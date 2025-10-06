Sinner đầu hàng giải Thượng Hải Masters, Djokovic bước tiếp 06/10/2025 12:17

(PLO)- Jannik Sinner đầu hàng giải Thượng Hải Masters sau khi nỗ lực bảo vệ chức vô địch của anh đã kết thúc trong đau đớn.

Đương kim vô địch Sinner khập khiễng rời sân. Ảnh: TENNISTV

Tay vợt số 2 thế giới – Sinner buộc phải bỏ cuộc giữa trận đấu với Tallon Griekspoor do bị chuột rút trong điều kiện thi đấu nóng ẩm tại Trung Quốc.

Griekspoor đang dẫn trước ở vòng 3 với tỉ số 6-7(3), 7-5, 3-2 khi Sinner bị chuột rút ở đùi, buộc Sinner đầu hàng giải Thượng Hải Masters sau hơn 2 giờ 3 phút quần thảo trên sân.

“Đây chắc chắn không phải là cách bạn muốn giành chiến thắng. Điều kiện thời tiết ở Thượng Hải rất khắc nghiệt suốt cả tuần. Tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn may mắn khi được thi đấu vào buổi tối mà không có nắng. Nhưng hai giờ 36 phút đã trôi qua, giữa set thứ ba... Tôi rất tiếc cho anh ấy, tôi chúc anh ấy sớm bình phục” bại tướng từng thua cả sáu lần chạm trán với Sinner giãi bày.

Sinner bắt đầu gặp khó khăn trong set thứ hai, khiến anh phải chườm khăn đá quanh cổ khi hai tay vợt đổi sân.

Nhà đương kim vô địch phải xoa bóp đùi ở ván đấu thứ sáu quyết định. Tay vợt người Ý khập khiễng trở lại ghế của mình với sự giúp đỡ của chuyên gia vật lý trị liệu, trước khi Sinner đưa ra quyết định bỏ cuộc.

Djokovic thắng ngược dòng, giành suất vào vòng 3. Ảnh: ATP

Djokovic hướng tới danh hiệu Thượng Hải thứ 5

Việc Sinner đầu hàng giải Thượng Hải Masters và trước đó, tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz rút lui do chấn thương mắt cá chân, đã tạo ra sự thay đổi lớn khi Novak Djokovic đang tìm kiếm danh hiệu thứ 5, kéo dài kỷ lục đăng quang tại Thượng Hải.

Trong trận đấu kéo dài hai giờ 45 phút, hạt giống số 4, 38 tuổi Djokovic đã đánh bại Yannick Hanfmann với tỉ số 4-6, 7-5, 6-3.

Diễn tả về điều kiện ở Thượng Hải, Djokovic nhấn mạnh: “Mọi tay vợt đều trải qua tình trạng tương tự trên sân đấu, nhưng thực sự rất khắc nghiệt. Thật khắc nghiệt khi độ ẩm trên 80% ngày này qua ngày khác, đặc biệt là đối với các tay vợt thi đấu vào ban ngày dưới trời nóng, dưới ánh nắng mặt trời, điều này thậm chí còn khắc nghiệt hơn.

Về mặt sinh học đối với tôi, việc đối mặt với nó có phần khó khăn hơn. Nhưng hôm nay tôi đã thực sự vượt qua được cơn bão. Yannick đã chơi một trận đấu tuyệt vời ngay từ đầu”.

Trong ngày thi đấu thứ 8 giải Thưởng Hải Masters (6-10), phần lớn các tay vợt tranh tài vòng 3, diễn ra lúc 12 giờ 30. Các trận đáng chú ý: Kamil Majchrzak đối đầu hạt giống số 7 Alex De Minaur, Felix Auger-Aliassime chạm trán Jesper De Jong, Denis Shapovalov tranh suất đi tiếp với Jiri Lehecka.

Cùng với đó là trận chiến đáng chú ý giữa tay vợt gốc Việt - Learn Tien (á quân China Open) chạm trán hạt giống số 30 – Norrie.