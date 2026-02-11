Nóng: Barca mua sao MU với giá rẻ bất ngờ 11/02/2026 08:08

(PLO)- Marcus Rashford đã đi đến hồi kết trong hành trình gắn bó với MU, khi nhiều nguồn tin khẳng định tiền đạo người Anh sẽ rời khỏi sân Old Trafford vĩnh viễn ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Theo báo chí Anh, Barcelona đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục mua đứt Rashford của MU sau quãng thời gian cho mượn được đánh giá là rất thành công.

Kể từ khi cập bến Nou Camp, Rashford nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới và để lại dấu ấn rõ nét trong lối chơi của đội bóng xứ Catalunya. Phong độ tích cực cùng tinh thần thi đấu được cải thiện rõ rệt đã giúp anh ghi điểm mạnh mẽ trong mắt ban huấn luyện lẫn bộ phận thể thao của Barcelona. Những màn trình diễn đó đủ để thuyết phục nhà đương kim vô địch La Liga đưa ra quyết định dứt khoát.

Rashford đang chơi tốt trong màu áo Barca. Ảnh: EPA.

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, nội bộ Barcelona đã đạt được sự đồng thuận cao về việc giữ Rashford ở lại lâu dài. Đội chủ sân Nou Camp sẵn sàng kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 25 triệu bảng đã được cài sẵn trong hợp đồng cho mượn với MU. Thương vụ này được cho là sẽ diễn ra nhanh gọn, khi phía MU không có ý định đàm phán lại mức phí và kiên quyết giữ nguyên con số đã thống nhất từ trước.

Barcelona tin rằng mức giá 25 triệu bảng là cực kỳ hợp lý trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng đang bị đẩy lên cao. Với họ, việc sở hữu một tuyển thủ Anh đang ở độ chín sự nghiệp và đã chứng minh được năng lực ở cả Premier League lẫn La Liga là một khoản đầu tư đáng giá.

Ngôi sao người Anh không muốn trở lại Old Trafford. Ảnh: EPA.

Trừ khi xảy ra biến cố lớn về chấn thương, thương vụ này gần như chắc chắn sẽ được hoàn tất vào tháng 6. Rashford 26 tuổi, dự kiến sẽ ký hợp đồng có thời hạn ba năm với Barcelona, chính thức khép lại quãng đường nhiều thăng trầm tại Manchester United.

Nếu thương vụ được xác nhận, đây là một trong những quyết định gây tranh cãi nhất của MU trong những năm gần đây, khi họ chấp nhận chia tay một sản phẩm “cây nhà lá vườn” từng được xem là biểu tượng tương lai của CLB.