HLV John Herdman thất vọng quá khứ của tuyển Indonesia 01/02/2026 17:29

(PLO)-HLV John Herdman của Indonesia thất vọng về thành tích của bóng đá Indonesia, ông sẽ đưa Indonesia vô địch AFF Cup, Asian Cup, có vé dự World Cup 2030.

HLV John Herdman, tân thuyền trưởng tuyển Indonesia ngày càng có những chia sẻ mạnh bạo trước truyền thông Indonesia.

HLV John Herdman sau khi ra mắt truyền thông Indonesia ngày 13-1 đến nay ông đã có những động thái thực tế, nhưng rất bạo miệng. Tìm hiểu lịch sử của đội tuyển Indonesia, ông cho biết rất thất vọng. Bây giờ, mục tiêu của ông là phải đưa tuyển Indonesia vô địch khu vực (AFF Cup 2026), châu lục (Asian Cup2027) và lấy vé đi World Cup 2030.

HLV John Herdman (bìa trái) có những cuộc họp với lãnh đạo giải đấu Liga Indonesia, giám đốc kỹ thuật... Ảnh: Bola

Ngày ra mắt tuyển Indonesia, HLV John Herdman đã tuyên bố cứng rắn: “Đất nước Canada chỉ có 30 triệu dân tôi còn dẫn đội tuyển đến World Cup 2022, Indonesia có đến 280 triệu dân…”

Bây giờ, ông lại nêu ra hàng loạt mục tiêu khủng cho năm 2026 và 2027 cùng vòng loại World Cup 2030.

Ngay sau khi ổn định công việc và bắt đầu làm quen với bóng đá Indonesia, HLV người Canada gốc Anh cũng vào sân Bung Karno xem Liga Indonesia. Ông rất hài lòng về cơ sở vật chất cho bóng đá Indonesia, fan cuồng nhiệt. Nhưng ông đặt câu hỏi vì sao Indonesia không đạt được thành tích khu vực (AFF Cup), châu lục (Asian Cup) và đoạt vé World Cup. Đó là điều HLV 50 tuổi này thất vọng và ông đặt mục tiêu làm tốt hơn.

HLV John Herdman cũng đã gặp gỡ giám đốc kỹ thuật LĐBĐ Indonesia A. Zwiers, người Hà Lan, gặp giám đốc giải đấu Liga Indonesia Asep Saputra, Phó giám đốc thương mại giải Liga Indonesia Takeyuki Oya, giám đốc điều hành Ronny Suhatril… Đấy là những việc làm cần thiết và kết nối.

HLV John Herdman bạo miệng quá cũng là một chuyện đáng suy ngẫm. Ảnh: Bola

Rồi sau đó, ông John Herdman sẽ đi châu Âu, cụ thể là đến Hà Lan, Ý, Đức và một số quốc gia khác để theo dõi phong độ những tuyển thủ Indonesia dạng nhập tịch di sản để có những phương án cụ thể cho kế hoạch dài hơi của đội tuyển.

Tiến trình công việc của ông là rất ổn, đúng lộ trình, tuy nhiên ông hứa hẹn khủng khiếp quá, không biết có làm fan Indonesia trông chờ hay không.