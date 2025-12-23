Sir Alex Ferguson nói về thời điểm MU vô địch Premier League 23/12/2025 07:29

Cựu HLV Manchester United, Sir Alex Ferguson, đã đưa ra nhận định của mình về Quỷ đỏ và HLV hiện tại Ruben Amorim. Sir Alex Ferguson từng cho rằng có thể phải mất thêm một thập kỷ nữa Manchester United mới lại vô địch Premier League. Nhưng vị HLV huyền thoại của đội chủ sân Old Trafford đã lên tiếng ủng hộ Ruben Amorim.

MU đã gặp khó khăn kể từ khi HLV huyền thoại người Scotland giải nghệ năm 2013, với danh hiệu Premier League gần nhất họ giành được dưới thời ông vào mùa giải 2012 - 2013. Đội chủ sân Old Trafford đã có sáu HLV chính thức kể từ khi Ferguson giải nghệ, chỉ giành được năm danh hiệu lớn trong thời gian đó.

Không ai trong số David Moyes, Louis van Gaal, Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer hay Erik ten Hag có thể mang lại thành công mà Ferguson đã đạt được một cách thường xuyên. Mùa giải trước, MU kết thúc ở vị trí thứ 15, vị trí thấp nhất của họ trong kỷ nguyên Premier League, và bỏ lỡ cơ hội tham dự đấu trường châu Âu sau khi để thua Tottenham Hotspur trong trận chung kết Europa League.

Sir Alex Ferguson vẫn ủng hộ Ruben Amorim dẫn dắt Manchester United. ẢNH: MANCHESTER UNITED

Sir Alex Ferguson, người đã giành được 38 danh hiệu lớn với MU, cho rằng có thể sẽ mất một thời gian nữa CLB cũ của ông mới lại trở thành nhà vô địch nước Anh. Nhưng ông đã dành lời khen ngợi cho Amorim, nói rằng: "Cậu ấy (Amorim) là một người có nhân cách tốt. Điều đó không dễ dàng.

Tôi nhớ lại quãng thời gian mình ở đó, bắt đầu khi Liverpool đang ở đỉnh cao phong độ. Họ là một CLB tuyệt vời, giành Cúp C1 châu Âu bốn lần và nhiều danh hiệu khác, nhưng rồi phải mất đến 31 năm họ mới giành chức vô địch giải đấu quốc nội lần nữa. Hiện tại chúng ta đang ở trong tình huống tương tự. Có thể là 10 năm, cũng có thể là 11 năm, vì chu kỳ đó. Cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng và chúng ta phải đảm bảo rằng công tác tuyển dụng sẽ tốt hơn so với trước đây".

Bất chấp hơn một thập kỷ MU phải vật lộn, Ferguson cho rằng kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua đã diễn ra tốt đẹp đối với "quỷ đỏ". Senne Lammens, Bryan Mbeumo và Matheus Cunha đều đã có tác động tích cực đến đội hình của Amorim.

"Tôi nghĩ việc chiêu mộ thủ môn (Lammens) đã tạo nên sự khác biệt", Sir Alex nói với Press Box, "Cậu ấy còn trẻ, mới 23 tuổi, nhanh nhẹn, thể hình cao lớn, kỹ thuật tốt, và tôi nghĩ điều đó rất hữu ích.

Tôi nghĩ họ cần cầu thủ đó. Manchester United luôn có những cầu thủ truyền cảm hứng trong nhiều năm qua. Tôi nghĩ điều đó đã giúp ích. Hai người còn lại, Mbeumo và Cunha, dường như sẽ đóng góp vào việc lấy lại phong độ của chúng ta".

Amorim đang đảm nhận một quá trình tái thiết lớn và Sir Alex biết cách làm điều đó tốt hơn hầu hết mọi người. HLV người Scotland đã xây dựng nên nhiều đội bóng tuyệt vời trong gần ba thập kỷ dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford.

Sir Alex Ferguson nói thêm: "Tôi nghĩ niềm đam mê của tôi là những người trẻ tuổi và các cầu thủ. Khi tôi đến St Mirren, họ không có tiền. Điều tốt nhất tôi có thể làm là ngồi ở các trường huấn luyện vào thứ Ba và thứ Năm với các cầu thủ trẻ, và sau đó năm người trong số họ đã trở thành tuyển thủ của tôi. Sau đó tôi đến Aberdeen và tiếp tục duy trì tinh thần đó; chúng tôi đã giành chức vô địch mà không có sân tập riêng và tám cầu thủ đã được đào tạo từ chính CLB. Thật tuyệt vời.

Khi tôi đến Manchester United, Bobby Charlton có mặt trong cuộc họp và tôi nói: "Tôi không hiểu tại sao ông lại bổ nhiệm tôi, trừ khi ông cho tôi quyền tự do đào tạo các cầu thủ trẻ". Bobby nói, "Được rồi, cậu đã nhận được công việc". Bobby Charlton là một người đàn ông tuyệt vời".