'Tôi từng chơi cùng Rashford, chính điều này khiến anh ấy chia tay MU' 25/12/2025 07:01

(PLO)- "Tôi từng làm việc với Marcus Rashford, chính điều này đã khiến anh ấy chia tay MU", đó là câu nói của ai?

Marcus Rashford đã ghi được 7 bàn thắng và có 11 pha kiến ​​tạo trong thời gian được cho mượn tại Barcelona, ​​nhưng một cựu cầu thủ của đội tuyển Anh không hề ngạc nhiên trước phong độ xuất sắc của Rashford. Cựu cầu thủ của Everton Joleon Lescott đã nói về lý do Rashford chia tay MU.

Joleon Lescott thừa nhận anh không hề ngạc nhiên trước phong độ ấn tượng mà Marcus Rashford đang thể hiện tại Barcelona. Cầu thủ được Manchester United cho mượn này đã chuyển đến Tây Ban Nha vào mùa hè năm nay. Sau khi bị Ruben Amorim đẩy xuống vị trí dự bị, Rashford ban đầu gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn vào tháng Giêng trước khi chuyển đến Barcelona theo dạng cho mượn một lần nữa vào tháng Bảy.

Kể từ khi gia nhập CLB xứ Catalan, Rashford đã được trao cơ hội ra sân khá nhiều. HLV Hansi Flick đã đặt niềm tin vào cầu thủ 28 tuổi người Anh ở vị trí tiền đạo cánh trái trong bối cảnh Raphinha phải ngồi ngoài. Rashford đã ghi được 7 bàn thắng và có 11 pha kiến ​​tạo trong tất cả các giải đấu mùa này cho nhà vô địch La Liga.

Mặc dù cơ hội ra sân của Rashford có thể giảm đi kể từ khi ngôi sao người Brazil Raphinha trở lại sau chấn thương, anh đã chứng tỏ giá trị của mình như một phần quan trọng trong đội hình của HLV Hansi Flick. Tuy nhiên, Lescott, người từng làm việc cùng Rashford ở đội tuyển Anh, không hề ngạc nhiên trước những màn trình diễn của tiền đạo Manchester United.

Joleon Lescott đã nói về lý do khiến Rashford chia tay MU. ẢNH: IN THE MIXER

"Tôi không ngạc nhiên về những gì Marcus Rashford đang làm ở đó", Lescott nói trên chương trình In The Mixer, "Tôi tin rằng Marcus Rashford giúp một đội bóng tốt trở nên tốt hơn. Tôi không nghĩ cậu ấy giúp những đội bóng tầm trung trở nên tốt hơn.

Bởi vì ở Man United, người ta kỳ vọng cậu ấy phải làm mọi thứ. Tôi không nghĩ cậu ấy thể hiện được điều đó trong lối chơi của mình. Trong khi đó, tôi nghĩ nếu cậu ấy ở trong một đội bóng mạnh và bạn muốn cậu ấy làm những việc nhất định, cậu ấy có thể làm được. Khi đó, đội bóng sẽ mạnh hơn rất nhiều khi có cậu ấy".

Cựu hậu vệ của Manchester City và Everton, Lescott, thậm chí còn thú nhận rằng khi những tin đồn về việc Rashford có thể rời MU xuất hiện, anh rất mong muốn CLB cũ của mình chiêu mộ tuyển thủ Anh này.

"Khi có những lời đồn đoán, và những lời đồn đoán đó không nhiều, về việc Rashford có thể đến Manchester City, tôi đã muốn Manchester City ký hợp đồng với cậu ấy ngay ngày hôm đó", Lescott tiết lộ, "Tôi nghi ngờ Rashford sẽ không ra đi, nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ giúp Man City mạnh hơn. Hãy nhìn những gì Rashford đang làm ở Barcelona. Họ có Raphinha. Và Raphinha đã chơi xuất sắc năm ngoái, và họ không hề yếu đi khi có Rashford trong đội hình. Rõ ràng Rashford là một cầu thủ hàng đầu".

Rashford đang hạnh phúc tại Barca sau khi chia tay MU. ẢNH: EPA

Marcus Rashford đã bị đẩy xuống băng ghế dự bị trong trận thắng gần đây nhất của Barcelona trước Villarreal, nhưng chiến lược gia người Đức Hansi Flick đã cho thấy rõ ràng chính xác những gì cầu thủ 28 tuổi này mang lại cho đội bóng.

"Tôi cố gắng nói chuyện với mọi cầu thủ khi họ không được chọn. Lần cuối cùng tôi hỏi thăm Rashford, cậu ấy nói: "Sếp ơi, sếp không cần phải nói cho tôi biết về quyết định của sếp. Điều quan trọng nhất là đội bóng. Chúng ta phải giành được ba điểm. Những thứ khác không quan trọng lắm"", HLV Hansi Flick giải thích, "Đây là một tinh thần hoàn hảo.

Tôi rất vui khi có Marcus Rashford trong đội bóng. Khi Rashford ngồi trên băng ghế dự bị, cậu ấy cho thấy chúng tôi có một đội hình mạnh và chiều sâu. Điều tôi có thể nói là Rashford là một cầu thủ chuyên nghiệp tuyệt đối. Ban đầu, Rashford cần một chút thời gian để thích nghi, nhưng giờ đây cậu ấy đã đạt đến phong độ tốt nhất".