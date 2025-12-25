Lộ thời điểm AFC chính thức xử phạt nặng bóng đá Malaysia 25/12/2025 12:35

(PLO)- Truyền thông khu vực Đông Nam Á đồng loạt đưa tin về khả năng bóng đá Malaysia phải nhận án phạt nặng tại vòng loại Asian Cup 2027, trong đó đáng chú ý là việc bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam.

Tờ Seasia Goal cho biết đã xác nhận thông tin này từ một nguồn đáng tin cậy thuộc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), qua đó hé lộ thời điểm và những diễn biến bất lợi tiếp theo cho bóng đá Malaysia.

Theo báo cáo, AFC đã hoàn tất hồ sơ xử phạt liên quan đến việc Malaysia sử dụng các cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu trong các trận vòng loại Asian Cup 2027. Cụ thể, đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trong hai trận đấu gặp Nepal và Việt Nam, tương tự hình thức kỷ luật mà FIFA từng áp dụng với Malaysia ở các trận giao hữu quốc tế trước đó. Dù án phạt chưa được công bố chính thức, nhưng theo Seasia Goal, quyết định này gần như chắc chắn sẽ được giữ nguyên.

Nguồn tin cho biết AFC chỉ chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) trước khi chính thức thông báo. Tuy nhiên, phiên điều trần tại CAS không nhằm xem xét lại các quyết định kỷ luật của FIFA hay AFC đối với kết quả thi đấu, mà chủ yếu tập trung vào đơn kháng cáo liên quan đến án cấm thi đấu một năm dành cho các cầu thủ bị cáo buộc vi phạm quy định nhập tịch. Điều này đồng nghĩa với việc các án phạt về mặt chuyên môn nhiều khả năng vẫn sẽ được giữ nguyên bất chấp kết quả phiên xử.

AFC sẽ dựa vào lệnh trừng phạt của FIFA về sai phạm của làng bóng Malaysia để chính thức ra quyết định ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: TNST.

Không dừng lại ở việc bị trừ điểm, đội tuyển Malaysia thậm chí còn đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng hơn. Seasia Goal tiết lộ khả năng AFC đang xem xét việc cấm bóng đá Malaysia tham dự hai chiến dịch vòng loại Asian Cup liên tiếp, bao gồm các kỳ 2027 và 2031. Đây là kịch bản xấu nhất, hiện vẫn đang được cân nhắc và chờ quyết định cuối cùng từ CAS.

Trớ trêu thay, những rắc rối này xuất hiện ngay sau giai đoạn được xem là thành công nhất của bóng đá Malaysia trong nhiều năm trở lại đây. Trong năm 2025, đội tuyển nước này từng gây ấn tượng mạnh với chuỗi 9 trận toàn thắng, phần lớn đến từ các trận đấu tại vòng loại Asian Cup 2027, qua đó vươn lên dẫn đầu bảng F.

Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng đảo chiều khi FIFA kết luận Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cùng đội tuyển quốc gia đã vi phạm các quy định về nhập tịch cầu thủ. Bảy cầu thủ bị cho là không đủ tư cách thi đấu đã góp mặt trong hai trận gặp Nepal và Việt Nam, dẫn đến loạt án phạt nghiêm khắc từ FIFA. Sau khi kháng cáo bất thành ở cấp FIFA, FAM tiếp tục đưa vụ việc lên CAS với mục tiêu bảo vệ hình ảnh của đội tuyển và làm rõ tư cách pháp lý của các cầu thủ liên quan.

Đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị xử thua hai trận gặp Nepal và Việt Nam. Ảnh: TNST.

Dẫu vậy, với những thông tin mới nhất, khả năng Malaysia mất trắng 6 điểm tại bảng F đang ngày càng rõ ràng. Nếu kịch bản này xảy ra, cục diện bảng đấu thay đổi hoàn toàn và đội tuyển Việt Nam, đội đang bám sát phía sau, sẽ vượt lên để giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Theo dự kiến, phán quyết cuối cùng của CAS sẽ được đưa ra trước tháng 3-2026, trùng với thời điểm vòng loại Asian Cup 2027 khép lại. Quyết định này là bước ngoặt lớn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến số phận của đội tuyển Malaysia và tác động đến cuộc đua giành vé dự Asian Cup tại khu vực Đông Nam Á.