Giải xe đạp nữ Biwase Tour of Vietnam: Delia Priatna thâu tóm áo vàng, áo xanh 04/03/2026 18:22

Ngày 4-3, tại Trung tâm Hội nghị & Triển lãm phường Bình Dương (TP.HCM), lễ khai mạc và chặng đua mở màn của Giải xe đạp nữ Biwase Tour of Vietnam 2026 chính thức diễn ra, khởi đầu cho 5 ngày tranh tài đỉnh cao của những “bóng hồng” làng xe đạp quốc tế.

Diễn ra từ ngày 4 đến 8-3, giải đấu lần thứ 2 đạt chuẩn UCI tiếp tục khẳng định vị thế là sân chơi hàng đầu Việt Nam và khu vực, quy tụ dàn tay đua chất lượng đến từ khắp thế giới.

Ngay sau lễ khai mạc, các tay đua bước vào chặng 1 vòng quanh TP.HCM dài 106 km, đoàn đua liên tục chứng kiến những pha tấn công nhằm phá vỡ thế cân bằng. Sau nhiều nỗ lực, Ayustina Delia Priatna (Indonesia) cùng Liau Elizabeth Le Min (Singapore) đã thoát đi thành công, duy trì khoảng cách 2 phút 32 giây khi cán đích. Ayustina Delia Priatna đã thực hiện pha "bứt tốc" mạnh mẽ để chiến thắng Liau Elizabeth Le Min tại vạch đích. Tay đua xứ vạn đảo từng giành huy chương đồng tại SEA Games 2025 và đang duy trì phong độ ấn tượng tại Giải xe đạp nữ Biwase Tour of Vietnam 2026. Kết quả này giúp cô tạm thời nắm giữ cả áo vàng lẫn áo xanh sau chặng 1.

Các tay đua tranh tài chặng đua mở màn của Giải xe đạp nữ Biwase Tour of Vietnam 2026.

Chia sẻ sau chiến thắng, Priatna khiêm tốn cho biết: “Giải năm nay có rất nhiều tay đua nước rút đáng gờm, đặc biệt là Maneephan Jutatip và Nguyễn Thị Thật – họ đều rất mạnh và giàu kinh nghiệm. Tôi biết mình phải chọn vị trí thật tốt trước khi vào đích. Hôm nay tôi đã nỗ lực hết sức, đồng đội hỗ trợ rất tuyệt vời và tôi cũng có thêm một chút may mắn. Được khoác áo vàng và áo xanh ngay sau chặng đầu tiên là điều vô cùng hạnh phúc".

Năm nay, có 15 đội nữ quốc tế (đội tuyển và CLB) góp mặt tại giải, đến từ: Tây Ban Nha, Na Uy, Australia, Kazakhstan, Uzbekistan, Trung Quốc, Singapore, Indonesia, Philippines, Malaysia và Thái Lan... Song hành cùng họ là 7 đội mạnh trong nước gồm: Tuyển Biwase, Nước kiềm Ion Gold Biwase, TP.HCM Vinama, Tập đoàn Lộc Trời An Giang, Xổ số kiến thiết Đồng Tháp, 620 Châu Thới Vĩnh Long và Quân khu 7.

Ayustina Delia Priatna thâu tóm cả áo vàng và áo xanh sau chặng 1.

Sáng 5-3, các tay đua sẽ thi đấu chặng 2 từ phường Thủ Dầu Một - Bến Cát - Bàu Bàng - Chơn Thành - Bình Long và về đích tại Thủ Dầu Một dài 150 km. Hai chặng đầu tiên là những chặng đường bằng, tạo cơ hội cho các tay đua tốc độ tranh chấp điểm áo xanh. Tuy nhiên, thử thách thực sự sẽ đến ở các chặng 3, 4 và 5 khi đoàn đua lần lượt chinh phục các cung đường đèo Chuối, Bảo Lộc, Prenn và Tà Nung, đường đua khó khắc nghiệt về thể lực và chiến thuật.

Tổng cộng, các tay đua sẽ thi đấu 5 chặng đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Lâm Đồng với tổng lộ trình 561,7 km, hành trình không chỉ đòi hỏi sức bền mà còn thể hiện bản lĩnh của các tay đua.