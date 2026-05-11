Tứ kết U-17 nữ châu Á 2026 Bóng đá Việt Nam lại đứng trước cánh cửa World Cup 11/05/2026 06:39

(PLO)- Sau chiến thắng nghẹt thở Myanmar để lần đầu giành vé vào tứ kết giải U-17 nữ châu Á, bóng đá Việt Nam đứng trước trận đấu quan trọng nhất lịch sử với suất chơi Cúp thế giới.

Chỉ cần đánh bại U-17 nữ Úc trong trận tứ kết vào lúc 14 giờ, ngày 11-5, thầy trò HLV Okiyama Masahiko sẽ giành vé tham dự U-17 World Cup nữ 2026 tại Morocco, viết tiếp lịch sử vàng son cho bóng đá Việt Nam.

Giấc mơ World Cup chỉ còn cách một trận đấu

Chiến thắng U-17 nữ Myanmar 2-1 đã giúp U-17 nữ Việt Nam đi tiếp và mở ra cơ hội lớn nhất từ trước đến nay cho bóng đá trẻ ở sân chơi châu lục. Lần đầu tiên, bóng đá Việt Nam dành cho nữ lứa tuổi dưới 17 bước vào vòng knock out với cột mốc thực sự giành vé tham dự World Cup.

Đối thủ tiếp theo của đội bóng áo đỏ sẽ là U-17 nữ Úc, đội xếp nhì bảng B sau thất bại nặng nề 0-5 trước U-17 nữ Nhật Bản ở lượt cuối vòng bảng. Trận tứ kết ở sân vận động Trung tâm Thể thao Tô Châu được xem như trận “chung kết” với cả hai đội, bởi chiến thắng đồng nghĩa chiếc vé đến Morocco.

Các cô gái trẻ Úc đã thua đậm Nhật Bản 0-5. Ảnh: TAFC.

Việc nữ trẻ Úc thua đậm Nhật Bản cũng khiến truyền thông và người hâm mộ xứ chuột túi bắt đầu lo lắng. Trên nhiều diễn đàn bóng đá Úc, không ít cổ động viên thừa nhận đội nhà đang bộc lộ nhiều vấn đề nơi hàng thủ khi gặp các đối thủ có khả năng phối hợp nhanh và xử lý kỹ thuật tốt. Đây lại chính là điểm mạnh nổi bật của U-17 nữ Việt Nam trong hành trình vượt qua vòng bảng.

AFC đánh giá bóng đá Việt Nam lọt vào tứ kết U-17 nữ chính là tín hiệu tích cực với bóng đá nữ Đông Nam Á, đặc biệt trong bối cảnh các đội trẻ châu Á ngày càng chú trọng thể lực và tốc độ. Dù bị đánh giá thấp hơn, đại diện Việt Nam vẫn gây ấn tượng mạnh nhờ tinh thần thi đấu kiên cường cùng khả năng tổ chức lối chơi khá chặt chẽ.

HLV Okiyama Masahiko sau trận thắng Myanmar thừa nhận các học trò vẫn còn nhiều điểm phải cải thiện, nhất là nền tảng thể lực trong hiệp hai. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Nhật Bản đánh giá rất cao tinh thần chiến đấu của toàn đội. Ông cho rằng việc thi đấu với mật độ dày ảnh hưởng đáng kể tới thể trạng cầu thủ, nhưng các học trò vẫn biết cách động viên nhau để giữ vững kết quả.

Tuyển nữ U-17 Việt Nam chỉ cách vé World Cup một trận đấu nữa. Ảnh: VFF.

Thủ môn Trần Thị Cẩm My thừa nhận Úc là đội bóng mạnh, sở hữu lợi thế chiều cao và sức mạnh, nhưng cô tin tưởng U-17 nữ Việt Nam có thể khả năng lớn tạo nên bất ngờ.

Úc mạnh cỡ nào và bóng đá Việt Nam cần làm gì để tạo địa chấn?

Xét về thể hình, tốc độ và khả năng tranh chấp, U-17 nữ Úc vẫn được đánh giá vượt trội hơn Việt Nam. Đây vốn là những phẩm chất đã trở thành thương hiệu của bóng đá Úc ở mọi cấp độ. Dù vậy, trận thua 0-5 trước Nhật Bản cho thấy đại diện châu Đại Dương không phải tập thể bất khả chiến bại.

Theo thống kê của AFC, trong hiệp một trận gặp Nhật Bản, U-17 nữ Úc chỉ tung ra đúng một cú sút trúng đích. Họ gặp rất nhiều khó khăn khi đối phương tăng tốc độ và pressing liên tục. Hàng thủ Úc cũng thường xuyên lộ khoảng trống ở hai biên, điều có thể trở thành cơ hội cho U-17 nữ Việt Nam tận dụng các tình huống phản công nhanh.

U-17 Úc không phải đối thủ quá mạnh với Việt Nam. Ảnh: TAFC.

Thực tế, U-17 nữ Việt Nam từng khiến Úc gặp vô vàn khó khăn ở vòng loại giải U-17 nữ châu Á năm 2024. Khi ấy, đội bóng của HLV Okiyama Masahiko thậm chí còn dẫn trước nhưng tiếc là thua ngược 1-2. Trận đấu đó cho thấy khoảng cách chuyên môn giữa hai đội không quá xa.

Điểm đáng chú ý là U-17 nữ Việt Nam đang có tinh thần rất tốt sau chiến thắng trước Myanmar. Các cầu thủ duy trì bầu không khí tập luyện tích cực và đã chuyển sang tập sớm để làm quen với khung giờ thi đấu buổi chiều. Ban huấn luyện cũng ưu tiên phục hồi thể lực nhằm giúp đội đạt trạng thái tốt nhất trước màn quyết đấu với Úc.

Thầy trò HLV Okiyama Masahiko tự tin trước trận quyết định với Úc. Ảnh: VFF.

Nếu muốn tạo địa chấn, U-17 nữ Việt Nam sẽ phải duy trì sự tập trung tối đa trong suốt 90 phút. Trận gặp Myanmar cho thấy đội bóng áo đỏ đôi lúc mất tập trung sau khi ghi bàn, tạo điều kiện cho đối thủ vùng lên. Trước một đội giàu thể lực như Úc, học trò ông Okiyama không thể phạm sai lầm.

Dẫu vậy, đây vẫn là thời điểm cho người hâm mộ Việt Nam hy vọng. Các cô gái trẻ lại đứng trước cơ hội bước ra sân khấu lớn nhất thế giới. Chỉ cần thêm một chiến thắng nữa, lứa cầu thủ trẻ của HLV Okiyama Masahiko sẽ ghi tên mình vào lịch sử.