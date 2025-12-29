Lý lịch và mức lương của tân HLV trưởng đội tuyển Indonesia 29/12/2025 11:50

Cựu HLV trưởng đội tuyển Canada, John Herdman sẽ được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Indonesia theo hợp đồng hai năm cộng thêm hai năm nữa, nghĩa là có thể kéo dài đến năm 2030. Vị HLV 50 tuổi, người đã dẫn dắt đội tuyển nam Canada đến World Cup 2022, được cho là sẽ kiếm được 40.000 USD mỗi tháng.

Thỏa thuận này có thời hạn ban đầu là hai năm, kèm theo tùy chọn gia hạn đến năm 2030. Herdman sẽ thay thế HLV người Hà Lan Patrick Kluivert và sẽ phụ trách cả đội tuyển quốc gia và đội U-23 Indonesia nhằm thu hẹp khoảng cách giữa công tác phát triển cầu thủ trẻ và đội tuyển quốc gia. Ông dự kiến ​​sẽ tiếp tục nắm quyền ít nhất cho đến khi nhiệm kỳ của chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Erick Thohir kết thúc vào năm 2027.

Nhiệm vụ của HLV John Herdman

Chương trình năm 2026 của HLV John Herdman bao gồm việc tích hợp các tài năng dưới 23 tuổi và chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Mặc dù Herdman trở thành một trong những HLV được trả lương cao nhất Đông Nam Á, nhưng mức lương của ông vẫn thấp hơn so với các kỷ lục trước đó.

Ông John Herdman trở thành tân HLV đội tuyển Indonesia. ẢNH: AFP

Theo các nguồn tin, cựu HLV đội tuyển Indonesia, Shin Tae-yong, kiếm được 1,5 triệu USD mỗi năm, tương đương 125.000 USD mỗi tháng. Hợp đồng của Kluivert với tuyển Indonesia có giá trị khoảng 100.000 đô la Mỹ mỗi tháng, trong khi HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trước đây, Park Hang-seo, kiếm được tới 55.000 USD mỗi tháng. HLV hiện tại của tuyển Việt Nam là Kim Sang-sik chỉ nhận mức lương khiêm tốn 20.000 USD, nghĩa là ít hơn phân nửa so với tân HLV tuyển Indonesia

HLV người Anh John Herdman sẽ thay thế Patrick Kluivert, người đã có 10 tháng dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia. Kluivert bị sa thải sau khi đội tuyển Indonesia không giành được vé tham dự World Cup 2026.

Nhiệm vụ chính của John Herdman là dẫn dắt đội tuyển quốc gia Indonesia trên đấu trường quốc tế, bao gồm cả Asian Cup năm 2027. Ngoài việc dẫn dắt đội tuyển quốc gia cấp cao, Herdman cũng sẽ dẫn dắt đội tuyển U-23 Indonesia. Vai trò của ông là tăng cường sự gắn kết giữa phát triển cầu thủ trẻ và đội tuyển quốc gia, đảm bảo các cầu thủ trẻ triển vọng được đẩy nhanh quá trình phát triển.

"Cấu trúc đề nghị của Indonesia, cả về thời gian và giá trị tài chính, đã chứng tỏ là yếu tố quyết định đối với Herdman, người sẽ dành năm mới để chuẩn bị cho Asian Cup 2027. PSSI đã đặt ra mục tiêu rõ ràng là lọt vào tứ kết," theo một báo cáo của Waking the Red, một hãng truyền thông Canada.

Tính đến nay, tuyển Indonesia chỉ mới lọt vào vòng chung kết Asian Cup năm lần: vào các năm 1996, 2000, 2004, 2007 và 2023. Tuyển Indonesia đã bị loại ở vòng bảng trong bốn kỳ giải đầu tiên. Họ đã đạt được thành tích đáng tự hào tại giải đấu năm 2023 ở Qatar, dưới sự dẫn dắt của HLV Shin Tae-yong.

Thời điểm đó, tuyển Indonesia lần đầu tiên trong lịch sử tiến vào vòng loại trực tiếp, hay vòng 16 đội ở một kỳ Asian Cup. Tuy nhiên, hành trình của Indonesia đã bị chặn đứng sau thất bại 0-4 trước Úc.

HLV John Herdman có thành tích khá ấn tượng. ẢNH: AFP

Thành tích của tân HLV trưởng đội tuyển Indonesia

Sinh ngày 19-7-1975 tại Consett, hạt Durham, John Herdman bắt đầu sự nghiệp huấn luyện của mình khi còn là sinh viên kiêm giảng viên bán thời gian tại Đại học Northumbria, làm việc với các đội trẻ tại học viện của Sunderland.

Sự nghiệp của Herdman chuyển sang đấu trường quốc tế vào năm 2001 khi ông chuyển đến New Zealand, sau đó dẫn dắt đội tuyển quốc gia nữ của nước này giành quyền tham dự FIFA Women's World Cup 2007 và 2011 cũng như Olympic Bắc Kinh 2008.

Những thành tích đó đã dẫn đến việc Herdman chuyển đến Canada, nơi ông dẫn dắt đội tuyển quốc gia nữ từ năm 2011 đến năm 2018, giành HCĐ Olympic tại London 2012 và Rio de Janeiro 2016, cùng với một HCV tại Đại hội Thể thao Liên châu Mỹ năm 2011.

Sau đó, HLV Herdman bất ngờ tiếp quản đội tuyển quốc gia nam Canada, dẫn dắt họ tham dự World Cup tại Qatar năm 2022, kỳ World Cup đầu tiên của họ kể từ Mexico năm 1986. Dưới sự dẫn dắt của Herdman, thứ hạng FIFA của Canada đã tăng vọt, từ ngoài top 90 lên top 30 thế giới.