Ajax chính thức thông báo chiêu mộ ngôi sao đội tuyển Indonesia 03/02/2026 11:44

CLB lớn nhất Hà Lan và nổi tiếng trên thế giới Ajax chính thức thông báo về việc chuyển nhượng thủ môn đội tuyển Indonesia, Maarten Paes. Thủ môn 27 tuổi này rời CLB FC Dallas thuộc giải MLS (Mỹ) và ký hợp đồng dài hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2029 với gã khổng lồ bóng đá Hà Lan. Vụ chuyển nhượng này đánh dấu sự trở lại châu Âu và quê hương Hà Lan của Paes sau nhiều mùa giải thi đấu tại Mỹ.

Ajax, FC Dallas và Maarten Paes đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng. Trước đó, Paes còn hợp đồng với CLB ở Texas đến hết năm nay. Tuy nhiên, Ajax đã nhanh chóng chiêu mộ anh để tăng cường lực lượng thủ môn.

Maarten Paes sinh ra ở Nijmegen (Hà Lan) vào ngày 14-5-1998 và hiện đang chơi cho đội tuyển Indonesia. Tên tuổi của anh ngày càng được biết đến rộng rãi trong cộng đồng bóng đá Indonesia kể từ khi chính thức ra mắt tuyển Indonesia vào năm 2024. Sự hiện diện của Paes tại Ajax đã thu hút sự chú ý, không chỉ ở Hà Lan mà còn ở Indonesia. Paes đã trở thành một biểu tượng bóng đá quốc gia của Indonesia.

Trước khi chuyển đến FC Dallas vào mùa hè năm 2022, Paes đã xây dựng sự nghiệp của mình tại giải Eredivisie tại NEC Nijmegen và FC Utrecht. Kinh nghiệm dày dặn tại giải đấu Hà Lan là một trong những yếu tố chính giúp Ajax đánh giá Paes là một cầu thủ sẵn sàng và trưởng thành để tăng cường sức mạnh cho đội hình.

Maarten Paes vui mừng ký hợp đồng với Ajax. ẢNH: AJAX

Thay đổi đột ngột

Giám đốc bóng đá của Ajax, Marijn Beuker, tiết lộ thương vụ chuyển nhượng Paes được thực hiện nhanh chóng. Ajax không muốn bỏ lỡ cơ hội và nhanh chóng chiêu mộ lựa chọn tốt nhất mà họ đã theo dõi từ lâu.

"Ngay khi nhận được thông tin về sự quan tâm nghiêm túc, chúng tôi đã lập tức hành động. Chúng tôi đã theo dõi Maarten Paes trong nhiều mùa giải và rất vui mừng khi cuối cùng cũng có thể đưa cậu ấy đến Ajax", Beuker cho biết.

Theo Beuker, Ajax đang đặc biệt tìm kiếm một thủ môn giàu kinh nghiệm, ổn định và đáng tin cậy trong dài hạn. Theo ông Beuker, Paes đáp ứng tất cả các tiêu chí này.

"Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm một thủ môn giàu kinh nghiệm và đáng tin cậy, và Maarten Paes đã đáp ứng vượt quá mong đợi. Cậu ấy chăm chỉ tập luyện, là một người đồng đội thực thụ và sở hữu tinh thần thể thao đỉnh cao. Tất cả những phẩm chất này hoàn toàn phù hợp với hình mẫu thủ môn mà chúng tôi đang tìm kiếm", ông Beuker tiếp tục.

Maarten Paes rất mong chờ được cống hiến cho Ajax. ẢNH: AJAX

Sẵn sàng chiến đấu

Maarten Paes đã có mặt tại trụ sở của Ajax để xem trận đấu với Excelsior vào cuối tuần qua. Ngoài Maarten Paes, Ajax đã hoàn tất việc ký hợp đồng với Oleksandr Zinchenko từ Arsenal.

Bên cạnh việc theo dõi lối chơi của Ajax từ khán đài, Maarten Paes còn được tận mắt chứng kiến ​​màn trình diễn của Miliano Jonathans, đồng đội của anh trong đội tuyển quốc gia Indonesia.

Ajax đã bỏ lỡ cơ hội đánh bại Excelsior sau khi dẫn trước hai bàn nhờ cú đúp của Mika Goodts.Excelsior đã rút ngắn tỷ số rồi gỡ hòa 2-2 nhờ các bàn thắng của Milano Jonathans và Arthur Zagre.