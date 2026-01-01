Choáng váng đầu năm: Mbappe ngã xuống, Real Madrid đứng ngồi không yên 01/01/2026 15:02

(PLO)- Tình hình lực lượng của Real Madrid đang khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng khi Kylian Mbappe gặp vấn đề chấn thương ngay trước thềm Siêu cúp Tây Ban Nha ở trận ra quân năm mới.

Ngôi sao người Pháp Mbappe đã bị bong gân đầu gối trái trong một buổi tập gần đây, qua đó đặt dấu hỏi lớn về khả năng góp mặt của anh ở giải đấu diễn ra vào tuần tới.

Theo thông tin được xác nhận, Mbappe chắc chắn sẽ vắng mặt trong trận đấu mở màn năm 2026 của Real Madrid trên sân nhà gặp Real Betis vào cuối tuần này. Tờ L’Equipe của Pháp cho biết tiền đạo sinh năm 1998 nhiều khả năng phải nghỉ thi đấu ít nhất ba tuần để hồi phục hoàn toàn. Điều này đồng nghĩa với việc Real Madrid sẽ phải đối diện giai đoạn quan trọng sắp tới mà không có chân sút chủ lực của mình.

Trong thông báo chính thức, Real Madrid cho biết các xét nghiệm y tế đã xác định Mbappe bị bong gân đầu gối trái. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha nhấn mạnh quá trình hồi phục của cầu thủ này sẽ được theo dõi chặt chẽ trong những ngày tới, nhằm đánh giá chính xác thời điểm anh có thể trở lại thi đấu.

Ngôi sao người Pháp là trụ cột hàng công của Real Madrid. Ảnh: EPA.

Theo kế hoạch, Real Madrid sẽ lên đường sang Jeddah, Saudi Arabia để tham dự Siêu cúp Tây Ban Nha. Họ sẽ đối đầu Atletico Madrid ở trận bán kết vào ngày 8-1, trước khi hướng tới khả năng góp mặt ở trận chung kết diễn ra ngày 11-1, nơi Barcelona hoặc Athletic Club đang chờ sẵn. Tuy nhiên, tờ Marca tiết lộ Mbappe sẽ không cùng toàn đội di chuyển sang Trung Đông, qua đó gần như chắc chắn lỡ hẹn với giải đấu này.

Khả năng Mbappe kịp bình phục để ra sân ở vòng 16 đội Cúp Nhà vua Tây Ban Nha diễn ra sau đó cũng vẫn còn bỏ ngỏ. Ban huấn luyện Real Madrid tỏ ra thận trọng và không muốn mạo hiểm với tình trạng thể lực của cầu thủ quan trọng bậc nhất đội hình, đặc biệt khi mùa giải vẫn còn rất dài phía trước.

Mbappe không thể đá trận Siêu cúp ở Saudi Arabia. Ảnh: EPA.

Từ đầu mùa giải La Liga năm nay, tiền đạo Mbappe đóng vai trò trung tâm trong lối chơi của Real Madrid. Anh đã đá chính cả 18 trận tại giải quốc nội và hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn với 18 pha lập công. Dù từng vắng mặt trong trận đấu Champions League gặp Manchester City vào ngày 19-12, chân sút người Pháp đã kịp trở lại và thi đấu trọn vẹn 90 phút trong ba trận liên tiếp trước kỳ nghỉ Giáng sinh.

Đáng chú ý, Mbappe đã cân bằng kỷ lục ghi 59 bàn thắng trong một năm dương lịch cho Real Madrid, thành tích trước đó thuộc về Cristiano Ronaldo. Chấn thương lần này vì thế đến vào thời điểm nhạy cảm, buộc Real Madrid phải tìm phương án xoay tua và thích nghi trong hoàn cảnh thiếu vắng chân sút chủ lực ở giai đoạn quan trọng đầu năm 2026.