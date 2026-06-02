Pep Guardiola xác nhận đội bóng tiếp theo mà ông muốn dẫn dắt 02/06/2026 07:39

(PLO)- Pep Guardiola đã xác nhận công việc tiếp theo mà ông muốn làm sau khi rời Man City trong trạng thái xúc động.

Pep Guardiola không còn là HLV của Manchester City sau 10 năm dẫn dắt đội chủ sân Etihad với vô số danh hiệu, nhưng được biết ông đã thông báo cho một số người về điểm đến tiếp theo của mình. Guardiola được cho là đã "nói với bạn bè" rằng ông muốn dẫn dắt đội tuyển Anh trong tương lai, chỉ vài ngày sau khi việc ông rời Manchester City được xác nhận, tờ Mirror (Anh) đưa tin.

Vị HLV huyền thoại người Tây Ban Nha này mới đây đã khép lại sự nghiệp kéo dài một thập kỷ tại Manchester, nơi ông giành được 20 danh hiệu, bao gồm sáu chức vô địch Premier League và Champions League.

Vẫn chưa rõ khi nào hoặc nơi đâu là điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp của Pep Guardiola. Tuy nhiên, trong khi tờ Mail (Anh) khẳng định Guardiola sẽ không trở lại dẫn dắt CLB trong thời gian gần, họ cho biết ông đã bày tỏ mong muốn được dẫn dắt đội tuyển quốc gia Anh trong tương lai. Tờ Mail tiếp tục lưu ý, mặc dù Guardiola "dễ thay đổi ý kiến", nhưng ông sẽ không tìm kiếm công việc mới tại 1 CLB.

Pep Guardiola chia tay Man City sau 10 năm gắn bó. ẢNH: EPA

Trước đây từng có ý kiến ​​cho rằng Pep Guardiola muốn dẫn dắt một đội tuyển quốc gia đến chức vô địch World Cup, sau khi đã đạt được mọi mục tiêu cao nhất ở cấp CLB. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha cần phải kiên nhẫn nếu muốn dẫn dắt đội tuyển Anh tại một giải đấu lớn, nhất là khi HLV Thomas Tuchel đã ký gia hạn hợp đồng với Tam sư trước thềm World Cup mùa hè này.

Chiến lược gia người Đức và là cựu HLV của Borussia Dortmund, PSG, Chelsea, chuẩn bị dẫn dắt đội tuyển Anh tham dự giải đấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp vào mùa hè này tại Mỹ, Mexico và Canada. Hợp đồng của Tuchel dự kiến ​​sẽ hết hạn sau World Cup 2026, nhưng Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng với Tuchel để kéo dài nhiệm kỳ của ông đến mùa hè năm 2028. Đội tuyển Anh đang chuẩn bị lên đường sang Mỹ để đối đầu với Croatia, Ghana và Panama ở vòng bảng của World Cup 2026.

Guardiola được cho là mong muốn dẫn dắt 1 đội tuyển quốc gia tham dự World Cup. ẢNH: SKY SPORTS

Về phía Man City, họ vẫn chưa công bố người thay thế Pep Guardiola, mặc dù cựu trợ lý HLV của Guardiola là Enzo Maresca, đang là ứng cử viên sáng giá nhất để tiếp quản vị trí HLV trưởng tại sân Etihad.

HLV Pep Guardiola nói khi được hỏi về người kế nhiệm mình, "Khi Manchester City cho tôi biết người đó là ai, tất nhiên tôi sẽ gọi cho người đó. Tôi sẽ nói với người đó, "Hãy là chính mình và CLB sẽ ủng hộ bạn vô điều kiện". Đó là sự ủng hộ lớn nhất, hay nói đúng hơn là may mắn lớn nhất mà tất cả các HLV từng làm việc ở đây đều có được. Bạn sẽ được bảo vệ trong những thời điểm khó khăn hơn bất kỳ CLB nào khác. Hãy là chính mình, hãy tự do, hãy theo đuổi những ý tưởng của bạn. Hãy làm việc chăm chỉ và mọi thứ sẽ ổn thôi".