7 ngôi sao đội tuyển Indonesia tỏa sáng rực rỡ ở châu Âu 02/02/2026 07:29

(PLO)- 7 cầu thủ đội tuyển Indonesia vẫn có thể tỏa sáng ở các giải đấu hàng đầu châu Âu: Ai là người nổi bật nhất?

Hiện tại, có một số cầu thủ đội tuyển Indonesia đang thi đấu tại các giải đấu hàng đầu châu Âu. Giữa làn sóng các cầu thủ nhập tịch lựa chọn theo đuổi sự nghiệp tại giải vô địch Indonesia (BRI Super League), tuyển Indonesia vẫn còn một số "vũ khí" đủ sức cạnh tranh ở đấu trường châu Âu.

Có một số cầu thủ nhập tịch đã quyết định gia nhập các CLB của Indonesia, chẳng hạn như Shayne Pattynama (Persija Jakarta) và Dion Markx (Persib Bandung). Họ gia nhập vào danh sách dài các cầu thủ nhập tịch dạng di sản của tuyển Indonesia chọn theo đuổi sự nghiệp tại Indonesia.

Đồng thời, một số cầu thủ chủ chốt của tuyển Indonesia đã thành công trong việc trụ lại các giải đấu khắc nghiệt ở châu Âu. Một số người trong số họ thậm chí là những cầu thủ đá chính cho CLB của mình, bao gồm cả những người từng chơi ở Serie A (Ý), Eredivisie (Hà Lan) và Bundesliga (Đức).

Tuy nhiên, cũng có những người có số phận bấp bênh vì khó có cơ hội ra sân thi đấu, hoặc do khó cạnh tranh hoặc do chấn thương. Dưới đây là 7 cầu thủ nhập tịch dạng di sản của Indonesia đủ khả năng tiếp tục tỏa sáng ở các CLB châu Âu.

Jay Idzes

Đội trưởng đội tuyển Indonesia Jay Idzes là một trong những cầu thủ duy trì được phong độ ổn định đáng kể ở châu Âu. Hậu vệ 25 tuổi này vẫn là trụ cột trong hàng phòng ngự của CLB Sassuolo tại Serie A. Trong suốt mùa giải 2025 - 2026, Jay Idzes đã ra sân ít nhất 21 trận, tất cả đều trong đội hình xuất phát.

(từ trái sang phải) Kevin Diks, Emil Audero và Jay Idzes trong màu áo tuyển Indonesia. ẢNH: BOLA

Điều này chứng tỏ sự ổn định liên tục của hậu vệ tuyển Indonesia gốc Hà Lan này ở giải đấu hàng đầu châu Âu. Nhờ màn trình diễn này, Idzes nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Trên thực tế, tên anh nhiều lần xuất hiện trong các tin đồn chuyển nhượng. Idzes được liên hệ với một số CLB hàng đầu, bao gồm cả gã khổng lồ AC Milan của Ý.

2. Emil Audero

Bên cạnh Jay Idzes, đội tuyển Indonesia còn có một đại diện khác thi đấu ở đẳng cấp cao nhất của giải Vô địch Ý, đó là Emil Audero. Thủ môn này, sinh ra ở Mataram, Tây Nusa Tenggara, giữ vị trí số một trong khung thành của Cremona. Kể từ khi gia nhập vào đầu mùa giải 2025 - 2026, Audero giành được một vị trí chính thức trong đội hình.

Cho đến nay, thủ môn 29 tuổi này có 19 lần ra sân ở Serie A mùa giải 2025 - 2026. Trong tất cả các trận đấu đó, Audero giữ sạch lưới 6 trận cho Cremonese, chỉ để thủng lưới 22 bàn. Kinh nghiệm của Audero ở giải đấu hàng đầu nước Ý được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng của anh trụ hạng.

3. Kevin Diks

Đội tuyển Indonesia hiện chỉ có một đại diện đang thi đấu tại Bundesliga, đó là Kevin Diks. Hậu vệ 29 tuổi này là một cầu thủ chủ chốt của Borussia Monchengladbach kể từ khi gia nhập vào đầu mùa giải 2025 - 2026.

Kevin Diks có ít nhất 21 lần ra sân trên mọi đấu trường, từ Bundesliga đến DFB-Pokal. Điều thú vị là cầu thủ gốc Hà Lan này đã ghi được ba bàn thắng. Tuy nhiên, ở vòng 19 Bundesliga, anh phải vắng mặt do chấn thương. Fan Indonesia hy vọng chấn thương của Diks không quá nghiêm trọng để anh có thể duy trì phong độ ổn định ở giải đấu hàng đầu của Đức.

4. Calvin Verdonk

Hậu vệ trái trụ cột của đội tuyển Indonesia, Calvin Verdonk, đang đối mặt với thử thách mới ở giải đấu hàng đầu nước Pháp. Quyết định gia nhập LOSC Lille đồng nghĩa với việc anh phải cạnh tranh quyết liệt cho một suất đá chính.

Tính đến nay, Verdonk chỉ có 14 lần ra sân ở các giải đấu khác nhau. Tuy nhiên, ví dụ như tại Ligue 1, hậu vệ 28 tuổi này chỉ đá chính 3 trong 7 trận đấu. Verdonk đã vắng mặt trong một thời gian dài, bao gồm cả án treo giò do nhận thẻ đỏ. Tuy nhiên, tại Europa League, Verdonk là lựa chọn hàng đầu của Lille, ra sân 6 trận và có 1 pha kiến ​​tạo.

Dean James đang đá chính ở giải Hà Lan. ẢNH: Go Ahead Eagles

5. Dean James

Cầu thủ của đội tuyển Indonesia luôn giữ vị trí đá chính ở giải đấu hàng đầu Hà Lan là Dean James. Hậu vệ 25 tuổi này là không thể thay thế ở cánh trái hàng phòng ngự của Go Ahead Eagles. Bằng chứng là Dean James có 27 lần ra sân trong tất cả các giải đấu, bao gồm Eredivisie, Europa League và KNVB Bekker.

Đóng góp của Dean James cũng khá tốt, với một bàn thắng và bốn pha kiến ​​tạo. Với thành tích này, cầu thủ từng 5 lần khoác áo tuyển Indonesia được dự đoán sẽ tiếp tục thi đấu thường xuyên cho Go Ahead Eagles đến hết mùa giải 2025 - 2026.

6. Justin Hubner

Sau nhiều năm thi đấu không ổn định tại giải Premier League cùng Wolverhampton, Justin Hubner cuối cùng cũng tìm thấy tia hy vọng khi trở lại giải vô địch quốc gia Hà Lan trong màu áo Fortuna Sittard.

Hubner vẫn chưa thể giành được một suất đá chính trong hàng phòng ngự của CLB. Anh mới chỉ ra sân 13 trận, trong đó chỉ có 4 trận đá chính. Điều thú vị là thành tích của hậu vệ 22 tuổi này trong hai trận đấu gần nhất. Anh ghi một bàn thắng vào lưới Go Ahead Eagles và có một pha kiến ​​tạo trong trận đấu với FC Groningen.

Justin Hubner đang chơi rất hay trong những trận gần đây. ẢNH: X

7. Milano Jonathans

Sau khi gặp khó khăn trong việc cạnh tranh vị trí tại FC Utrecht, Milano Jonathans cuối cùng quyết định rời CLB giữa mùa giải này. Tiền vệ cánh của đội tuyển Indonesia đã gia nhập Excelsior Rotterdam để có thêm cơ hội ra sân thi đấu. Jonathans chủ yếu ngồi dự bị.

Giờ đây, sau khi tìm được CLB mới, cầu thủ 21 tuổi này có ba lần ra sân ở giải Eredivisie mùa 2025 - 2026. Milano Jonathans sinh ra ở Arnhem, Hà Lan, đã ghi được một bàn thắng cho CLB mới. Nếu Jonathan có thể duy trì phong độ ổn định, chắc chắn anh sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của Excelsior Rotterdam cho đến hết mùa giải này.