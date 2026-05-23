Hỗn loạn cuộc đua sinh tồn ở V-League 23/05/2026 06:39

(PLO)- Cho dù CLB Công an Hà Nội đã sớm đăng quang trước 3 vòng đấu, V-League 2025-2026 vẫn chưa hạ nhiệt, khi ở đáy bảng còn nhiều đội phải chiến đấu sinh tồn cật lực.

V-League mùa này từ cuộc chiến tốp 3 cho đến màn giằng co trụ hạng, mọi thứ vẫn đang hỗn loạn trước giai đoạn quyết định. Chỉ một cú sẩy chân cũng đủ khiến cả mùa giải sụp đổ.

Tốp 3 V-League rực lửa, nhóm cuối bảng nghẹt thở

Chức vô địch đã thuộc về CLB Công an Hà Nội từ rất sớm, nhưng điều đó không khiến phần còn lại của V-League trở nên nhàm chán. Trái lại, sức nóng ở nhóm tranh huy chương và khu vực cuối bảng còn tăng dữ dội hơn khi khoảng cách giữa các đội cực kỳ mong manh.

Tâm điểm vòng đấu ngày 23-5 sẽ dồn về sân Ninh Bình, nơi đội chủ nhà tiếp đón CLB Công an TP.HCM trong trận cầu mang ý nghĩa cực lớn với cuộc đua tốp 3. Ninh Bình hiện có 44 điểm và chỉ hơn Hà Nội FC đúng 2 điểm.

CLB Công an TP.HCM sau khi thay tướng đang có dấu hiệu khởi sắc hơn ở V-League. Ảnh: VPF.

Sau khi không còn cơ hội vô địch, đội bóng Cố đô vẫn thể hiện khát vọng mạnh mẽ bằng hai chiến thắng liên tiếp trước Hải Phòng và SL Nghệ An cùng tỷ số 2-1. Sự bùng nổ của Geovane đang giúp hàng công Ninh Bình trở nên đáng sợ hơn ở giai đoạn cuối mùa V-League.

Ở chiều ngược lại, CLB Công an TP.HCM đang bước vào lịch thi đấu khắc nghiệt khi liên tục phải gặp các đội mạnh hơn. Sau trận này, họ còn phải chạm trán Viettel và Hà Nội FC trên sân khách. Đội bóng của HLV Phùng Thanh Phương hiện chỉ hơn Hải Phòng 2 điểm trong cuộc đua giữ vị trí thứ 5, vì vậy mọi sai lầm lúc này đều có thể phải trả giá cực đắt.

Dù vậy, với lợi thế sân nhà cùng thành tích thắng 4-3 ở lượt đi, Ninh Bình vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đáng kể.

SHB Đà Nẵng phải dốc hết sức tự cứu mình để tồn tại ở V-League mùa sau. Ảnh: VPF.

Một trận đấu khác cũng thu hút nhiều sự chú ý là màn đối đầu giữa SHB Đà Nẵng và Hải Phòng trên sân Chi Lăng. Đội bóng sông Hàn đang đứng áp chót với 17 điểm và tiếp tục chìm trong áp lực trụ hạng. Rất may là tinh thần chiến đấu của họ vẫn rất đáng nể. SHB Đà Nẵng vừa giành điểm trước CLB Công an TP.HCM và trước đó từng đánh bại Becamex TP.HCM trong các trận đấu giàu kịch tính.

Hải Phòng rõ ràng được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình lẫn kinh nghiệm, nhưng động lực chiến đấu mới là điều quyết định ở giai đoạn này. SHB Đà Nẵng chắc chắn sẽ “cháy hết mình” để nuôi hy vọng sống sót, vì thế đây được dự báo là một trận cầu cực kỳ căng thẳng.

Trong khi đó, Thanh Hóa và HA Gia Lai cũng bước vào cuộc chiến chưa thể xem nhẹ. Thanh Hóa đang có 24 điểm, hơn nhóm cuối 7 điểm và hoàn toàn có thể trụ hạng sớm nếu giành chiến thắng. Đội bóng xứ Thanh vẫn nắm lợi thế lớn bởi họ còn quyền tự quyết ở vòng cuối.

HA Gia Lai chưa chắc trụ hạng V-League. Ảnh: VPF.

Phía bên kia, HA Gia Lai chưa hề an toàn dù đang hơn nhóm cuối 5 điểm. Nếu trắng tay, khoảng cách có thể bị thu hẹp xuống mức báo động. Một kết quả hòa nhiều khả năng sẽ làm hài lòng cả hai đội trong bối cảnh đôi bên đều không muốn mạo hiểm quá mức.

Hà Nội FC tăng tốc, cuộc đua sinh tồn càng hỗn loạn

Ba trận đấu còn lại diễn ra ngày 24-5 tiếp tục khiến cuộc đua V-League trở nên khó đoán. Trên sân Bình Dương, Becamex TP.HCM tiếp đón SL Nghệ An trong trận đấu có tính chất “6 điểm”. Becamex TP.HCM hiện chỉ hơn nhóm cuối 4 điểm và buộc phải thắng nếu không muốn tiếp tục chìm trong nỗi lo rớt hạng.

SL Nghệ An lại đang trải qua giai đoạn cực kỳ đáng báo động khi thua liền 4 trận. Tuy nhiên, đội bóng xứ Nghệ vẫn được xem là tập thể có nhiều kinh nghiệm hơn trong những cuộc chiến sinh tồn. Sự xuất hiện của HLV Văn Sỹ Sơn giúp họ duy trì bản lĩnh ở thời điểm áp lực tăng cao nhất. Chỉ cần giành 1 điểm, SL Nghệ An gần như sẽ đặt một chân vào suất trụ hạng.

Hà Nội FC vẫn kiên trì bám đuổi ngôi á quân V-Leafue cuối mùa. Ảnh: VPF.

Ở một diễn biến khác, Hà Tĩnh sẽ gặp CLB Công an Hà Nội trong trận đấu mà hai bên đều khá thoải mái về tâm lý. Hà Tĩnh đã trụ hạng thành công, còn CLB Công an Hà Nội cũng sớm vô địch. Dù vậy, đội bóng ngành công an vẫn còn động lực lớn khi hướng tới mục tiêu phá kỷ lục điểm số của Hà Nội FC trước đây.

Khép lại vòng đấu 24 V-League là trận cầu đáng chờ đợi giữa Hà Nội FC và Nam Định trên sân Hàng Đẫy. Hà Nội FC đang tăng tốc mạnh mẽ để chen chân vào tốp 3 khi chỉ còn kém Ninh Bình 2 điểm. Trong khi đó, Nam Định dù đã trở thành cựu vương vẫn còn mục tiêu cạnh tranh vị trí trong nhóm đầu.

Với chiều sâu đội hình, lợi thế sân nhà và phong độ ổn định hơn từ đầu mùa, Hà Nội FC được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, trong bối cảnh mọi đội bóng đều đang chiến đấu cho mục tiêu riêng, V-League lúc này gần như không còn chỗ cho sự chủ quan, chỉ một vòng đấu nữa thôi, cục diện cả mùa giải có thể đảo lộn hoàn toàn.