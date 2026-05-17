Beckham trở thành tỉ phú thể thao đầu tiên của Anh: Tài sản bao nhiêu? 17/05/2026 13:58

(PLO)-Chủ tịch của Inter Miami là David Beckham vừa trở thành tỉ phú thể thao đầu tiên của nước Anh...

Đồng sở hữu Inter Miami, David Beckham đã trở thành tỉ phú thể thao đầu tiên của nước Anh. Tài sản của vợ chồng Beckham giá trị 1.185 tỉ bảng Anh, tương đương 1,583 tỉ USD.

Beckham là huyền thoại của bóng đá Anh, điển trai, đội trưởng đội tuyển Anh, khoác áo những CLB danh tiếng nhất như MU, Real Madrid, AC Milan, PSG, Los Angeles Galaxy và khi chia tay nghiệp quần đùi áo số đã trở thành nhà kinh doanh, nhà quản trị bóng đá xuất sắc.

Beckham và vợ luôn là hình mẫu của các nhãn hàng thời trang cao cấp. Ảnh:G.N

Hiện nay Beckham đồng sở hữu CLB Inter Miami với anh em sinh đôi nhà Jorge Mas. Tạp chí Sunday Times Rich List đã tiết lộ số tài khoản mà cựu đội trưởng tuyển Anh cùng vợ Victoria sở hữu là 1,583 tỉ USD.

Đối chiếu con số này của vợ chồng Beckham với Ronaldo được tạp chí Forbest tiết lộ thì Beckham nhỉnh hơn Ronaldo khoảng gần 200 triệu USD. Theo Forbest, Ronaldo cũng đạt ngưỡng tỉ phú khi tài sản ước tính 1,384 tỉ USD.

Xét về đế chế kinh doanh thể thao thì Beckham đứng thứ nhì sau gia đình Bernie Ecclestone, cựu giám đốc điều hành giải đua F1. Tuy nhiên gia đình CEO của F1 này không nằm trong phân khúc so sánh với Beckham vì xuất phát điểm khác nhau.

Ông chủ Beckham của Inter Miami hiện nay còn là đại sứ thương hiệu của hai nhãn hàng thời trang lừng danh Hugo Boss và Adidas cùng 1 số nhãn hàng lớn khác.

Bên cạnh đó, cô vợ tài năng Victoria Adam Beckham một thời là giọng ca đình đám của nhóm Spice Girls. Cô cũng là nhà thiết kế cho một phiên bản của xe Range Rover, cũng như là nhà sáng tạo mẫu trang phục...