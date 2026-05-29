Bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á không còn dễ dàng đi giải châu Á 29/05/2026 16:23

Vòng loại U-20 châu Á diễn ra vào tháng 8, AFC bắt đầu “siết” chất lượng và tạo sự phấn đấu cao hơn cho nhiều đội, nhất là những đội bóng bị đánh giá yếu. Tấm vé đi Vòng chung kết giải châu Á sẽ không còn dễ dàng nữa.

Ngay cả những nền bóng đá mạnh Đông Nam Á như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia cũng đã thấy... ngột ngạt ngay sau “cú siết” đầu vào của AFC.

Tám bảng đấu vòng loại đều rất thách thức với Việt Nam ở bảng C, Thái Lan ở bảng F, Philippines ở bảng A. Còn ba bảng phía dưới tranh 6 suất để giải lần sau vào thẳng vòng loại bảng thay thế những đội yếu khác.

AFC có 47 thành viên nhưng chỉ có 32 đội được dự vòng loại U-20 châu Á ngay từ vòng bảng, 12 thành viên phía dưới, tức 12 đội U-20 của 12 quốc gia cũng được chia làm 3 bảng đá tập trung mỗi bảng, rồi mỗi bảng chọn 2 đội, với ba bảng có sáu đội để vào thẳng vòng bảng của vòng loại U-20 lần sau; Đồng thời đẩy 12 đội yếu nhất trong số 32 đội dự vòng loại ngay từ vòng bảng mùa này xuống thế chỗ, tạo sự cạnh tranh khốc liệt.

Tấm vé đi dự giải châu Á sẽ không còn dễ dàng cho U-20 Việt Nam ở vòng loại sắp tới. Ảnh: VFF.

Khác với thời gian qua, AFC hoan hỉ cho toàn bộ 47 nền bóng đá trẻ cử đội trẻ tham dự vòng loại ngay từ vòng bảng. Có bảng 6 đội, có bảng 5 đội... và xuất hiện rất nhiều trận "mưa gôn” diễn ra, thậm chí có trên 20 bàn thắng.

Nay AFC phân ra 12 đội hạng dưới chia làm 3 bảng cho đá hệt như 8 bảng của 32 đội, nhưng mỗi bảng chọn 2 đội để giải lần sau thế 6 chỗ cho những đội có kết quả vòng loại tệ hại ở tám bảng trên.

Cách thức này sẽ làm cho vòng loại chất lượng và những đội nhóm dưới phải phấn đấu thật quyết liệt thì giải lần sau mới có cơ hội tham dự vòng loại.

Với ngay “cú siết” thứ nhất của AFC qua vòng loại U-20 châu Á khởi tranh vào cuối tháng 8 đã thấy khó rồi. Theo đó, U-20 Việt Nam ở bảng C cùng với Iran, Triều Tiên, Palestine; Philippines ở bảng A cùng Hàn Quốc, Kyrgyzstan và Lebanon quá căng; Thái Lan ở bảng F cùng Iraq, UAE và Turkmenistan thuộc dạng tử thần.

Vòng loại U-20 châu Á khởi tranh ngày 25-8, tám bảng chọn tám đội nhất và 7 đội nhì cùng chủ nhà Trung Quốc đá Vòng chung kết U-20 châu Á.