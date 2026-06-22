Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam 22/06/2026 12:23

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.

Những tân binh như Curacao, Cape Verde đã gây tiếng vang tại World Cup 2026. Điều này gợi lên câu hỏi, nếu tuyển Việt Nam là tân binh của một World Cup trong tương lai thì liệu có gây tiếng vang như họ?

Cape Verde sau khi hòa ứng viên vô địch Tây Ban Nha sau đó tiếp tục hòa thế lực Nam Mỹ Uruguay. Rõ ràng tân binh này đã chơi hai trận và tạo ra hai “địa chấn thế giới”.

Thủ môn Eloy Room của Curacao có 15 pha cứu thua trong 90 phút, tạo nên kỷ lục khi không cho Ecuador có bàn thắng. Ảnh: FIFA.

Trận Cape Verde ngoan cường cầm hòa 0-0 ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch World Cup 2026 - Tây Ban Nha gây sốc cho cả làng bóng. Trong đó thủ môn Vozinha, 40 tuổi vô hiệu hóa hàng loạt những pha dứt điểm từ các chân sút đình đám của Tây Ban Nha.

Cape Verde có đi tiếp hay không chưa biết, nhưng là một tân binh cách thể hiện như thế rõ ràng gửi đi những thông điệp lạc quan. Ngay sau đó, tân binh Curacao cũng ngoan cường cầm hòa Ecuador 0-0.

Cần biết Curacao đến với World Cup 2026 mang theo một kỷ lục là đảo quốc nhỏ bé nhất, dân số ít nhất của các quốc gia có đội dự World Cup 2026. Dân số Curacao chỉ có 160 ngàn người.

Curacao từng tranh ngôi vô địch với thầy trò HLV Park Hang-seo ở chung kết King’s Cup 2019 trên đất Thái Lan 7 năm trước. Khi đó, tuyển Việt Nam chỉ chịu thua đối thủ đến từ đảo quốc Trung Mỹ này ở loạt luân lưu.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã lên kế hoạch World Cup 2030, nhân kỷ niệm đúng 100 năm ngày giải đấu ra đời (1930) sẽ có 64 đội, tức tăng 16 đội so với hiện nay là 48.

Cape Verde không cho ứng viên Tây Ban Nha ghi bàn thắng nào. Ảnh: SE.

Nếu như World Cup có 64 đội, có lẽ châu Á ít nhất cũng được 12 đến 15 đội. Và lúc đó cơ hội của Việt Nam là rất sáng để giành suất tham gia lễ hội bóng đá thế giới.

Hy vọng World Cup 2030 có 64 đội và bóng đá Việt Nam hiện diện ở đó cùng làm nên những “địa chấn” như cách Cape Verde và Curacao đang làm được tại World Cup 2026 này.