Lý do Neymar từ chối đá chung với Messi ở Inter Miami 02/01/2026 13:17

(PLO)- Neymar vừa đưa ra quyết định quan trọng cho chặng đường cuối của sự nghiệp khi đặt bút ký vào bản hợp đồng gia hạn với Santos, qua đó dập tắt hoàn toàn những đồn đoán xoay quanh khả năng anh tái ngộ Lionel Messi trong thời gian tới.

Theo thỏa thuận ban đầu, hợp đồng giữa Neymar và đội bóng quê hương chỉ có hiệu lực đến tháng 6-2026. Tuy nhiên, sau các cuộc trao đổi, đôi bên đã thống nhất kéo dài thời hạn gắn bó đến hết tháng 12-2026, khiến anh không thể tái hợp Messi.

Động thái này khiến viễn cảnh Neymar khoác áo Inter Miami, nơi Messi đang thi đấu, chính thức tan biến. Suốt hơn một năm qua, truyền thông châu Âu liên tục nhắc đến khả năng Neymar theo chân người bạn thân sang Mỹ, nhất là khi Inter Miami cho thấy tham vọng lớn trong việc xây dựng một tập thể xoay quanh Messi.

Theo Mundo Deportivo, yếu tố mang tính quyết định khiến Neymar lựa chọn Santos nằm ở sự ổn định, cả về môi trường sinh hoạt lẫn điều kiện thi đấu.

Đôi bạn thân từng có thời gian chơi chung với nhau ở PSG. Ảnh: EPA.

Ở tuổi 33, Neymar đang hướng toàn bộ sự tập trung vào mục tiêu lớn nhất: góp mặt tại World Cup 2026. Việc tiếp tục thi đấu tại Brazil giúp anh duy trì nhịp độ quen thuộc, giảm áp lực thích nghi và thuận lợi hơn trong quá trình hồi phục thể trạng. Dù vậy, hành trình của Neymar mùa vừa qua không hề suôn sẻ.

Trong mùa giải 2024-2025, anh ra sân 30 trận trên mọi đấu trường, ghi 11 bàn thắng và đóng góp 4 đường kiến tạo, những con số cho thấy tầm ảnh hưởng rõ rệt. Tuy nhiên, chấn thương đầu gối buộc anh phải phẫu thuật, đặt ra dấu hỏi về khả năng duy trì phong độ đỉnh cao.

Tin đồn Neymar sang Inter Miami từng khiến người hâm mộ phấn khích, bởi đội bóng Mỹ đã lần lượt đưa về hàng loạt gương mặt quen thuộc với Messi như Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suarez hay gần đây là Rodrigo De Paul. Chiến lược này khiến nhiều người tin rằng Neymar là mảnh ghép tiếp theo, tái hiện phần nào hình ảnh bộ ba tấn công huyền thoại từng làm mưa làm gió tại Barcelona.

Messi và Neymar không còn cơ hội khoác chung màu áo. Ảnh: EPA.

Trong màu áo Barca, Neymar cùng Messi và Suarez tạo nên tam tấu MSN, nỗi ám ảnh của mọi hàng phòng ngự. Dù sau đó Neymar rời Camp Nou để gia nhập PSG năm 2017 với mức phí kỷ lục thế giới, cột mốc vẫn đứng vững đến hôm nay, anh vẫn có dịp tái hợp Messi tại Paris khi siêu sao người Argentina buộc phải chia tay Barcelona.

Lần này, câu chuyện khép lại theo cách khác: Neymar chọn sự bình yên tại Santos, còn giấc mơ hội ngộ cùng Messi chỉ còn là ký ức đẹp trong lòng người hâm mộ.