Lượt trận thứ tư bảng B Cúp C1 Đông Nam Á- Shopee Cup: Nguyễn Xuân Son thách thức “tuyển Singapore thu nhỏ” 29/01/2026 06:05

19 giờ 30 ngày 29-1, Nguyễn Xuân Son và đồng đội TX. Nam Định nghênh tiếp Lion City Sailors đến từ Singapore ở cúp C1 Đông Nam Á, đây được ví là “tuyển Singapore thu nhỏ".

Những năm qua, CLB Lion City Sailors hầu như thâu tóm toàn bộ các danh hiệu của bóng đá nội địa Singapore và họ cũng đại diện đảo quốc đá các cúp châu Á và khu vực.

Lần này đến “chảo lửa” Thiên Trường trong khuôn khổ lượt trận thứ tư bảng B Cúp C1 Đông Nam Á - Shopee Cup, đại diện Singapore trong thế “kèo dưới" ở mọi góc độ.

Nguyễn Xuân Son trở lại đá hai trận Shopee Cup ghi 5 bàn cho TX. Nam Định. Ảnh: CTP

Nguyễn Xuân Son cùng đồng đội TX. Nam Định đang ở đỉnh bảng B với điểm tối đa 9 điểm sau 3 lượt trận, còn Lion City Sailors chỉ có 4 điểm đang xếp thứ tư.

Tay săn bàn Nguyễn Xuân Son đang có phong độ cực cao sau gần 1 năm nghỉ do chấn thương. Cứ ra sân thi đấu là Nguyễn Xuân Son lại... nổ súng. Ngày đầu đánh dấu sự trở lại sau chấn thương, Xuân Sơn góp bàn trong chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Lào. Sau đó trở về CLB, Son lại tiếp tục son khi ghi hat trick tại Rangon giúp TX. Nam Định đánh bại Shan Utd 3-0. Sau đó ở lượt trận thứ 3 sang Thái Lan chạm trán Bangkok Utd, Nguyễn Xuân Son lại có cú đúp trong chiến thắng 4-1 của TX. Nam Định giúp đội xây chắc ngôi đầu sau 3 lượt trận.

Lion City Sailors là tập thể bản lĩnh và "cạ cứng" cho Nguyễn Xuân Son và TX.Nam Định. Ảnh: CTP

Tối 29-1, TX. Nam Định tiếp Lion City Sailors. Tại S-League, “đội bóng Sư tử”, đang làm điều kỳ diệu qua 7 lượt trận toàn thắng đứng đầu bảng với 21 điểm.

Nói Lion City Sailors là “tuyển Singapore thu nhỏ" là không sai khi có tay săn bàn tuyển Singapore Shawal Anour đá rất hay tại AFF Cup 2024, tiền vệ Hami Syahin, trung vệ Hariss Harun, tuyển thủ Singapore nhập tịch từ Hàn Quốc, tiền vệ phòng ngự rất ấn tượng Song Ui-yong, Zulqarnael Suzliman (tuyển thủ U-23 Singapore), trung vệ Lionel Tan, Jonan Tan, Hafiz Nor, tuyển thủ Singapore nhập tịch Nakamura Kyoga (gốc Nhật Bản) thi đấu cực hay tại AFF Cup 2024.

Rất thú vị khi Nguyễn Xuân Son chạm trán trở lại với Lionel Tan. Hồi bán kết lượt đi và về AFF Cup 2024, Lionel Tan theo kèm Nguyễn Xuân Son như hình với bóng nhưng bất lực và qua hai trận Singapore toàn thua.

Ngoài ra, Lion City Sailors có rất nhiều ngoại binh chất lượng... Với lực lượng có chiều sâu và nhiều tuyển thủ như thế nên nó cũng đã giải thích vì sao họ “bách chiến bách thắng” tại S-League 2025-2026 qua 7 lượt trận.

Lions City Sailors mùa này cũng giống như TX. Nam Định bị loại ngay sau vòng bảng AFC Champions League 2 ngay sau vòng bảng.

Nhìn cách thể hiện của đại diện Singapore, cho thấy mùa này có vẻ họ tập trung vào danh hiệu S-League hơn là Shopee Cup hay giải châu Á.

Đại diện Singapore là một tập thể bản lĩnh, nhiều ngoại binh và tuyển thủ chất lượng nên yếu tố sân nhà không phải quá lợi thế cho TX. Nam Định. Mặt sân của Nam Định đẹp cũng sẽ là điều mà đội khách thăng hoa trong cách chơi khi họ thường đá sân cỏ nhân tạo.

Đây là cuộc chạm trán thú vị, đáng xem khi hai đội sở hữu lực lượng rất chất lượng và cả danh dự của hai CLB lớn của Việt Nam và Singapore.

Cả hai đội đều do HLV ngoại dẫn dắt, nếu TX. Nam Định là HLV Mauro Jeremino thì Lion City có Aleksandar Rankovic.

Dự đoán: TX. Nam Định thắng 2-1.

+ Các trận đấu còn lại bảng B:

Johor Darul Tazim của Malaysia tiếp Shan Utd (16 giờ 30): Không có cửa cho đại diện Myanmar. Johor Darul Tazim đang đứng nhì bảng với 7 điểm, còn Shan Utd trắng tay qua 3 trận. Dự đoán: Johor thắng hai bàn cách biệt.

Preah Khan (thứ tư bảng B có 4 điểm) của Campuchia tiếp Bangkok Utd (1 điểm, thứ 5) của Thái Lan vào lúc 19 giờ. Dự đoán: Hai đội chia điểm nhau qua trận hòa có bàn thắng.