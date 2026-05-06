VCK U-17 châu Á: Thua trận mở màn, U-17 Thái Lan... sẽ bị loại? 06/05/2026 11:28

(PLO)-U-17 Thái Lan đã thua đối thủ mà họ cần phải thắng, có thể đại diện trẻ Đông Nam Á... bị loại ngay sau vòng bảng.

Ra quân trận khai mạc vòng chung kết U-17 châu Á cần phải thắng đối thủ mới hy vọng nhưng U-17 Thái Lan đã thua.

Bảng A VCK U-17 châu Á, gồm chủ nhà Saudi Arabia cực mạnh, Thái Lan, Tajikistan và Myanmar. Nhìn vào cục diện bảng đấu đã cho thấy Thái Lan cần phải thắng Tajikistan thì mới hy vọng có ngôi nhì bảng vào tứ kết, cũng là có suất đi World Cup U-17 cùng năm tại Qatar.

Ngay phút thứ nhất, trung vệ của U-17 Thái Lan "đốt đền" rồi phút 59 lại mất người khiến đội thua 0-2. Ảnh:AFC

Tuy nhiên U-17 Thái Lan đã thua 0-2 trước đại diện Trung Á - Tajikistan, hai đối thủ phía trước là “ngọn núi” cực khủng U-17 Saudi Arabia đang rất mạnh vì quốc gia này đầu tư các tuyến trẻ dày đặc để chuẩn bị cho World Cup 2034 mà họ đăng cai.

Bây giờ ngoài phía trước là Saudi Arabia mà U-17 Thái Lan không có cửa thắng, đối thủ còn lại là đồng hương Đông Nam Á-Myanmar cũng không dễ gì cho Thái Lan đánh bại.

VCK U-17 châu Á có 16 đội chia làm bốn bảng. Sau vòng bảng là tứ kết, không có những suất vé vớt.

U-17 Indonesia (đỏ) khởi đi ấn tượng khi đánh bại Trung Quốc 1-0. Ảnh:AFC

Cơ hội vào tứ kết, tức cơ hội tìm vé World Cup trẻ coi như đã đóng sầm cửa với Thái Lan này. Đây là một trận đấu rất hay và kịch tính. Ngay phút thứ nhất thì đại diện trẻ Trung Á đã có vốn lận lưng từ pha đá phản lưới nhà của Phetcharayut Soboonma khi cầu thủ này tranh bóng trên không với Mirakhmadov ngay sát cầu môn khiến bóng bay vào lưới nhà.

Trận đấu được đẩy lên đầy kịch tính ngay từ đầu và 90 phút đầy cống hiến. Thái Lan thừa biết đây là trận cầu sinh tử phải thắng thì mới hy vọng vào tứ kết.

Càng về cuối trận, Thái Lan còn chơi theo kiểu “được ăn cả, ngã về không” và như thế là hở sườn để Tajikistan ghi thêm bàn từ phản công ở phút 90+7 do công Sanginov. Trước đó ở phút 59, thì chính tội đồ đá phản lưới nhà của Thái Lan bị tấm thẻ vàng thứ nhì phải rời sân.

Trận đấu còn lại, chủ nhà Saudi Arabia đánh bại Myanmar 4-0.

Ở bảng B, Indonesia khởi đi cực tốt khi đánh bại Trung Quốc 1-0, còn Nhật Bản thắng Qatar 3-1.