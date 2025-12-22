Sững sờ trước khoảnh khắc "không còn lời nào bào chữa" của ngôi sao MU 22/12/2025 14:09

Gary Neville không giấu nổi sự ngạc nhiên khi ngôi sao MU Matheus Cunha bỏ lỡ một cơ hội ngon ăn để cứu "quỷ đỏ" khỏi thất bại trước Aston Villa ở vòng 17 Premier League.

Huyền thoại của Manchester United, Gary Neville, tin rằng Matheus Cunha "không có lý do gì để bào chữa" cho việc bỏ lỡ cú đánh đầu cận thành trong hiệp hai trận đấu với Aston Villa - một cơ hội để anh ghi bàn gỡ hòa thứ hai trong trận đấu.

Cunha đã gỡ hòa 1-1 cho MU ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, không lâu sau khi Morgan Rogers đưa chủ nhà Aston Villa dẫn trước. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh Rogers tái lập thế dẫn trước 2-1 cho Aston Villa khi chỉ còn 32 phút nữa là hết giờ.

Không lâu sau, cầu thủ số 10 của MU Cunha có thêm một cơ hội để ghi bàn gỡ hòa thứ hai. Với khoảng trống rộng rãi trong vòng cấm địa, ngôi sao MU Cunha đánh đầu hụt khiến bóng bật ra ngoài khung thành.

Ngôi sao MU Cunha bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa 2-2. ẢNH: AFP/ALLSTAR

"Ôi trời ơi," Gary Neville thốt lên khi bình luận cho Sky Sports, và nói thêm: "Bạn sẽ khó mà tìm thấy một pha bỏ lỡ nào tệ hơn thế. Đó chắc chắn phải là một bàn thắng. Đó là một đường chuyền tuyệt vời từ Mason Mount và một pha tạt bóng xuất sắc từ Patrick Dorgu. Cơ hội vàng. Cậu ấy không có lý do gì để bào chữa cả, Cunha, cậu ấy phải ghi bàn".

Cầu thủ người Brazil tỏ ra vô cùng thất vọng cả về thể chất lẫn tinh thần vì không tận dụng được cơ hội, nằm úp mặt xuống sân cho đến khi các đồng đội đến đỡ anh dậy . Sau pha bỏ lỡ đó, MU vẫn không thể thực hiện một cuộc lội ngược dòng thành công trong thời gian còn lại và do đó đánh mất cơ hội san bằng điểm số với Chelsea, đội đang đứng thứ tư Premier League.

Huyền thoại MU Roy Keane khi bình luận sau trận đấu nói thêm: "Đây là lúc bóng đá khiến bạn phát điên. Đường chuyền tuyệt vời, ngay khi bóng rời khỏi chân anh ấy, bạn đã nghĩ đây chắc chắn sẽ là một bàn thắng, và rồi điều đó hoàn toàn phi lý. Chúng ta thậm chí không thể giải thích được.

Chúng tôi đã nói rằng ở đây tình huống này dễ hơn cả quả phạt đền. Cunha có khoảng cách năm, sáu thước. Có lẽ chỉ có cầu thủ mới có thể giải thích được, liệu Cunha có mất tập trung khi bóng đang bay đến đầu mình hay không?. Đôi khi đối với một cầu thủ, điều đó quá dễ dàng. Chỉ cần nhắm trúng đích là ghi bàn. Một khoảnh khắc tuyệt vời nữa cho Manchester United bị bỏ lỡ".

Những khó khăn của Manchester United càng chồng chất khi đội trưởng Bruno Fernandes dính chấn thương gân kheo trước giờ nghỉ giữa hiệp và phải rời sân. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cuối cùng đã được thay thế bởi Lisandro Martinez. HLV Ruben Amorim của Manchester United sau đó tuyên bố ông sẽ chờ đợi kết quả phân tích đầy đủ về chấn thương của người đồng hương Bồ Đào Nha.