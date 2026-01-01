Diễn biến bất ngờ trong vụ chuyển nhượng Salah 01/01/2026 13:24

(PLO)- Diễn biến bất ngờ trong vụ chuyển nhượng Salah khi ngôi sao người Ai Cập của Liverpool biết được lập trường mới nhất của các CLB Saudi Arabia về thương vụ này.

Mohamed Salah đã mở ra khả năng rời Liverpool bằng những phát ngôn gây tranh cãi hồi đầu tháng 12 năm 2025, và Saudi Arabia được xem là điểm đến khả dĩ nhất trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng cho ngôi sao người Ai Cập. Tuy nhiên, tờ Mirror (Anh) cho biết, "Diễn biến bất ngờ trong vụ chuyển nhượng Salah khi các CLB Saudi Arabia có lập trường khác về thương vụ này".

Theo đó, Mohamed Salah sẽ ở lại Liverpool sau kỳ chuyển nhượng tháng Giêng, sau khi sự quan tâm từ các CLB Saudi Pro League của Saudi Arabia giảm bớt. Khả năng cao nhất nếu Salah rời Anfield là đến Trung Đông, nhưng khả năng đó đã mờ nhạt trong những tuần kể từ cuộc phỏng vấn gây tranh cãi của anh.

Khi Salah trút giận với các phóng viên tại sân Elland Road (sau trận Liverpool gặp Leeds United) hồi đầu tháng 12 năm ngoái, cáo buộc HLV Arne Slot đã "đẩy anh vào thế khó", khả năng tiền đạo người Ai Cập rời đi vào tháng Giêng dường như rất cao. Salah khẳng định không có mối quan hệ nào với HLV của mình và rất tức giận vì ít được ra sân.

Nhưng căng thẳng đã dịu bớt theo thời gian, khi Slot và Salah đã có cuộc nói chuyện thẳng thắn trước khi cầu thủ 33 tuổi này vào sân từ băng ghế dự bị trong trận Liverpool thắng Brighton. Sau đó, Salah rời đi để thi đấu cho Ai Cập tại Cúp bóng đá châu Phi, tạo khoảng cách giữa mình và Liverpool.

Vụ chuyển nhượng Salah đến Saudi Arabia khó có thể thành hiện thực trong ngắn hạn. Ảnh: Justin Setterfield

Salah còn hợp đồng với Liverpool đến tháng 6 năm 2027, với mức lương 350.000 bảng mỗi tuần, khiến giải Vô địch quốc gia của Saudi Arabia trở thành một trong số ít những điểm đến khả thi của anh. Tuy nhiên, việc Salah hòa giải với Slot dường như đã khiến những người hâm mộ anh ở quốc gia Trung Đông này thất vọng, ít nhất là hiện tại.

Truyền thông nước Anh đưa tin sự quan tâm từ các CLB hàng đầu của Saudi Arabia dành cho Salah đã giảm sút, họ cảm thấy ít cơ hội giao dịch trong tháng Giêng. Mặc dù Salah vẫn sẽ là một bản hợp đồng đáng giá của giải Saudi Pro League, nhưng việc giải đấu chiêu mộ các ngôi sao trẻ hơn cho thấy sự chuyển hướng khỏi những "ông lớn" như Cristiano Ronaldo và Neymar.

Trước đó, có thông tin cho rằng các CLB Saudi Arabia như Al Hilal, Al Qadisah và Neom đều quan tâm đến việc chiêu mộ Salah. Và điều này vẫn có thể xảy ra trong tương lai sau khi chủ tịch giải Saudi Pro League, Omar Mugharbel, xác nhận hồi đầu tháng rằng "Salah được chào đón" tại Saudi Arabia.

Những động thái ve vãn giữa hai bên không phải là điều mới mẻ. Liverpool đã từ chối chuyển nhượng Salah với lời đề nghị 150 triệu bảng từ Al Ittihad vào tháng 9 năm 2023 và kể từ đó liên tục phải đối mặt với những đồn đoán về việc cầu thủ ngôi sao của họ chuyển đến Trung Đông.

Phát biểu sau chiến thắng 2-1 trước Wolves vào ngày 27-12-2025, HLV Arne Slot của Liverpool một lần nữa cố gắng dập tắt hy vọng về Salah. Chiến lược gia người Hà Lan nói: “Khi tôi nghĩ lại việc sử dụng Salah trong đội hình trận gặp Brighton, đó là dấu hiệu cho thấy chúng tôi đã tiến bộ và tôi đã đưa cậu ấy vào sân ngay trong lần thay người đầu tiên.

Vậy là chúng ta đã bước tiếp, nhưng giờ Salah đang ở AFCON và họ có những trận đấu quan trọng ở đó, nên việc chúng ta không nhắc đến Salah nhiều ở đây khi nói về Liverpool là điều công bằng với cậu ấy và đội tuyển Ai Cập. Nhưng điều đó cũng công bằng với các cầu thủ khác trong đội vì chúng ta cũng phải thi đấu rất nhiều trận.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng điều tốt nhất cho chúng ta, cho Salah và cho Ai Cập là chúng ta đã thể hiện bằng hành động rằng chúng ta đã bỏ qua chuyện sau cuộc phỏng vấn với tại Leeds và giờ Salah cần tập trung toàn bộ vào trận đấu ở Ai Cập, còn chúng ta cũng cần tập trung toàn bộ vào đây".