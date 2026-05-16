Khởi tố ca sĩ bolero Quang Lập và giám đốc các Công ty BH Media, Mây Sài Gòn, Lululola... 16/05/2026 12:18

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, khởi tố 7 bị can, trong đó có ca sĩ Quang Lập.

Ngày 16-5, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (quy định tại Điều 225 BLHS).

Bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media.

Thực hiện Công điện số 38 ngày 5-5, của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về việc Công an các đơn vị, địa phương tập trung triển khai đồng bộ các mặt công tác, đẩy nhanh tiến độ phát hiện, đấu tranh, xử lý vi phạm và tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu) đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, thu thập tài liệu xác định dấu hiệu phạm tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan của một số công ty, đơn vị liên quan.

Bị can Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 15-5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan:

Vụ án xảy ra tại Công ty CP Thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (Công ty BH Media), khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình (Tổng giám đốc Công ty BH Media).

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Lululola Entertainment, khởi tố bị can Võ Văn Nam (Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment).

Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố hai bị can, gồm: Nguyễn Minh Đức (chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời) và Ngô Thanh Tùng (chủ hộ kinh doanh Thông Zeo).

Nguyễn Minh Đức và Ngô Thanh Tùng.

Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, khởi tố hai bị can, gồm: Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy (Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn).

Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời, khởi tố bị can Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời).

VKSND Tối cao (Vụ 3) đã phê chuẩn các quyết định nêu trên.

Bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản. Bộ Công an hướng dẫn, chỉ đạo Công an địa phương tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước.

Bị can Diệp Văn Lập (ca sĩ Quang Lập). Ảnh: Bộ Công an

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đề nghị các đơn vị, cá nhân có hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan chủ động chấm dứt hành vi sai phạm, kê khai, khắc phục hậu quả và làm việc với các cơ quan chức năng để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.