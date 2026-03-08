HLV Kim Sang-sik ‘truyền lửa’ cho hàng trăm cầu thủ nhí Việt Nam 08/03/2026 12:11

(PLO)- Nhà cầm quân các đội tuyển quốc gia Việt Nam, HLV Kim Sang-sik bất ngờ xuất hiện và trực tiếp đứng lớp huấn luyện cho các cầu thủ nhí trên sân Thống Nhất.

HLV Kim Sang-sik vừa tham gia chương trình "Ngày hội bóng đá HD" phối hợp cùng K-League, một sự kiện tầm cỡ nhằm tìm kiếm và nuôi dưỡng những mầm non tương lai cho nền bóng đá nước nhà.

Sự kiện lần này quy tụ gần 120 em nhỏ đam mê trái bóng tròn cùng sự đồng hành của hơn 200 phụ huynh. Sau thành công rực rỡ tại Hà Nội vào năm ngoái, ngày hội trở lại với quy mô hoành tráng hơn, mang theo kỳ vọng về việc tạo dựng một bệ phóng vững chắc cho các tài năng trẻ. Đại diện đơn vị đồng hành HD Hyundai Electric khẳng định, mục tiêu cốt lõi là giúp các em giải phóng năng lượng tích cực, rèn luyện sự tin tưởng vào đồng đội và tận hưởng niềm vui thuần khiết trên sân cỏ.

Xuất hiện với tư cách khách mời danh dự, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng các cộng sự thân tín như trợ lý Lee Jung Soo và HLV thủ môn Lee Won Jae đã trực tiếp xỏ giày ra sân. Ông Kim Sang-sik khiến nhiều người xúc động khi dành thời gian hướng dẫn từng động tác kỹ thuật nhỏ nhất, đồng thời tham gia các trò chơi vận động đầy hào hứng cùng đám trẻ.

HLV Kim Sang-sik cổ vũ các cầu thủ nhí thể hiện tài năng bóng đá.

Vị thuyền trưởng các đội tuyển Việt Nam nhấn mạnh rằng, kỹ năng bóng đá có thể rèn luyện theo thời gian, nhưng tinh thần bền bỉ, quyết không bỏ cuộc mới là chìa khóa dẫn lối thành công trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Ông hứa sẽ luôn là người đồng hành, cổ vũ để các em biến giấc mơ khoác áo đội tuyển quốc gia thành hiện thực.

Điểm nhấn đáng chú ý khác chính là sự góp mặt của tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Dù đang trong giai đoạn hồi phục chấn thương, chân sút tài năng này vẫn nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm thực chiến và truyền đạt thái độ chuyên nghiệp khi ra sân.

Nhìn những gương mặt ngây thơ đang miệt mài tập luyện, Vĩ Hào bồi hồi nhớ về những ngày đầu chập chững theo đuổi đam mê. Anh nhắn nhủ các bạn nhỏ rằng sự kiên trì là yếu tố tiên quyết để bước chân vào con đường bóng đá chuyên nghiệp.

Ông thầy người Hàn Quốc thân thiện với các tài năng trẻ.

Bên cạnh những bài tập chuyên môn bài bản, ngày hội còn là không gian gắn kết gia đình với hàng loạt trò chơi vận động thú vị bên lề. Các bậc phụ huynh đã có những giây phút bùng nổ khi tham gia bốc thăm may mắn để sở hữu chiếc áo đấu tuyển Việt Nam mang chữ ký quý giá của HLV Kim Sang-sik.

Những nụ cười rạng rỡ, những tấm hình kỷ niệm cùng nhà cầm quân xứ Kim Chi đã mang lại một ngày hội giàu tình thân ái, thắp lên hy vọng về một thế hệ cầu thủ mới đầy triển vọng cho bóng đá Việt Nam trong tương lai gần.