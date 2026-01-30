Lượt trận cuối bảng B VCK Futsal Asian Cup 2026: Oái oăm 2 đội dự World Cup - tuyển Việt Nam, Thái Lan lo tránh Indonesia 30/01/2026 11:50

(PLO)- Tuyển Việt Nam và Thái Lan không được phép chọn đối thủ ở tứ kết, còn chủ nhà Indonesia có quyền cân đong sẽ gặp một trong hai đội này tại vòng knock out.

Một nghịch lý xảy ra lượt trận cuối vòng bảng của vòng chung kết (VCK) Futsal Asian Cup 2026. Theo đó, tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ tìm cách tránh chủ nhà Indonesia.

Cần biết Thái Lan từng bảy lần dự World Cup, còn Việt Nam hai lần (2016 và 2021) và đều vào vòng 16 đội. Trong khi đó Indonesia chưa một lần góp mặt World Cup.

Ở bình diện châu lục, futsal Thái Lan lẫn Việt Nam nổi đình nổi đám hơn rất nhiều. Chẳng hạn, CLB Thái Sơn Nam những lần dự Cúp C1 châu Á rất thường vào bán kết, chung kết.

Việt Nam và Thái Lan đá chung kết bảng lúc 15 giờ ngày 31-1.

Thế nhưng điều oái ăm cho hai đội từng góp mặt World Cup buộc phải toan tính tránh đội chủ nhà Indonesia đang rất mạnh và hưng phấn.

Lượt trận cuối bảng A: Indonesia đá chung kết bảng với Iraq khi hai đội cùng thắng 2 trận đầu lúc 19 giờ ngày 31-1. Tương tự, Việt Nam và Thái Lan tranh ngôi đầu bảng B lúc 15 giờ ngày 31-1. Điều này cho phép chủ nhà Indonesia “chọn” đối thủ ở tứ kết.

Tuy nhiên xét về phong độ lẫn trình độ, Indonesia thừa sức thắng Iraq nên họ sẽ lên ngôi nhất bảng A nên khó có chuyện chủ nhà thua để tránh Việt Nam (hay Thái Lan) ở tứ kết.

Indonesia đá chung kết bảng với Iraq sau, nên chủ nhà được phép chọn gặp Việt Nam hay Thái Lan tại tứ kết.

Còn nhớ tại SEA Games 33 cách đây 1 tháng, futsal Thái Lan từng bị Indonesia hủy diệt 5-1 ở trận tranh ngôi vô địch, còn Việt Nam lại thắng Indonesia 1-0. Đấy cũng là trận thắng hiếm hoi của tuyển Việt Nam trước Indonesia trong lịch sử chạm trán.

Thời điểm này, nếu tuyển Việt Nam đụng độ Iraq thì cơ hội thắng rất cao, còn gặp chủ nhà Indonesia sẽ rất khó. Thái Lan cũng vậy nhưng khoảng cách của họ với Indonesia gần hơn.

Trong ba, bốn năm gần đây, Futsal Indonesia phát triển rất nhanh và căn cơ từ đội tuyển đến các tuyến trẻ do “kiến trúc sư” Hector Souto (cựu HLV của tuyển U-20 Việt Nam) thiết kế và trông coi toàn bộ.

Tuyển Thái Lan từng thất kinh hồn vía khi bị Indonesia hủy diệt 5-1 tại trận chung kết SEA Games 33. Ảnh: FAT.

Do lượt trận cuối bảng B diễn ra trước lượt trận cuối bảng A nên các nhà cầm quân chỉ có cách suy tính trên cơ sở trình độ hiện có của các đội để lên ngôi nhất bảng mà thôi. Thái Lan phải đánh bại Việt Nam để nhất bảng và chính HLV Rakphol Sainetngam cũng nhìn nhận Indonesia thừa sức thắng Iraq để lên ngôi đầu. Còn trong trường hợp chủ nhà Indonesia toan tính gặp Thái Lan hay Việt Nam lại là chuyện không đoán được.

Thực tế cho thấy, việc hai đội Việt Nam và Thái Lan nếu chạm trán với Iraq tại tứ kết thì cơ hội đánh bại để vào bán kết rất cao, nhưng nếu gặp Indonesia thì cơ hội giảm rõ rệt vì những nguyên nhân trên.

Bây giờ HLV Rakphol Sainetngam của Thái Lan và Diego Giustozzi của Việt Nam chỉ còn con đường cháy hết mình để đánh bại nhau nhằm lên ngôi nhất bảng, không thể toan tính chọn đối thủ ở tứ kết.

Dự đoán: Thái Lan sẽ nhất bảng B, còn Indonesia nhất bảng A. Và như thế tuyển Việt Nam sẽ chạm trán với chủ nhà Indonesia ở tứ kết.