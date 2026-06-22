Bóng đá Malaysia cải tổ, hay chỉ là “đòn gió” để tránh tội? 22/06/2026 13:33

(PLO)- Bóng đá Malaysia vừa chia tay hai nhà cầm quân - Peter Cklamovski ở đội tuyển Malaysia và Nafuzi Zail của U-23.

HLV Peter Cklamovski vừa tuyên bố rời tuyển Malaysia. HLV Nafuzi Zain của U-23 cũng rời đội. Trong khi đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đăng đàn cải tổ sâu rộng bóng đá Malaysia.

Còn 1 tháng 2 ngày nữa AFF Hyundai Cup khai mạc, ngay sau đó là FIFA SEAN Cup nhưng bóng đá Malaysia như “rắn mất đầu”. HLV Peter Cklamovski tuyên bố rời đội tuyển Malaysia, HLV Nafuzi Zain (người Malaysia) cũng không ở lại U-23 nữa.

HLV Nafuzi Zain rời ghế HLV trưởng U-23 Malaysia. Ảnh: Bernama.

Hiện tại, câu chuyện của làng bóng Malaysia vẫn chưa thấy bản án thích đáng của FIFA áp xuống, xử lý chưa tới nơi tới chốn và thậm chí “bên trọng, bên khinh”.

Nếu các CLB khác của Malaysia đâm đơn kiện lên FIFA về hai CLB Johor Darul Tazim và Kuching thì nhất định FIFA sẽ phải ra tay. Theo đó, hai CLB này đã dùng cầu thủ vi phạm nhưng họ không bị trừ điểm.

Từ đầu mùa giải 2025-2026, Johor và Kuching đã dùng cầu thủ nhập tịch giả (trong số 7 tuyển thủ nhập tịch gian lận của Malaysia) nhưng các trận đấu nội địa có dùng cầu thủ này của hai đội trên không bị Ban tổ chức các giải xử lý.

Cựu danh thủ Safee Sali kêu gọi phát triển bóng đá quốc gia phải tập trung vào nội lực. Ảnh: ST.

Cùng với đó, FIFA cũng chưa đưa ra án phạt cụ thể cho loạt hành động giả mạo giấy tờ nhập tịch cầu thủ để qua mặt FIFA theo cách gian lận: Vi phạm điều cấm kỵ nhất của FIFA. Việc xử lý chỉ dừng lại ở mức trừ điểm những trận có những cầu thủ gian lận.

Cuối cùng, việc điều tra ai là người đứng đầu làm sai lệch hồ sơ 7 cầu thủ cũng chẳng có kết quả. Tổng thư ký FAM lại là người đứng ra chịu tội ở mức “lỗi kỹ thuật”. Tổng thư ký chỉ là người thừa lệnh cấp trên.

FAM đang tiến hành cải cách công tác quản trị FAM. Nhưng giới quan sát trong nước lại cho rằng nó giống như "đòn gió" để che mắt FIFA và cũng để tránh mức án chung cho hành vi gian lận của FAM với 7 cầu thủ nhập tịch gian lận.

Kuala Lumpur có trụ sở FAM, có trụ sở AFC, có văn phòng đại diện FIFA, và quan chức bóng đá của Malaysia làm việc trong những cơ quan trên rất đông có thể khiến cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới nhẹ tay (!?).