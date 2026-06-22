Cảnh sát lên kế hoạch ứng phó với việc Messi trở lại Miami 22/06/2026 13:31

Lionel Messi sẽ trở lại Miami cùng đội tuyển Argentina đá vòng 32 World Cup 2026 nếu họ đứng đầu bảng J, và cảnh sát đang chuẩn bị tinh thần việc các cổ động viên sẽ gây náo loạn. Theo đó, cảnh sát Miami đã được đặt trong tình trạng báo động cao trước khả năng Lionel Messi trở lại Miami, nơi anh đang chơi cho đội Inter Miami. Đội trưởng tuyển Argentina hy vọng sẽ giúp đội của mình giành chiến thắng ở vòng bảng World Cup.

Và nếu điều này xảy ra, đội bóng của HLV Lionel Scaloni sẽ đối đầu với các đối thủ ở vòng 32 tại sân vận động Hard Rock ở Miami vào ngày 3-7. Điều đó có nghĩa là ngôi sao của Inter Miami, Lionel Messi, sẽ trở lại "ngôi nhà thứ hai" của mình. Cảnh sát địa phương biết điều này sẽ tiềm ẩn nguy cơ gây hỗn loạn trong và xung quanh sân vận động. Messi đã trở thành một nhân vật được hâm mộ cuồng nhiệt kể từ khi gia nhập Inter Miami từ Paris Saint-Germain vào năm 2023.

Lionel Messi là gương mặt nổi tiếng nhất ở giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS). Hàng nghìn người hâm mộ dự kiến ​​sẽ đổ về sân vận động tại Miami với hy vọng được nhìn thấy Messi. Điều này sẽ gây khó khăn cho cảnh sát, những người đã bắt đầu lên kế hoạch cho tình huống này. Được biết, lực lượng bổ sung đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng, đồng thời một kế hoạch tăng cường các biện pháp an ninh bên ngoài sân vận động cũng đang được thảo luận.

Lionel Messi sẽ thu hút sự chú ý rất lớn khi trở lại Miami. ẢNH: ISI

Messi, người sẽ bước sang tuổi 39 vào thứ Năm, đã có khởi đầu ngoạn mục tại World Cup 2026 bằng cách lập hat-trick trong chiến thắng mở màn 3-0 của đội tuyển Argentina trước Algeria. Argentina sẽ đối đầu với Áo tại Dallas vào rạng sáng mai 23-6, trước khi hoàn thành vòng bảng với trận đấu gặp Jordan, cũng tại Dallas vào ngày 28-6.

Đội tuyển Argentina muốn đứng đầu bảng J để tránh chạm trán với Tây Ban Nha ở vòng 32 đội World Cup 2026. Scaloni đã dẫn dắt Argentina đến chức vô địch World Cup lần thứ ba tại Qatar và nếu họ muốn bảo vệ danh hiệu, Messi chắc chắn sẽ đóng vai trò then chốt.

"Những gì Leo đã làm thật khó giải thích", HLV Lionel Scaloni của tuyển Argentina nói sau khi đánh bại Algeria, "Chúng tôi thấy Lionel Messi mỗi ngày và anh ấy vẫn luôn làm chúng tôi ngạc nhiên. Anh ấy đã làm được điều đó trong 20 năm, trong mọi trận đấu. Những gì anh ấy làm hôm nay ở tuổi 38 thật khó diễn tả".

Nhưng HLV trưởng đội tuyển Argentina hiểu rõ đội của ông không thể xem thường bất kỳ đối thủ nào, nhất là sau thất bại đáng nhớ trước Saudi Arabia ở trận mở màn World Cup năm 2022. "Đội bóng này hiểu rất rõ bất kỳ ai cũng có thể đánh bại chúng tôi", HLV Scaloni thừa nhận, "Nếu bạn quá tự tin, bất cứ ai cũng có thể đánh bại bạn. Chúng tôi có rất nhiều ví dụ; chúng tôi là những người đầu tiên thua Saudi Arabia".