HLV Hector Souto khóc và nghĩ về vợ, con 06/02/2026 13:02

(PLO)-HLV Hector Souto liên tục làm nên lịch sử cho futsal Indonesia, nhưng ông vẫn... mong manh và khóc khi dẫn đội vào chung kết Futsal châu Á.

HLV Hector Souto của Futsal Indonesia tiết lộ rằng ông đã khóc rất nhiều vì cảm giác hạnh phúc vỡ hòa sau khi dẫn dắt đội nhà Indonesia làm nên lịch sử mới tại giải Futsal châu Á khi đánh bại Nhật Bản 5-3 trong trận bán kết.

HLV Hector Souto tiết lộ ông đã nhớ đến gia đình, người bạn đời đang chăm sóc con của họ ở quê nhà Tây Ban Nha.

Cựu HLV U-20 Việt Nam Hector Souto nói: "Trước hết, tôi muốn dành chiến thắng này cho người bạn đời của tôi, người đang chăm sóc con của chúng tôi ở Tây Ban Nha. Thật khó khăn khi phải xa gia đình, và đó là lý do tại sao tôi đã khóc”.

Sau khi bị ông thầy, HLV Hector Souto mắng sau trận thắng khó Việt Nam ở tứ kết, Indonesia lột xác và loại ứng viên vô địch Nhật Bản ở bán kết. Ảnh: Bola

Về diễn biến trận bán kết Futsal châu Á, Souto thừa nhận ông đã dự đoán người chiến thắng sẽ được xác định sau hai hiệp phụ. "Về trận đấu, đó là một trận đấu rất khó khăn, thực sự khó khăn, như tôi đã dự đoán”, ông nói.

Indonesia đã dẫn trước hai bàn trong trận đấu này nhờ các bàn thắng của Samuel Eko (12') và một bàn phản lưới nhà của Takehiro Motoishi (23'), nhưng Nhật Bản đã gỡ hòa 2-2 chỉ trong năm phút nhờ các bàn thắng của Takehiro (31') và Kazuya Shimizu (35').

Vào cuối hiệp hai, Firman Ardiansyah đã giúp Indonesia dẫn trước 3-2, nhưng Nhật Bản không bỏ cuộc và đã kịp thời đưa trận đấu vào hiệp phụ nhờ bàn thắng từ chấm phạt đền của Shimizu.

Trong thời gian bù giờ, chiến thắng cuối cùng đã được đội Garuda ấn định khi Reza Gunawan ghi bàn ở phút 45 và Dewa Rizki ghi thêm bàn thắng ở phút 48.

Tuyển Nhật Bản cũng thừa nhận Indonesia thể hiện quá bản lĩnh. Ảnh: AFC

"Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi rất tốt trong hiệp một. Sang hiệp hai, tôi yêu cầu các cầu thủ kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra các cơ hội, nhưng chúng tôi lại chơi quá trực diện. Có lẽ trong suy nghĩ của họ, tỷ số 2-0 là đủ. Nhưng khi đối đầu với Nhật Bản, Iran và các đội mạnh khác, tỷ số như vậy không bao giờ là đủ", HLV Souto nói, "Chúng tôi chỉ thực sự lấy lại phong độ sau khi tỷ số là 2-2. Chúng tôi đã thay đổi một số chi tiết chiến thuật dẫn đến bàn thắng thứ ba và - nếu tôi nhớ không nhầm - bàn thắng thứ tư, điều này rất quan trọng".

Hai ngày trước đó, HLV Hector Souto của Futsal Indonesia hoàn toàn không hài lòng với chiến thắng 3-2 trước Việt Nam ở trận tứ kết, nhưng hôm nay ông hài lòng với những gì Iqbal Iskandar và các đồng đội đã thể hiện.