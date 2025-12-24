Hojlund mỉa mai MU, Conte cũng lên tiếng công kích 24/12/2025 11:13

(PLO)- Rasmus Hojlund mỉa mai về việc rời Manchester United sau khi thương vụ chuyển đến Napoli được chứng minh là đúng đắn.

Rasmus Hojlund đã giúp Napoli giành chiến thắng 2-0 trước Bologna để nâng cao chiếc Siêu cúp Ý vào đêm thứ Hai và tiền đạo đang được cho mượn từ MU đã đăng tải một thông điệp đầy ẩn ý trên Instagram. Theo đó, Hojlund mỉa mai MU.

Rasmus Hojlund dường như đã nhắm đến Manchester United sau chiến thắng 2-0 của Napoli trước Bologna trong trận Siêu cúp Ý. David Neres ghi cả hai bàn thắng ở Saudi Arabia, giúp nhà vô địch Serie A giành được danh hiệu đầu tiên tại giải đấu này kể từ năm 2014.

Hojlund thi đấu trọn 90 phút trên hàng công khi đội bóng của HLV Antonio Conte giành chiến thắng dễ dàng. Tiền đạo người Đan Mạch gia nhập Napoli vào mùa hè theo dạng cho mượn một mùa giải, và hợp đồng này dự kiến ​​sẽ được mua đứt.

Được biết, việc Napoli mua đứt Hojlund sẽ được thực hiện nếu họ giành vé dự Champions League mùa tới. Hojlund chỉ ghi được bốn bàn thắng cho MU mùa trước và không còn nằm trong đội hình của "quỷ đỏ" sau khi HLV Ruben Amorim tái cấu trúc hàng công.

Hojlund mỉa mai MU sau khi cùng Napoli vô địch siêu cúp nước Ý. ẢNH: INSTAGRAM HOJLUND

Sự xuất hiện của Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Benjamin Sesko đồng nghĩa với việc Hojlund được tự do ra đi. Mbeumo và Cunha đã gây ấn tượng trong mùa giải này, mặc dù Sesko chỉ ghi được hai bàn thắng kể từ khi chuyển đến Old Trafford từ RB Leipzig.

Kể từ khi chuyển đến Napoli, cầu thủ 22 tuổi Hojlund đã ghi được 7 bàn thắng trong 19 lần ra sân. Sau khi sát cánh cùng Scott McTominay trong màu áo Napoli đăng quang siêu cúp Ý, Hojlund đã đăng tải lên Instagram những dòng trạng thái dường như chỉ trích CLB chủ quản của mình, theo tờ Manchester Evening News.

Chia sẻ bức ảnh mình đang cầm chiếc cúp, Hojlund chú thích: "Một quyết định tuyệt vời!". Bài đăng nhận được nhiều lượt thích từ các đồng đội cũ của Hojlund tại MU, bao gồm Lisandro Martinez, Chido Obi, Patrick Dorgu và Andre Onana. Cả Dorgu và Obi cũng để lại bình luận chúc mừng tiền đạo này.

Sau trận đấu, HLV Conte của Napoli đã nhìn lại màn trình diễn của đội mình và cùng với Hojlund chỉ trích Manchester United. Conte dường như cũng công kích "quỷ đỏ" khi đưa ra lời nhận xét: "Nếu nhìn vào số cơ hội chúng tôi tạo ra, chúng tôi đáng lẽ ra có thể hiệu quả hơn nhiều.

Chúng tôi đã chơi một trận đấu tuyệt vời trên mọi phương diện. Bàn thắng đầu tiên là một khoảnh khắc tỏa sáng của một nhà vô địch; những tình huống khác được dàn dựng cẩn thận để gây áp lực lên đối thủ với nhiều cầu thủ vây quanh vòng cấm.

Hojlund và McTominay không được ra sân thường xuyên tại Manchester United, vì vậy chắc chắn phải có lý do, xét đến những nỗ lực mà tôi và đội ngũ của mình đã bỏ ra. Tôi tin rằng nhiệm vụ của chúng tôi là mở rộng kiến ​​thức và giúp cầu thủ trở nên mạnh mẽ hơn.

Tôi đầu tư rất nhiều vào điều đó, và tôi nghĩ rằng mọi cầu thủ mà tôi từng làm việc cùng đều tiến bộ về kỹ thuật, chiến thuật và tinh thần. Chúng tôi thiếu sự sắc bén trong khâu dứt điểm trước một đội bóng mạnh, nhưng đó vẫn là một màn trình diễn tuyệt vời, và tôi chỉ có thể hài lòng và tự hào".