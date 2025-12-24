Âm mưu ngầm của Brooklyn và Nicola nhằm bịt ​​miệng gia đình Beckham 24/12/2025 06:39

Trong bản tin gán nhãn độc quyền, tờ Mirror (Anh) giật tít, "Âm mưu ngầm của Brooklyn và Nicola nhằm bịt ​​miệng gia đình Beckham". Một chuyên gia quan hệ công chúng đã giải mã tình hình mới nhất của nhà Beckham.

Trong ba thập kỷ qua, cái tên David Beckham là biểu tượng của một gia đình kiểu mẫu. Từ những bộ trang phục ton sur ton đến việc luôn có mặt ở hàng ghế đầu tại mọi show thời trang, David Beckham cùng vợ là Victoria đã thể hiện sự đoàn kết với bốn người con của họ.

Nhưng khi mùa lễ hội cuối năm 2025 đến gần, gia đình Becks không còn đầm ấm như xưa. Brooklyn Beckham (con trai cả của David Beckham), 26 tuổi, và vợ của anh là Nicola Peltz-Beckham, 30 tuổi, đang xây dựng một câu chuyện từ một gia đình đoàn kết sang con đường đối đầu.

Vụ lùm xùm mới nhất là việc Brooklyn chặn gia đình mình trên mạng xã hội sau khi mẹ anh, Victoria, thích một bài đăng của anh. Chàng trai 26 tuổi đã bỏ theo dõi bố mẹ, David Beckham và Victoria, trên Instagram. Và em trai Cruz đã xác nhận hành động quyết liệt của người anh cả.

Có thông tin cho rằng họ cũng bỏ theo dõi Brooklyn và Nicola Peltz để đáp trả. Để bác bỏ những tin đồn này, Cruz viết trên Instagram: "Không đúng. Bố mẹ tôi sẽ không bao giờ bỏ theo dõi con trai mình. Hãy làm rõ sự thật. Bố mẹ tôi thức dậy và thấy mình bị chặn... và tôi cũng vậy".

Vợ chồng Brooklyn Beckham mâu thuẫn với bố mẹ là David Beckham và Victoria nghiêm trọng. ẢNH: VOGUE

Vụ tranh cãi mới nhất bắt nguồn từ việc Brooklyn chia sẻ bí quyết nấu thịt gà. "Tôi ướp thịt bằng bia trong 24 giờ qua và giờ đang hoàn thiện việc phết bơ lên trên", Brooklyn nói, vừa đưa miếng thịt ra trước máy quay. "Và đó là cách đơn giản của tôi để làm món ức gà, khoai tây và rau củ", Brooklyn nói thêm trong video.

Sau khi người hâm mộ phát hiện Victoria thích bài đăng của cậu con trai cả, nhiều người đã thúc giục Brooklyn làm hòa với bố mẹ. "Victoria thích bài đăng này. Tuyệt vời!!! Gia đình là tất cả," một người viết. Một người khác nói: "Hãy đi nấu ăn với bố của bạn. Trông ngon quá". Người thứ ba nói: "Hãy nói chuyện với bố mẹ của bạn, bạn chỉ có một cuộc đời và nó rất quý giá". Người thứ tư nói: "Bạn trông rất giống bố bạn. Hãy liên lạc với ông ấy".

Theo tờ The Sun (Anh), Brooklyn khó chịu trước những cử chỉ thể hiện tình cảm công khai của mẹ và đã chặn cả gia đình - bao gồm bố David Beckham, các em trai Romeo và Cruz và em gái Harper. "Có vẻ như Brooklyn chặn họ để cho họ thấy rằng mọi chuyện đã kết thúc. Rõ ràng đây là dấu hiệu cho thấy cậu ấy hoàn toàn xa lánh gia đình mình", The Sun phân tích.

Tuy nhiên, một nguồn tin được cho là bạn của Brooklyn chia sẻ trên The Sun, "Nicola và Brooklyn không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Họ chỉ muốn yên bình. Sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người nếu họ (gia đình Beckham) ngừng liên lạc, bình luận và cung cấp thông tin vì điều đó không mang lại kết quả gì".

Người bạn giấu tên của Brooklyn nói thêm: "Những chuyện trên Instagram (Victoria thích bài đăng của Brooklyn) chỉ là chiêu trò truyền thông, có vẻ như đó là sự thao túng, là hành vi lừa dối. Nó chỉ khiến Brooklyn và Nicola ngày càng xa cách gia đình. Họ buồn vì những lời đồn đoán. Họ đang cố gắng giữ thái độ ôn hòa, đó là không phản ứng gì cả và chỉ sống cuộc sống của mình".

Những diễn biến mới nhất trong câu chuyện đầy kịch tính này có ý nghĩa gì? Đặc biệt là khi nó diễn ra ngay trước Giáng sinh? Chuyên gia PR Mayah Riaz giải mã phản ứng của bộ đôi Brooklyn Beckham-Peltz Nicola - những người đang muốn tạo dựng thương hiệu riêng - là họ làm một cách có chủ đích để kiểm soát câu chuyện và bịt miệng người thân của họ.

Bình luận về lời nói của bạn Brooklyn, Mayah Riaz nói với tờ Mirror (Anh): "Điều này giống như một cuộc họp báo. Nó mang tính mỉa mai. Khi một nguồn tin sử dụng ngôn ngữ mang nặng cảm xúc như "thao túng" và "đánh lừa thị giác", đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay trung lập".

Brooklyn dường như không còn muốn liên quan đến bố mẹ của mình. ẢNH: DAVE BENETT

Người phụ trách quan hệ công chúng Mayah Riaz tuyên bố: "Đó là cách tạo dựng câu chuyện riêng. Nó đặt Brooklyn và Nicola không chỉ là những người bị tổn thương, mà còn là nạn nhân của một điều gì đó đen tối và có chủ đích hơn. Đó là một lựa chọn nhằm PR rất cụ thể của Brooklyn. Chiêu trò ngầm là tạo ra hình ảnh mình là nạn nhân một cách thuyết phục.

Bằng cách tự nhận mình bị thao túng tâm lý, họ đang cố gắng đảo ngược cán cân quyền lực. Thông điệp không phải là "chúng tôi im lặng", mà là "chúng tôi có lý do chính đáng để im lặng". Loại thông báo này tồn tại để giải thích lý do tại sao họ không trực tiếp lên tiếng. Nó giúp họ có được vị thế đạo đức cao hơn mà không cần phải tự mình lên tiếng".

Phân tích sâu hơn về ngôn ngữ được sử dụng, Mayah nói thêm: "Việc lựa chọn từ "gaslighting" đặc biệt đáng chú ý. Đó là một thuật ngữ rất phổ biến trên mạng, rất giống ngôn ngữ trị liệu, gây được tiếng vang với người trẻ. Nó được thiết kế để thu hút người hâm mộ thuộc thế hệ Z và thế hệ Millennials. Điều đó cho thấy đây không chỉ là vấn đề gia đình, mà dường như Brooklyn muốn xây dựng thương hiệu cá nhân từ mâu thuẫn gia đình".

Gia đình Beckham có tầm ảnh hưởng toàn cầu, giàu có, am hiểu truyền thông và luôn kiểm soát chặt chẽ cách thức truyền thông đưa tin. Việc họ gán cho Brooklyn và Nicola là những người bị tổn thương tâm lý đã làm thay đổi cốt truyện, chuyển hướng từ mâu thuẫn gia đình sang tổn thương về mặt cảm xúc. Về mặt quan hệ công chúng, điều này biến họ từ "những đứa trẻ khó bảo" thành "những người cần phải được bảo vệ sức khỏe tinh thần"".

Nhưng điều đó có ý nghĩa gì đối với David Beckham và Victoria?. Mayah giải thích, "Gia đình Beckham luôn xây dựng hình ảnh vừa cao quý vừa gần gũi. Một sự xáo trộn công khai trong gia đình nhắc nhở mọi người rằng họ vẫn chỉ là con người".

Bà cảnh báo mối nguy hiểm nằm ở phản ứng. "Từ góc độ thương hiệu, điều đó chỉ gây tổn hại nếu nó biến thành sự im lặng. Tôi không nghĩ đây là việc làm leo thang mâu thuẫn. Đây là việc vạch ra ranh giới và kiểm soát cách diễn giải trong tương lai. Nếu có thêm câu chuyện nào xuất hiện, cách diễn đạt này của Brooklyn đã được thiết lập sẵn. Bất cứ điều gì nhà Beckham nói hoặc làm tiếp theo đều có thể được nhìn nhận qua lăng kính "áp lực" hoặc "thao túng". Đó là chiến thuật định vị quyền lực mạnh mẽ”.

Điều này tạo ra một thực tế mới và gây ra sự khó chịu đối với gia đình Beckham. Mặc dù đối với một số người, phản ứng của Brooklyn giống như một chiêu trò để PR, Mayah tin rằng nó bắt nguồn từ cảm xúc chân thành. "Tôi nghĩ cảm xúc là trên hết, chiến lược là thứ yếu", bà nhận xét, "Việc chặn phụ huynh hiếm khi là một động thái xây dựng thương hiệu được tính toán kỹ lưỡng. Đó là một cách rất hiện đại, rất đặc trưng của thế hệ Z để thiết lập ranh giới".

Tuy nhiên, trong thế giới của những người siêu nổi tiếng, cảm xúc cá nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. "Khi câu chuyện bắt đầu lan truyền, thời điểm có thể trở nên mang tính chiến lược, bởi vì khi bạn là thành viên của một gia đình nổi tiếng, ngay cả cảm xúc cũng có những hậu quả về mặt quan hệ công chúng".

Gia đình Beckham trong ngày giáng sinh những năm trước. ẢNH: INSTAGRAM VICTORIA

Giáng sinh thường là thời điểm những người nổi tiếng thể hiện hình ảnh gia đình "hoàn hảo" - điều mà gia đình Beckham rất mong đợi. Hiện chưa rõ điều gì đã khiến Brooklyn chặn gia đình mình trên mạng xã hội.

"Chính thời điểm này, ngay trước Giáng sinh, mới là điều khiến chuyện này trở nên nổi bật", Mayah nói, "Giáng sinh là thời điểm quan trọng nhất để thể hiện tình cảm gia đình. Tất vớ, cành ô liu, hoài niệm. Bất kỳ dấu hiệu rạn nứt nào cũng đều bị khuếch đại".

Bà mô tả tình hình hiện tại là "dễ bùng nổ" bởi vì theo quan điểm của bà, nó hoàn toàn trái ngược với mọi thứ mà gia đình Beckham đã xây dựng trong suốt 30 năm qua. "Nó biến một bất đồng cá nhân thành một vấn đề mang tính biểu tượng", Mayah khẳng định.

"Điều quan trọng cần theo dõi là những gì sẽ xảy ra tiếp theo," Mayah kết luận, "Nếu có sự hòa giải êm dịu hoặc một khoảnh khắc đoàn kết nhẹ nhàng, thương hiệu Beckham sẽ vẫn nguyên vẹn và thậm chí có thể được củng cố. Nếu sự im lặng kéo dài, thì câu chuyện sẽ chuyển từ căng thẳng gia đình sang chia rẽ gia đình. Đó là lúc nó trở thành một vấn đề lâu dài".