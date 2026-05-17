Bóng đá, ngoại giao và những câu chuyện kỳ thú 17/05/2026 15:56

(PLO)- Những ngày qua, xuất hiện nhiều sự kiện bóng đá gắn kết với ngoại giao đầy thú vị.

+ Naegohyang - thành phố quê hương tôi:

Đoàn bóng đá CLB nữ Naegohyang của Triều Tiên đã có mặt tại Suwon, Hàn Quốc bằng máy bay sáng 17-5 để chuẩn bị vòng bán kết Champions League nữ 2025-2026. Công tác tổ chức đón đoàn thể thao Triều Tiên đã chuẩn chu đáo. Sau 8 năm, một đại diện của Triều Tiên mới quay lại Hàn Quốc.

Đáng chú ý việc hậu vận là những nỗ lực từ hai Bộ Thống nhất Triều tiên. Phía Hàn Quốc chi trả 256.140 USD cho công tác tiếp đón, tặng quà phía CLB nữ Naegohyang với 27 cầu thủ và 12 thành viên trong đoàn.

Đoàn bóng đá CLB nữ Naegohyang của Triều Tiên có mặt tại sân bay Suwon của Hàn Quốc sáng 17-5. Ảnh: BP.

Sân thi đấu Suwon của tổ hợp thể thao Suwon đã bán sạch 7.078 vé vào xem trận trận bán kết 2 này.

Naegohyang trong tiếng Triều Tiên có nghĩa “thành phố quê hương tôi”. CLB có trụ sở tại thủ đô Bình Nhưỡng này sẽ chạm trán nữ Suwon vào chiều 20-5. Trận bán kết trước đó là Tokyo Beliza gặp Melbourne FC. Nếu Naegohyang thua thì ngày hôm sau họ sẽ trở về, tức ngày 21-5. Còn thắng thì đợi đến ngày 23-5 đá chung kết.

+ Chuyện dài Iran tham dự World Cup 2026

Ngày 16-5, phái đoàn FIFA do Tổng thư ký Mattias Grafstrom đã đến Thổ Nhĩ Kỳ để chốt vấn đề rất đau đầu chuyện tuyển Iran có dự World Cup 2026 hay không?

Tổng thư ký FIFA Mattias Grafstrom (trái) và Chủ tịch LĐBĐ Iran, Mehdi Taj tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: IT.

Iran đưa ra 10 điểm để buộc FIFA đảm bảo cho Iran đến Mỹ dự giải nhưng không loại trừ khả năng họ bỏ vào giờ do ngại đoàn đội Iran sẽ ra sao khi đến Mỹ. FIFA nỗ lực và Iran cũng biết, nhưng FIFA sẽ chẳng thể can thiệp nổi những vấn đề khác khi tuyển Iran ở trên đất Mỹ và đóng quân tại Tuscan.

Tuyển Iran đã thể hiện nỗ lực bằng việc quay lại Thổ Nhĩ Kỳ tập huấn và chuẩn bị bay sang Mỹ trước World Cup 2026 khai mạc ngày 11-6, nếu giờ chót không có gì thay đổi.

+ Dangda có tội tình gì mà bị “ném đá”

HLV Anthony Hudson vừa công bố danh sách 23 tuyển thủ Thái Lan chuẩn bị đợt tập trung đầu tháng 6 đá giao hữu, trong số này có Dangda, 38 tuổi.

Bỗng dưng tay săn bàn huyền thoại AFF Cup lại bị dư luận “ném đá” tơi tả bằng lối dè bỉu “ông già”. Thực sự Dangda không còn muốn lên tuyển nữa, nhưng các HLV cần thì anh vẫn phải có mặt.

HLV Anthony Hudson của tuyển Thái Lan gọi tiền đạo Dangda 38 tuổi lên tuyển, bị dư luận phản ứng. Ảnh: BP.

Cái chính là fans Thái không ghét Dangda, nhưng họ hờn dỗi nền bóng đá thiếu các tuyến kế cận dẫn đến khủng hoảng tài năng.

Đợt tập trung này, tuyển Thái Lan tiếp Kuwait ngày 5-6 trên sân Thammasat, sau đó bay sang Hàng Châu gặp tuyển Trung Quốc ngày 9-6.