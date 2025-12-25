Sốc: Cầu thủ nhập tịch Malaysia vi phạm lệnh cấm thi đấu 1 năm của FIFA 25/12/2025 10:45

(PLO)- 1 trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị cấm thi đấu 1 năm được cho là đã vi phạm lệnh cấm của FIFA.

Hôm nay 25-12, tờ New Straits Times (Malaysia) đưa tin, cầu thủ chạy cánh nhập tịch Malaysia bị liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cấm thi đấu 1 năm được nhìn thấy đang tập luyện với CLB cũ. Đây được xem là điều đã vi phạm lệnh cấm.

Tiền vệ cánh nhập tịch của đội tuyển Malaysia, Imanol Machuca, lại gây ra một tranh cãi khác sau khi truyền thông Argentina đưa tin anh đang tập luyện với CLB cũ San Lorenzo, mặc dù hiện đang thụ án treo giò 1 năm của FIFA, sau khi liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị trừng phạt vì làm giả hồ sơ nhập tịch cầu thủ.

Tình hình này đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về việc Machuca có tuân thủ lệnh cấm 12 tháng đối với anh và sáu cầu thủ nhập tịch khác của Malaysia hay không, đây là lệnh cấm toàn diện đối với tất cả các hoạt động liên quan đến bóng đá. Theo các báo cáo, sự hiện diện của Machuca tại trung tâm huấn luyện San Lorenzo đã làm dấy lên lo ngại về khả năng vi phạm các quy định của FIFA, tờ New Straits Times thông tin.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia Imanol Machuca (trái) đã ra sân tập luyện với CLB cũ. ẢNH: NST

"Hình phạt này không chỉ bao gồm việc cấm thi đấu trong các trận đấu chính thức. Nó bao trùm tất cả các hoạt động bóng đá, bao gồm tham gia tập luyện cùng đội, sử dụng cơ sở vật chất của CLB và có mặt trong khu vực kỹ thuật," theo cách giải thích quyết định của ủy ban kỷ luật FIFA về lệnh cấm thi đấu.

Báo cáo cho biết thêm rằng sự hiện diện của Machuca tại San Lorenzo, mặc dù được cho là do yếu tố tình cảm vì CLB này là một phần trong lịch sử sự nghiệp ban đầu của anh, vẫn được coi là vi phạm nghiêm trọng các điều khoản đình chỉ thi đấu hiện tại của anh do FIFA ban hành, New Straits Times bình luận

"Việc (cầu thủ bị treo giò) có mặt tại các cơ sở của CLB hoặc tham gia bất kỳ hoạt động nào của đội bóng đều có thể bị xem là hành động thiếu tôn trọng đối với quyết định của FIFA", một nguồn tin chia sẻ với New Straits Times.

Nếu Machuca bị kết tội vi phạm thời gian đình chỉ thi đấu 1 năm, FIFA có quyền gia hạn bản án 12 tháng ban đầu, áp đặt thêm tiền phạt và có hành động chống lại bất kỳ CLB nào bị cáo buộc che chở hoặc cho phép cầu thủ này sử dụng cơ sở vật chất của họ.

Ngoài Machuca, sáu cầu thủ nhập tịch Malaysia khác là Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel cũng từng góp mặt trong hai trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 của Malaysia và bị FIFA cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 1 năm

Bóng đá Malaysia đã vướng vào tranh cãi khi bảy cầu thủ được cho là có nguồn gốc di sản bị FIFA trừng phạt vì bị phát hiện làm giả giấy tờ để nhập tịch Malaysia. Sau đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị đình chỉ mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng, có hiệu lực ngay lập tức (từ ngày FIFA ra thông báo 26-9).