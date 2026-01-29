Bảng B, Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup Nguyễn Xuân Son... lại “nổ súng” theo cách rất son 29/01/2026 21:42

(PLO)-Nguyễn Xuân Son lại ghi cú đúp và nâng số bàn thắng lên 7 qua 3 trận ở Cúp C1 Đông Nam Á.

Đêm 29-1, TX. Nam Định có chiến thắng thứ tư ở bảng B giải C1 Đông Nam Á - Shopee Cup, lần này vị khách đến từ Singapore Lion City Sailors thua 0-3. Nguyễn Xuân Son lại tiếp tục "nổ súng" trận thứ ba liên tiếp.

Chủ nhà TX. Nam Định có chuỗi trận bách chiến bách thắng qua bốn trận và đã có vé vào bán kết sớm 1 vòng đấu.

Trung vệ Lionel Tan không kèm nổi cùng lúc Caio Cesar và Nguyễn Xuân Son. Ảnh: CTP

Lion City Sailors mang đến đội hình rất mạnh, những ngoại binh chất lượng, những cầu thủ trụ cột của tuyển Singapore như tiền đạo Shawal Anour, trung vệ Lionel Tan, Hariss Harun... Tuy nhiên đại diện của Singapore rời Thiên Trường trắng tay.

Ba bàn thắng của chủ nhà do công Caio Cesar ghi phút 35 và Nguyễn Xuân Son ghi phút 61 và 90+3. Bàn mở điểm của Caio Cesar là một tuyệt phẩm, đó là “cú vuốt” má trong chân phải ngoài vòng cấm rất đẹp, bóng bay hình vòng cung chui vào lưới sát xà ngang của thủ môn Susak.

Nguyễn Xuân Son hoàn thành cú đúp và chốt chiến thắng 3-0 cho TX. Nam Định. Ảnh: CTP

Bàn gia tăng cách biệt 2-0 của Nguyễn Xuân Son là sự trừng phạt của tiền đạo này khi hàng phòng ngự Lion City mắc sai lầm, trong đó có sự chần chừ của hai trung vệ tuyển quốc gia Lionel Tan và Hariss Harun rồi phá bóng hỏng. Son cướp bóng, “sang số” qua chân phải rồi cứa lòng đưa bóng bay sệt và căng vào sát cột xa. Bàn chốt chiến thắng 3-0 đến từ pha di chuyển trung lộ có góc sút rộng của Son.

Caio Cesar mở điểm phút 35 bằng cú vuốt bóng cực đẹp. Ảnh: CTP

Nguyễn Xuân Son ba trận liên tiếp ở giải Shopee Cup đều ghi bàn với tổng cộng 7 bàn (hat-trick vào lưới Shan Utd, cú đúp vào lưới Bangkok Utd và 2 bàn vào lưới Lion City Sailors)

Tuy nhiên phải thừa nhận rằng, do giải nội địa nghỉ quá lâu khiến toàn đội TX. Nam Định dù thắng nhưng thể hiện ít ấn tượng, không mượt mà, Nguyễn Xuân Son cũng không chơi nổi trội.

Mạch toàn thắng của TX. Nam Định tại Shopee Cup năm nay rất tương đồng CA. Hà Nội năm ngoái. Giải Shopee 2024-2025, CA. Hà Nội toàn thắng 5 trận vòng bảng.

Lượt trận cuối ngày 5-2 hứa hẹn đáng xem khi TX. Nam Định tiếp đại gia Malaysia-Johor Darul Tazim, đội bóng của Hoàng từ Ismail có dính 3 cầu thủ nhập tịch lậu trong đội tuyển Malaysia.