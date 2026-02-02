Carrick ca ngợi người hùng thầm lặng của MU 02/02/2026 10:59

Benjamin Sesko vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định đầy kịch tính cho MU ở phút 90+4 trong trận thắng Fulham 3-2 ở vòng 24 Premier League trên sân nhà Old Trafford, giúp Michael Carrick duy trì thành tích toàn thắng của mình. Sau trận đấu, Carrick đã khen ngợi người hùng thầm lặng của MU trong việc giúp đỡ Sesko.

Theo đó, Michael Carrick hết lời ca ngợi công tác huấn luyện của ban huấn luyện dành cho Benjamin Sesko sau khi cầu thủ này ghi bàn thắng quyết định đầy kịch tính vào lưới Fulham. Sesko vào sân từ băng ghế dự bị và dứt điểm đầy tự tin để ấn định chiến thắng 3-2 ở phút thứ 90+4.

Tuyển thủ Slovenia này đã gặp khó khăn trong việc duy trì phong độ ổn định kể từ khi gia nhập MU với mức phí chuyển nhượng 74 triệu bảng Anh từ RB Leipzig vào mùa hè. Anh chỉ ghi được 6 bàn thắng trong 21 lần ra sân cho MU và bị lu mờ bởi những tân binh khác như Bryan Mbeumo và Matheus Cunha.

Carrick ca ngợi người hùng thầm lặng của MU trong việc giúp đỡ Sesko. ẢNH: Robbie Jay Barratt

Nhưng chính cầu thủ 22 tuổi này mới là người nhận được nhiều lời khen ngợi trong trận đấu với Fulham. Sau khi bỏ lỡ cơ hội từ pha đánh đầu cận thành đưa bóng chạm cột dọc, Sesko đón đường chuyền của Bruno Fernandes và xoay người tung cú sút hiểm hóc vào góc cao khung thành, giúp MU giữ vững vị trí trong Top 4 Premier League với 41 điểm.

HLV Carrick hết lời ca ngợi Sesko, đồng thời cũng gửi lời khen Travis Binnion, người đã được thăng chức từ HLV đội U-21 lên ban huấn luyện đội 1 của MU sau khi Ruben Amorim bị sa thải.

"Đây là khoảnh khắc trọng đại. Tôi vô cùng, vô cùng vui mừng", HLV Carrick của MU nói sau trận đấu, "Tôi nghĩ tất cả mọi người trong phòng thay đồ, các cầu thủ, nhân viên, đều vô cùng vui mừng cho Sesko và sự đón tiếp mà Sesko nhận được khi trở lại phòng thay đồ đã nói lên tất cả."

Thành thật mà nói, Sesko rất tự tin. Tôi nghĩ cậu ấy đã thể hiện rất tuyệt vời. Chúng tôi đã làm việc với cậu ấy rất nhiều theo nhiều cách khác nhau trong vài tuần qua. Sesko rất năng nổ trong các buổi tập, trông rất nguy hiểm và luôn nỗ lực hơn mong đợi. Các HLV đã hỗ trợ cậu ấy rất nhiều, đặc biệt là Travis Binnion đã dành nhiều thời gian làm việc riêng với Sesko.

Sesko là một tài năng lớn. Cậu ấy có rất nhiều điểm tích cực, và bàn thắng hôm nay là vô cùng quan trọng bởi vì cảm giác khi một tiền đạo ghi bàn thắng quyết định trước khán đài Stretford End như thế, đó thực sự là điều mà bạn hằng mơ ước. Sau khi bỏ lỡ một cơ hội và ghi bàn ngay sau đó, tôi thực sự rất hài lòng về Sesko. Cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với điều đó”.

Travis Binnion nhận được lời khen ngợi từ Michael Carrick sau chiến thắng trước Fulham. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Travis Binnion đã được đôn lên từ đội U-21 lên đội một MU khi Darren Fletcher được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền sau khi Amorim bị sa thải vào đầu tháng Giêng. Binnion đã giữ vững vị trí này trong ban huấn luyện của Carrick và rõ ràng đã làm việc với Sesko trong những tuần gần đây.

Travis Binnion gia nhập Manchester United lần đầu tiên vào năm 2019 từ học viện của Sheffield United, phụ trách đội U-16, trước khi dần dần chuyển sang dẫn dắt đội U-18 và sau đó là đội U-21 vào mùa hè năm 2023.