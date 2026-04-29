Nguyên nhân U-17 Triều Tiên rút lui khỏi giải châu Á 29/04/2026 15:40

U-17 Triều Tiên bất ngờ rút lui khỏi VCK U-17 châu Á tại Jeddah, Saudi Arabia. VCK U-17 châu Á diễn ra từ ngày 5 đến 22-5, cũng là vòng loại World Cup. 8 đội vượt qua vòng bảng sẽ giành vé dự World Cup.

Trẻ Triều Tiên ở bảng D cùng với Úc, Uzbekistan và Ấn Độ, được xem là bảng tử thần. Còn U-17 Việt Nam ở bảng C cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE. Mục tiêu của Việt Nam là vượt qua vòng bảng vào tứ kết là có tấm vé đi World Cup U-17 tại Qatar.

U-17 Triều Tiên từng 2 lần lên ngôi châu Á và 3 lần á quân.

VCK U-17 châu Á 2026 có 16 đội chia làm bốn bảng đấu, 8 đội vào tứ kết cũng là 8 đội vượt qua vòng loại World Cup U-17 diễn ra tại Qatar. Trong trường hợp Qatar tiến vào tứ kết tại giải U-17 châu Á này (U-17 Qatar ở bảng B) thì AFC xét 1 suất thứ 3 có thành tích tốt nhất của 4 bảng đấu dự World Cup trẻ. Đây là cơ hội cho Việt Nam khi ở bảng đấu có phần khốc liệt.

Chuyện đội trẻ Triều Tiên rút lui không ảnh hưởng gì đến tham vọng của thầy trò HLV Cristiano Roland. U-17 Triều Tiên là đội cực mạnh, họ bất ngờ rút lui thì những ứng viên vô địch khác... giảm đi một đối thủ cạnh tranh.

AFC cũng đã chính thức thông báo là không có chuyện rà soát và gọi đội khác thay thế Triều Tiên.

Theo thông tin từ tờ Sina Sport (Trung Quốc), “Nguyên nhân Triều Tiên rút lui khỏi VCK U-17 châu Á 2026 tại Saudi Arabia liên quan đến tình hình phức tạp tại Trung Đông hiện nay".

U-17 Triều Tiên từng vô địch U-17 châu Á 2 lần vào các năm 1986 và 2002, á quân 3 lần vào các năm 2008, 2014 và 2023.