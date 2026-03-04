VCK Asian Cup 2026: Tuyển Việt Nam có Vạn Sự và... như ý 04/03/2026 20:25

(PLO)- Ngân Thị Vạn Sự đã lập cú đúp vào lưới Ấn Độ giúp tuyển Việt Nam khởi đầu như ý trong trận ra quân vòng chung kết Asian Cup 2026 trên đất Úc.

Ra quân trận đầu của năm mới ở vòng chung kết Asian Cup 2026, Vạn Sự ghi 2 bàn cho tuyển Việt Nam dù rất vất vả khi đối thủ Ấn Độ chơi kiên cường.

Các cô gái Việt Nam đã gặp phải tuyển nữ Ấn Độ cực khỏe và rất khó khăn để đánh bại 2-1. Vạn sự khởi đầu nan nhưng hai pha lập công của Vạn Sự cũng là như ý cho thầy trò Mai Đức.

Cô bé "hạt tiêu" Ngân Thị Vạn Sự (phải), tác giả cú đúp cho tuyển Việt Nam khởi đầu như mơ. Ảnh: AFC.

Tuyển Ấn Độ từng cho Thái Lan ngậm quả đắng ngay trên nhà ở vòng loại không có gì gọi là ăn may. Đã vậy, Ấn Độ lại chuẩn bị chu đáo bằng việc tập huấn ở Thổ Nhĩ Kỳ 1 tháng rồi sang Úc trước 3 tuần.

Cùng với đó, nhà cầm quân Amelia Valverde, 39 tuổi cựu tuyển thủ Costa Rica rất nhạy bén với triết lý bóng đá hiện đại.

Những nữ tuyển thủ Ấn Độ chơi có bài bản và khỏe khoắn. Tuy nhiên, các đồng nghiệp Việt Nam lại giàu kỹ thuật và mưu mẹo hơn với những bài tấn công đa dạng lẫn sút cầu môn vượt trội.

Trần Thị Duyên đọ sức mạnh trước cô gái Ấn Độ có thể hình vượt trội. Ảnh: AFC.

Hiệp 1, tuyển nữ Việt Nam chiếm ưu thế và có bàn thắng ở phút 30 do Ngân Thị Vạn Sự với một cú bấm bóng bay cao vào góc xa rất điệu đà làm bó tay thủ môn Panthoi Chanu.

Sang hiệp hai, HLV Amelia Valverde cho các cầu thủ Ấn Độ đẩy mạnh nhịp độ trận đấu, trong khi càng về cuối, tuyển nữ Việt Nam bộc lộ dấu hiệu xuống sức. Ấn Độ đẩy đội hình lên cao và có bàn san bằng tỉ số của Sanfida Nongrum vào phút 52.

Tuyển nữ Việt Nam xứng đáng có 3 điểm. Ảnh: AFC.

Ấn Độ hưng phấn nhưng tuyển nữ Việt Nam không bỏ cuộc. Và khi trận đấu bước vào phút 90+4 trong 7 phút bù giờ, Vũ Thị Hoa từ biên trái chuyền bóng vào trung lộ. Một hậu vệ Ấn Độ cản phá không chuẩn xác và ngay lập tức Vạn Sự ra chân ở cự ly gần, bóng bay sệt khiến thủ môn Panthoi Chanu không thể chạm tay vào bóng.

Tuyển Việt Nam thắng 2-1.

Ở trận đấu trước đó của bảng C, Đài Loan cũng thể hiện rất ngoan cường nhưng thua Nhật Bản 0-2.

Lượt trận thứ 2 bảng C ngày 7-3: Việt Nam - Đài Loan (12 giờ, theo giờ Việt Nam), Nhật Bản - Ấn Độ (18 giờ).

Lịch thi đấu ngày 5-3 của bảng A: Philippines - Hàn Quốc (10 giờ), Iran - Úc (16 giờ).