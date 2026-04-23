Để U-17 Việt Nam 'thổi bay' khỏi giải, HLV Yulianto bị sa thải? 23/04/2026 11:07

(PLO)-HLV Yulianto sẽ không có cơ hội dẫn quân đá U-17 châu Á khi để Việt Nam tiễn rời khỏi giải ngay trên sân nhà?

Ngày khai mạc U-17 châu Á (ngày 5-5) cận kề tuy nhiên chiếc ghế của HLV Yulianto của U-17 Indonesia có nguy cơ gãy vì U-17 Indonesia bị U-17 Việt Nam cho rời khỏi giải U-17 Đông Nam Á ngay trên sân nhà.

HLV Yulianto dẫn dắt U-17 Indonesia không ấn tượng, dù thời cầu thủ anh thuộc dạng huyền thoại. Ông nhiều năm làm trợ lý cho các tuyến từ U-16, U-17 đến đội tuyển quốc gia và từng cùng được làm việc với HLV Patrick Kluivert.

Sau trận hòa 0-0 với Việt Nam, Indonesia rời khỏi giải ngay trên sân nhà. Ảnh:Bola

Tuy nhiên khi một mình ngồi "ghế lái”, Yulianto lại không ấn tượng và thiếu nhiều thứ. Chẳng hạn ở trận hòa Việt Nam 0-0, HLV Yulianto bị phê phán “chơi phòng ngự” khi đội cần phải thắng và thắng đậm thì mới vào bán kết.

Tại giải U-17 Đông Nam Á, chủ nhà Indonesia bị loại ngay sau vòng bảng với 4 điểm qua trận thắng Timor 4-0 và hòa Việt Nam 0-0, thua Malaysia 0-1.

LĐBĐ Indonesia (PSSI) và dư luận lẫn báo chí nước này đang muốn thay gấp Yulianto khi giải đấu U-17 châu Á cận kề rồi.

HLV Yulianto sẽ được thay thế, anh không có cơ hội dẫn quân đá giải U-17 châu Á đầu tháng 5? Ảnh:Bola

Tại giải trẻ châu Á, Indonesia ở bảng B cùng với Nhật Bản, Qatar và Trung Quốc, rất có hy vọng vào tứ kết cũng là chiếc vé World Cup U-17. U-17 Indonesia ra quân trận đầu gặp Trung Quốc vào ngày 5-5.

Tuy nhiên tình hình này khiến PSSI lo lắng vì HLV Yulianto chưa đủ kiến thức ngồi ghế thuyền trưởng ở giải đấu. Dư luận Indonesia gây áp lực lên PSSI thay thế gấp Yulianto.

Trong khi báo chí Indonesia thì lại “cao cơ” viết những bài báo không đề nghị PSSI tìm người thay thế Yulianto mà họ lại liệt kê ra những gương mặt thay thế Yulianto dẫn quân dự VCK U-17 châu Á.

Báo chí Indonesia chỉ ra 3 gương mặt quen thuộc và am hiểu các tuyến trẻ Indonesia như Indra Sjafri, Nova Arianto và Charis Yulianto. Tất cả đều là những cựu tuyển thủ nổi tiếng, trong đó cựu giám đốc kỹ thuật Indra Sjafri rất quen mặt, lại đưa U-23 Indonesia lên ngôi SEA Games 32. Tuy nhiên trở ngại của Indra Sjafri là không phải “dây” của Chủ tịch PSSI Erick Thohir.

Còn Nova Arianto cũng từng đưa U-17 Indonesia dự World Cup U-17 gần nhất, nhưng thầy nội này vẫn chưa thể đủ tầm dẫn quân đá giải lớn.

Sau khi không thắng đậm được U-17 Việt Nam và rời giải ngay sau vòng bảng, HLV Yulianto nêu quan điểm sẽ xây dựng lối chơi phòng ngự-phản công tại U-17 châu Á.

Tuy nhiên Yulianto đã quá nhạt nhòa, không hề thấy dấu ấn gì tại giải Đông Nam Á nên khó làm được việc tại giải châu Á sắp tới.