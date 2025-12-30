Ronaldo nói về lý do không thể đạt kỷ lục lịch sử 1.000 bàn thắng 30/12/2025 11:48

(PLO)- Cristiano Ronaldo đặt mục tiêu giành kỷ lục lịch sử 1.000 bàn thắng nhưng lo sợ chấn thương sẽ khiến anh không thể đạt được điều đó.

Siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo chưa sẵn sàng giải nghệ cho đến khi đạt cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Ronaldo có động lực đạt kỷ lục lịch sử nhưng lo ngại chấn thương phá hỏng điều đó.

Với hai bàn thắng trong chiến thắng của Al Nassr tại giải Saudi Pro League hôm thứ Bảy tuần trước, siêu sao 40 tuổi người Bồ Đào Nha đã nâng tổng số bàn thắng cho CLB và đội tuyển quốc gia lên con số 956, nghĩa là chỉ cần 44 bàn nữa Ronaldo sẽ đạt tròn 1.000 bàn thắng.

"Thật khó để tiếp tục thi đấu, nhưng tôi vẫn có động lực", Cristiano Ronaldo nói với các phóng viên sau khi được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất khu vực Trung Đông tại Lễ trao giải Globe Soccer Awards ở Dubai (UAE), "Tôi rất đam mê và muốn tiếp tục. Dù chơi ở đâu, Trung Đông hay châu Âu cũng không quan trọng.

Tôi luôn thích chơi bóng đá và muốn tiếp tục sự nghiệp này. Các bạn biết mục tiêu của tôi là gì rồi đấy. Tôi muốn giành được các danh hiệu và đạt được cột mốc (1.000 bàn thắng) mà tất cả các bạn đều biết. Tôi chắc chắn sẽ đạt được con số đó nếu không gặp chấn thương".

Khả năng Ronaldo giành kỷ lục lịch sử 1.000 bàn thắng là trong tầm tay. ẢNH: EPA

Ronaldo, người từng 5 lần giành Quả bóng vàng và góp phần dẫn dắt Bồ Đào Nha vô địch châu Âu năm 2016, là cầu thủ nổi bật nhất tại giải Vô địch quốc gia Saudi Arabia là Saudi Pro League. Cầu thủ 40 tuổi này đã ký hợp đồng 2 năm rưỡi với mức lương được cho là 536,3 triệu USD để gia nhập CLB Al Nassr ngay sau khi World Cup 2022 tại Qatar kết thúc.

Mùa hè vừa qua, Ronaldo đã ký gia hạn hợp đồng hai năm với mức lương được cho là 710 triệu đô la, giữ anh ở lại với Al Nassr ít nhất đến mùa giải 2026 - 2027. Trong bốn mùa giải khoác áo Al Nassr FC tại giải Vô địch quốc gia Saudi Arabia, Ronaldo đã ghi được 86 bàn thắng và có 17 pha kiến ​​tạo trong 86 trận ra sân chính thức, trung bình 1 bàn/trận. Tổng cộng, anh đã ghi 112 bàn thắng sau 125 trận đấu cho đội bóng có trụ sở tại Riyadh.

Hồi tháng 11, cựu sao Manchester United và Real Madrid Ronaldo tuyên bố World Cup 2026, giải đấu được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh. Ronaldo cũng chia sẻ với Piers Morgan trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 11 rằng anh dự định giải nghệ "sớm", và nói: "Tôi nghĩ mình sẽ sẵn sàng. Tất nhiên sẽ rất khó khăn. Có lẽ tôi sẽ khóc".