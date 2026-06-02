MU không thể vô địch Premier League 02/06/2026 07:09

MU đã có sự tiến bộ vượt bậc dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba tại Premier League, đồng thời giành suất tham dự Champions League mùa tới. Giờ đây, "quỷ đỏ" thành Manchester đang hướng đến mục tiêu cạnh tranh chức vô địch ở mùa tới.

Tuy nhiên, huyền thoại ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Manchester United Wayne Rooney đã hạ thấp kỳ vọng dành cho CLB cũ bằng cách cho rằng họ cần phải thực tế về khả năng cạnh tranh chức vô địch mùa giải tới. Đội chủ sân Old Trafford đã cho thấy sự cải thiện đáng kể dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick, nhưng Rooney cảm thấy đội sẽ "rất khó" để có thể tiến bộ hơn nữa.

Carrick được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của MU vào tháng Giêng sau khi Ruben Amorim bị sa thải, và "quỷ đỏ" đã có một nửa sau mùa giải tuyệt vời. MU thắng 12 trong số 17 trận đấu dưới sự dẫn dắt của Carrick, vươn lên vị trí thứ ba tại Premier League và giành quyền trở lại Champions League.

Ban lãnh đạo MU đã phản ứng bằng cách trao cho Carrick một hợp đồng hai năm và hiện đang lên kế hoạch cho mùa giải 2026 - 2027. Sau chiến dịch chuyển nhượng thành công mùa hè năm ngoái, MU đặt mục tiêu tăng cường đội hình trong kỳ chuyển nhượng mùa hè một lần nữa, với tiền vệ Ederson của Atalanta dự kiến ​​sẽ trở thành bản hợp đồng đầu tiên.

Rooney (phải) và Carrick (trái) là cựu đồng đội với nhau tại Manchester United. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Một số chuyên gia tin rằng Manchester United có thể cạnh tranh với Arsenal và Manchester City cho chức vô địch Premier League mùa giải tới, với 39 điểm giành được dưới thời Carrick kể từ tháng Giêng là thành tích tốt nhất, hơn bất kỳ CLB nào ở Ngoại hạng Anh trong cùng khoảng thời gian đó. Nhưng huyền thoại của "quỷ đỏ" thành Manchester Rooney, lại thận trọng hơn trong sự lạc quan của mình.

Tôi nghĩ những năm gần đây, tình hình của Manchester United rất khó khăn để người hâm mộ tìm thấy niềm vui", Wayne Rooney nói với talkSPORT, "Nhưng tôi nghĩ kể từ khi Michael Carrick đến, niềm hy vọng và niềm tin đã trở lại trong lòng người hâm mộ Manchester United.

Để kết thúc ở vị trí thứ ba, tôi nghĩ tất cả các bản hợp đồng mới đều khá tốt. Và giờ Manchester United đã trở lại Champions League, hy vọng họ sẽ chiêu mộ thêm một vài cầu thủ có thể giúp họ tiến lên một bước nữa. Vì vậy, tôi nghĩ có sự tiến bộ, mọi thứ trông tốt hơn. Và hy vọng chúng ta sẽ thấy được lợi ích từ việc có một HLV rất giỏi".

Rooney không tin MU có thể vô địch Premier League hay Champions League mùa tới. ẢNH: AFP

Khi được hỏi về việc cạnh tranh chức vô địch của MU, Rooney nói thêm: "Tôi nghĩ kỳ vọng, như tôi đã nói chuyện với anh ấy (Carrick) tuần trước, là đội sẽ cố gắng giành chiến thắng trong mọi giải đấu tham gia, nhưng bạn cũng phải thực tế nữa.

Tôi nghĩ, liệu bạn có thể tiến bộ hơn nữa so với vị trí hiện tại không? Vì vậy, tôi nghĩ nếu Manchester United kết thúc trong tốp 4 Premier League mùa giải tới, có thể cạnh tranh và vô địch các giải đấu cúp quốc nội, ví dụ như ở FA Cup và cố gắng thi đấu tốt ở Champions League, thì đó mới là sự tiến bộ.

Chúng ta đều muốn Manchester United vô địch Premier League, nhưng phải thực tế mà nói, liệu họ có vô địch được không? Liệu họ có vô địch Champions League không? Tôi nghĩ điều đó sẽ rất khó khăn, nhưng chúng ta đang cố gắng để có sự cải thiện".

Danh hiệu gần nhất của MU là FA Cup năm 2024 dưới thời HLV Erik ten Hag, và họ đã thua Tottenham trong trận chung kết Europa League mùa hè năm ngoái dưới thời Amorim. Chức vô địch Ngoại hạng Anh gần nhất của MU là ở mùa giải 2012 - 2013 dưới thời HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson.