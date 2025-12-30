Amorim dũng cảm quyết định thay đổi rất lớn ở MU 30/12/2025 12:12

(PLO)- Ruben Amorim giải thích về quyết định thay đổi rất lớn ở MU mà ông từng nói sẽ là "dấu chấm hết cho sự nghiệp HLV".

HLV Ruben Amorim quyết định thay đổi rất lớn ở MU khi lên tiếng về việc chuyển từ sơ đồ 3 trung vệ ưa thích sang sơ đồ 4 hậu vệ trong trận đấu với Newcastle United tại Premier League.

HLV Ruben Amorim của Manchester United có thể vẫn tin tưởng vào hàng thủ bốn người ngay cả khi các ngôi sao của ông trở lại sau chấn thương và sau Cúp bóng đá châu Phi. Amorim khẳng định ông sẽ không ngay lập tức chuyển sang sơ đồ ba hậu vệ sau khi thay đổi chiến thuật lần đầu tiên trên cương vị HLV trưởng trong trận MU thắng Newcastle 1-0 trên sân nhà Old Trafford vào ngày Lễ tặng quà .

Lần đầu tiên trong 14 tháng dẫn dắt Old Trafford, Amorim thể hiện sự linh hoạt trong hệ thống chiến thuật. HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha cho rằng sơ đồ chiến thuật mới của MU có thể sẽ được duy trì trong những tuần tới.

Manchester United đã điều chỉnh đội hình khi Noussair Mazraoui, Amad và Bryan Mbeumo đều vắng mặt do làm nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia, cùng với Harry Maguire, Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo và Bruno Fernandes đều đang trong danh sách chấn thương. Nhưng Amorim đã khẳng định rằng ông luôn có kế hoạch phát triển đội bóng trong thời gian dẫn dắt "quỷ đỏ".

Amorim thay đổi rất lớn ở MU khi chuyển sang sơ đồ 4 hậu vệ. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Amorim chỉ tránh làm điều đó sớm hơn mọi người không nghĩ rằng ông đã nhượng bộ trước áp lực truyền thông và các chuyên gia. Amorim đã sử dụng sơ đồ 3-4-2-1, sơ đồ mà ông đã thành công khi còn ở Sporting CP, gần như xuyên suốt kể từ khi đến MU. Amorim từng khẳng định đến cả "Đức Giáo hoàng" cũng không thể khiến ông thay đổi sơ đồ 3 trung vệ của mình, bất chấp thành tích không ổn định của MU.

"Trước hết, đó là một quá trình", HLV Amorim bây giờ nói về sự thay đổi, "Khi tôi đến đây mùa giải trước, tôi hiểu rằng có lẽ tôi không có những cầu thủ đủ khả năng chơi tốt trong hệ thống đó, nhưng đó mới chỉ là khởi đầu của quá trình. Chúng tôi đang cố gắng xây dựng bản sắc riêng.

Hôm nay là một thời điểm khác. Chúng tôi không có nhiều cầu thủ và cần phải thích nghi, nhưng họ đã biết và hiểu lý do tại sao chúng tôi thay đổi. Không phải vì áp lực từ các bạn (trên truyền thông) hay từ người hâm mộ, mà là vì giờ đây chúng tôi đã hiểu cách chúng tôi muốn chơi và các nguyên tắc vẫn giữ nguyên".

Amorim luôn khẳng định rằng những nguyên tắc chơi bóng của ông sẽ không thay đổi bất kể đội hình ra sao. Tuy nhiên, sau khi đã từ bỏ việc sử dụng các hậu vệ cánh, sơ đồ bốn hậu vệ ở MU có thể sẽ được sử dụng thường xuyên hơn khi ông bước vào giai đoạn tiếp theo của nhiệm kỳ tại Old Trafford. Sự linh hoạt như vậy sẽ gây ra nhiều khó khăn hơn cho các đối thủ, nhất là khi Newcastle đã buộc phải thực hiện những thay đổi đột xuất tại Old Trafford.

"Chúng tôi có thể thay đổi hệ thống và tôi nghĩ chúng tôi sẽ trở thành một đội tốt hơn vì khi tất cả các cầu thủ trở lại, chúng ta sẽ không phải lúc nào cũng chơi với ba hậu vệ. Chúng tôi sẽ tiến bộ hơn", HLV Ruben Amorim của MU tuyên bố, "Nhưng đó là điều tôi đã nói đến.

Nhưng khi các bạn cứ nói về việc thay đổi hệ thống mãi, tôi không thể thay đổi được vì các cầu thủ sẽ hiểu rằng tôi thay đổi vì các bạn (giới truyền thông), và tôi nghĩ, đó sẽ là dấu chấm hết cho vị trí HLV này. Vì vậy, khi chúng tôi đang chơi tốt theo hệ thống của mình, đó là thời điểm thích hợp để thay đổi nếu điều đó giúp chúng tôi giành chiến thắng".