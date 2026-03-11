Khoảnh khắc trong mơ: Fan nhí không dám rửa tay sau khi bắt tay HLV Kim Sang-sik 11/03/2026 22:50

(PLO)- Chuyện thật mà nghe như đùa đã xảy ra với một fan nhí là học viên của Trung tâm bóng đá Đăng Phúc trong buổi giao lưu đặc biệt với HLV trưởng các đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik.

Cậu bé đã nhất quyết không rửa tay trước khi đi ngủ chỉ để giữ lại cảm giác vừa được thần tượng Kim Sang-sik bắt tay trong một khoảnh khắc mà em cho là đáng nhớ nhất.

Câu chuyện bắt đầu từ chương trình giao lưu bóng đá cộng đồng do các chuyên gia đến từ K-League tổ chức. Tham dự buổi giao lưu có nhiều nhân vật nổi tiếng của bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc như HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik cùng hai trợ lý Lee Woon Jae, Lee Jung Soo và tuyển thủ Bùi Vĩ Hào.

HLV Kim Sang-sik chụp hình lưu niệm cùng CEO của Trung tâm Bóng đá Đăng Phúc.

Trong vai trò điều phối chương trình, cựu cầu thủ HA Gia Lai Nguyễn Đăng Phúc, hiện là CEO Trung tâm bóng đá Đăng Phúc, đã trực tiếp cùng các học trò tham gia giao lưu, tập luyện và học hỏi từ những thần tượng mà các em thường chỉ thấy qua tivi hay mạng xã hội.

Đặc biệt, các fan nhí được tận mắt chứng kiến vị HLV “quốc dân” đã gặt hái nhiều thành công cùng bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây.

Các cầu thủ nhí hạnh phúc bên thần tượng người Hàn Quốc.

Ông Kim Sang-sik không chỉ xuất hiện với tư cách khách mời danh dự mà còn trực tiếp thị phạm nhiều bài tập cơ bản cho các học viên nhỏ tuổi. Từ cách di chuyển không bóng, cách xử lý bóng trong phạm vi hẹp cho đến tinh thần thi đấu và kỷ luật trên sân. Từng động tác đều được ông hướng dẫn tỉ mỉ giống như khi huấn luyện các tuyển thủ chuyên nghiệp của đội tuyển Việt Nam.

Chia sẻ với các học viên nhí, chiến lược gia người Hàn Quốc nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất trong bóng đá là không bao giờ bỏ cuộc. Ông nói rằng những gì các em học được hôm nay không chỉ là kỹ năng chơi bóng mà còn là sự tự tin và luôn tin tưởng vào bản thân. Khi dám theo đuổi ước mơ và kiên trì nỗ lực, các em sẽ có cơ hội biến ước mơ thành hiện thực.

Ông Kim niềm nở với các học viên nhí và sốt sắng "truyền nghề" cho lứa cầu thủ tương lai.

Ông thầy người Hàn Quốc đi "truyền lửa" cho các đồng nghiệp trẻ...

... và gieo mầm đam mê bóng đá cho thế hệ nhi đồng.

Là người trực tiếp tham gia điều phối hoạt động trong buổi giao lưu, HLV Nguyễn Đăng Phúc cũng bày tỏ nhiều cảm xúc khi được làm việc cùng HLV Kim Sang-sik và các cộng sự đến từ Hàn Quốc. Theo ông, đây là cơ hội rất đặc biệt để các học viên trẻ được tiếp cận môi trường bóng đá chuyên nghiệp và học hỏi kinh nghiệm từ những người đã từng làm việc ở đỉnh cao của bóng đá.

Cựu cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo HA Gia Lai cho biết bản thân cũng cảm thấy đây là trải nghiệm rất ý nghĩa trong hành trình làm bóng đá trẻ của mình. Việc trực tiếp đứng lớp thị phạm bài tập và điều phối chương trình cùng các chuyên gia giúp Đăng Phúc có thêm nhiều góc nhìn cũng như động lực để tiếp tục phát triển mô hình đào tạo bóng đá cộng đồng dành cho thiếu nhi.

Những HLV trẻ và các học viên nhí ở Trung tâm bóng đá Đăng Phúc học hỏi nhiều điều từ thầy Kim.

Sau khi chương trình kết thúc, một câu chuyện nhỏ nhưng rất dễ thương đã được chính HLV Nguyễn Đăng Phúc kể lại với nụ cười. Nhiều phụ huynh đã gọi điện chia sẻ rằng, các con của họ sau khi được HLV Kim Sang-sik bắt tay đều trở về nhà trong trạng thái phấn khích tột độ. Thậm chí như cầu thủ nhí nọ nhất quyết không rửa tay trước khi đi ngủ vì sợ mất đi khoảnh khắc đặc biệt ấy.

Suốt cả buổi, nhiều cậu bé vẫn liên tục mở điện thoại xem lại hình ảnh và video của buổi giao lưu rồi kể cho bạn bè nghe với niềm tự hào lớn. Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi nhưng đã trở thành một kỷ niệm vô cùng đẹp đối với những cầu thủ nhí. Biết đâu trong tương lai, từ chính những cái bắt tay với thầy Kim, các em sẽ nuôi dưỡng thêm ước mơ để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, thậm chí một ngày nào đó được khoác áo tuyển Việt Nam.