vực TP.HCM lẫn Siêu cúp hai miền. Cuộc chơi lớn bóng rổ học đường khởi tranh từ ngày 17-4 tại TP.HCM, giải năm nay quy tụ 24 đội bóng nam và nữ, tạo nên tổng cộng 48 trận đấu với chất lượng chuyên môn được đánh giá rất cao.

Sự góp mặt của hàng loạt trường giàu truyền thống như Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thượng Hiền hay Vinschool Central Park khiến cho không khí giải đấu nóng lên ngay từ những vòng đầu tiên. Đặc biệt, giải còn thu hút sự chú ý khi có sự xuất hiện của Nguyễn Hoàng Minh Khang, gương mặt trẻ tuổi nhất thuộc hệ thống đào tạo của Saigon Heat.

Bùng nổ giải bóng rổ Trẻ VnExpress.

Sau hành trình đầy thuyết phục, Vinschool Central Park trở thành đội bóng gây tiếng vang lớn nhất giải khi giành chức vô địch ở cả nội dung nam và nữ khu vực TP.HCM. Ở nội dung nam, THPT Gia Định cán đích ở vị trí á quân, trong khi THPT Hùng Vương và THPT Hoàng Hoa Thám chia nhau vị trí thứ ba.

Nguyễn Huỳnh Phương Chi được trao danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất sau màn trình diễn nổi bật xuyên suốt giải đấu.

Bên phía nữ, Vinschool Central Park tiếp tục cho thấy sự vượt trội về chất lượng đội hình và bản lĩnh thi đấu. CLB Fortis giành vị trí á quân, còn THPT Bùi Thị Xuân và THPT Lê Quý Đôn đồng hạng ba. Nguyễn Hoàng Minh Khang trở thành cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi được vinh danh là vận động viên xuất sắc nhất nội dung nữ.

Sân chơi thể thao lành mạnh, lan tỏa niềm yêu thích bóng rổ và góp phần phát triển toàn diện cho đối tượng học sinh THPT.

Điểm nhấn lớn nhất của mùa giải xuất hiện ở loạt trận Siêu cúp hai miền, nơi các nhà vô địch khu vực Hà Nội và TP.HCM trực tiếp đối đầu để xác định đội mạnh nhất cả nước.

Ở nội dung nam, trận đấu giữa Vinschool The Harmony và Vinschool Central Park được ví như “chung kết trong mơ” của bóng rổ học đường Việt Nam hiện tại. Đại diện TP.HCM tiếp tục khẳng định đẳng cấp bằng chiến thắng thuyết phục để lên ngôi vô địch Siêu cúp. Nguyễn Việt Thành được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Các trận đấu có chất lượng chuyên môn cao...

... cùng sắc màu rực rỡ trên khán đài.

Ở nội dung nữ, Vinschool Central Park thêm một lần khiến khán giả bùng nổ khi đánh bại THPT Phan Đình Phùng để hoàn tất cú đúp Siêu cúp đầy ấn tượng. Nguyễn Huỳnh Phương Chi tiếp tục trở thành tâm điểm với phong độ nổi bật và được trao danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất.

Ngoài yếu tố chuyên môn, mùa giải năm nay còn ghi nhận sức hút truyền thông cực lớn. Hoạt động Media Day thu hút tới 360 vận động viên tham gia, góp phần tạo nên làn sóng tương tác mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Giải bóng rổ Trẻ VnExpress – Cup Ziaja 2025-2026 thu hút đông đảo các đội bóng tham gia với lực lượng cổ động viên hùng hậu.

Theo thống kê từ ban tổ chức, cổng bình chọn Nam Vương, Hoa Khôi cùng các video biến hình tập thể nhận gần 27,7 ngàn lượt bình chọn từ người hâm mộ. Đáng chú ý, các nội dung liên quan đến giải đấu trên fanpage chính thức đã vượt mốc 4,5 triệu lượt xem cùng hơn 50.000 lượt tương tác trực tiếp. Những con số này cho thấy bóng rổ học đường đang ngày càng trở thành sân chơi thu hút giới trẻ Việt Nam.

Ban tổ chức cũng dành sự quan tâm lớn đến sức khỏe học đường thông qua chuỗi hoạt động School Tour mang chủ đề “Slay Hard, Play Harder - Khí Chất Hơn, Chơi Chất Hơn”.

Niềm vui chiến thắng.

Chương trình được tổ chức tại hệ thống trường Trí Đức với sự tham gia của hơn 2.000 học sinh. Các khách mời như Á hậu Cẩm Ly, HLV bóng rổ Vũ Thế Cang cùng nhiều chuyên gia da liễu đã chia sẻ kiến thức về chăm sóc sức khỏe thể chất, tâm lý tuổi dậy thì và xây dựng lối sống tích cực cho học sinh.

Giải bóng rổ Trẻ VnExpress – Cup Ziaja là sân chơi thường niên do FPT phối hợp cùng Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của thương hiệu dược mỹ phẩm Ziaja đến từ Ba Lan. Ra đời từ năm 2024, giải đấu đang dần trở thành một trong những sân chơi học đường có sức ảnh hưởng lớn nhất dành cho học sinh THPT yêu bóng rổ tại Việt Nam.

Những nhà vô địch trẻ.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Vũ Văn Trọng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam - cho rằng việc kết hợp giữa thể thao và giáo dục sức khỏe sẽ góp phần giúp học sinh phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần. Theo ông, giải đấu trong tương lai được kỳ vọng tiếp tục trở thành bệ phóng cho phong trào bóng rổ học đường trên cả nước.