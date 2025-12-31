3 huyền thoại bóng đá thầm yêu Arsenal: Bất ngờ Maradona 31/12/2025 07:29

Khi bàn về kỷ nguyên Premier League, có lẽ không nên nhắc đến Arsenal, một đội bóng kém may mắn. Dù có cơ hội giành được nhiều danh hiệu, người hâm mộ Arsenal phải chấp nhận sự thật rằng lần cuối cùng đội bóng này đứng đầu Premier League là mùa giải 2003 - 2024. Bất chấp điều đó, có 3 huyền thoại bóng đá thầm yêu Arsenal.

Trong hai mùa giải gần đây, đội bóng của Mikel Arteta luôn cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch ngoại hạng Anh, nhưng luôn thất bại trong việc vượt qua Manchester City. Một thông tin thú vị vừa được tiết lộ. Có thông tin cho rằng ba cầu thủ xuất sắc thầm yêu thích Arsenal. Họ là ai?

Bale đã chia tay bóng đá để theo đuổi sự nghiệp golf. ẢNH: EPA

Gareth Bale

Ai cũng đồng ý rằng Gareth Bale là cầu thủ vĩ đại nhất của Tottenham trong kỷ nguyên hiện đại. Nhưng ai có ngờ Bale lại thực sự yêu thích Arsenal? Khi được hỏi anh hâm mộ đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh từ nhỏ, Bale đã trả lời là Arsenal.

"Tôi từng rất thích Arsenal", Gareth Bale thú nhận vào năm 2015 khi còn chơi cho Real Madrid, "Nhưng khi chuyển đến Tottenham, dĩ nhiên là tôi không thích Arsenal. Nhưng tôi thực sự ngưỡng mộ Thierry Henry và Patrick Viera. Họ thật tuyệt vời".

2. Eden Hazard

Eden Hazard từng nhiều lần đối đầu với Arsenal khi còn chơi cho Chelsea. ẢNH: AFP

Eden Hazard có thể là người hùng tại Stamford Bridge trong thời gian thi đấu cho Chelsea, nhưng anh tiết lộ Arsenal mới là đội bóng yêu thích của anh khi còn nhỏ. Lý do là khi còn nhỏ, đội bóng mà tiền vệ huyền thoại người Bỉ xem nhiều nhất là đội tuyển quốc gia Pháp.

"Đối với tôi, những cầu thủ mà tôi ngưỡng mộ là Zinedine Zidane và Thierry Henry," Hazard nói vào năm 2019., "Thật khó để tôi thừa nhận điều này vì mối liên hệ của tôi với Chelsea, nhưng tôi thực sự rất thích đội Arsenal vào thời điểm đó. Họ có những cầu thủ như Robert Pires, Sylvain Wiltord và Patrick Vieira, hầu hết đều là những cầu thủ người Pháp mà tôi theo dõi khi còn nhỏ".

3. Diego Maradona

Maradona là một trong những huyền thoại bóng đá thầm yêu Arsenal. ẢNH: AFP

Thật bất ngờ, nhân vật này cũng rất hâm mộ Arsenal. Đó chính là huyền thoại bóng đá thế giới và tuyển Argentina, Diego Maradona. Maradona thậm chí còn nói rằng vào năm 2008, Arsenal muốn chiêu mộ ông khi ông mới 19 tuổi, nhưng thương vụ đã không thành.

"Arsenal đã chơi thứ bóng đá tuyệt đẹp. Họ phản công rất nhanh", Diego Maradona từng tuyên bố, "Họ phòng ngự và tấn công như một khối thống nhất. Tôi là một cổ động viên của Arsenal khi còn ở Anh".