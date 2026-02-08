Nóng: Dàn cầu thủ nhập tịch Malaysia ồ ạt trở lại sân cỏ 08/02/2026 15:53

(PLO)- Bóng đá Malaysia đang có một trong những câu chuyện pháp lý căng thẳng nhất lịch sử khi nhóm cầu thủ nhập tịch từng bị FIFA treo giò bất ngờ được phép trở lại sân cỏ.

Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chấp thuận cho 4/7 cầu thủ nhập tịch thi đấu tạm thời, trong lúc chờ phán quyết cuối cùng về án cấm thi đấu kéo dài 12 tháng.

Những cái tên liên quan gồm Facundo Garces, Hector Hevel, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Gabriel Palmero. Họ bị FIFA đình chỉ từ tháng 9 năm ngoái sau khi cơ quan này phát hiện các hồ sơ chứng minh tư cách thi đấu bị nghi làm giả. Vụ việc lập tức gây chấn động bóng đá Đông Nam Á và kéo theo hàng loạt hệ lụy cho cả cầu thủ lẫn các CLB chủ quản.

Quyết định tạm thời của CAS, được ban hành vào cuối tháng trước, cho phép các cầu thủ tiếp tục ra sân trong thời gian đơn kháng cáo được xem xét. Tuy nhiên, các quan chức CAS khẳng định đây không phải kết luận cuối cùng, mà chỉ là biện pháp mang tính thủ tục để tránh gây tổn hại nghiêm trọng đến sự nghiệp của cầu thủ trong trường hợp họ được xử thắng kiện.

Hector Hevel tiếp tục ra sân cho JDT tại giải trong nước Malaysia. Ảnh: TNST.

Sau khi lệnh tạm hoãn có hiệu lực, ít nhất bốn cầu thủ đã trở lại thi đấu với tổng cộng chín lần ra sân tại Malaysia và Tây Ban Nha. Ở trong nước, Hector Hevel, Jon Irazabal và Joao Figueiredo tiếp tục khoác áo Johor Darul Ta’zim (JDT) tại Malaysia Super League và Giải vô địch các CLB Đông Nam Á. Figueiredo thậm chí đã ghi bàn cho JDT, cho thấy phong độ chưa hề suy giảm sau thời gian bị đình chỉ.

Tại châu Âu, Facundo Garces có hai lần ra sân tại La Liga trong màu áo Deportivo Alaves. HLV Eduardo Coudet công khai bày tỏ sự hài lòng khi Garces trở lại, nhấn mạnh tinh thần mạnh mẽ và ảnh hưởng tích cực của trung vệ này đối với tập thể.

Hector Hevel chia sẻ rằng việc được thi đấu trở lại, dù số phút còn hạn chế, là tín hiệu tích cực cho quá trình hồi phục thể lực. Trong khi đó, tại Argentina, Imanol Machuca đã quay lại tập luyện cùng Velez Sarsfield nhưng chưa đủ điều kiện thi đấu. HLV Guillermo Barros Schelotto cho biết cầu thủ này nhiều khả năng chỉ vào sân từ ghế dự bị nếu được sử dụng.

Facundo Garces (3) có 2 lần ra sân cho Alaves. Ảnh: TNST.

Dù vậy, CAS vẫn phát đi cảnh báo rõ ràng. Việc cho phép thi đấu chỉ mang tính tạm thời và không đồng nghĩa với việc công nhận tư cách thi đấu hợp pháp. Nếu phán quyết cuối cùng giữ nguyên án treo giò, các CLB sử dụng những cầu thủ này có thể bị xử thua trận, còn cầu thủ sẽ lập tức bị đình chỉ trở lại.

Phiên điều trần quyết định số phận của vụ việc dự kiến diễn ra vào ngày 26-2, thời điểm có thể làm thay đổi hoàn toàn cục diện bóng đá Malaysia.