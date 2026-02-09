Ngôi sao của MU là ứng viên cho danh hiệu bản hợp đồng hay nhất mùa giải 09/02/2026 06:49

(PLO)- Đánh giá MU sau trận thắng Tottenham: Ngôi sao của MU Bryan Mbeumo là ứng cử viên cho danh hiệu bản hợp đồng xuất sắc nhất mùa giải, trong khi Amad Diallo vẫn giữ phong độ ổn định bên cánh phải.

MU cuối cùng đã chấm dứt chuỗi trận không thắng trước Tottenham bằng chiến thắng đầu tiên với tỉ số 2-0 trên sân nhà Old Trafford ở vòng 25 Premier League trước CLB Bắc London sau bốn năm. Bây giờ, ngôi sao của MU Bryan Mbeumo được xem là ứng viên cho danh hiệu bản hợp đồng xuất sắc nhất mùa giải.

Bryan Mbeumo đã ghi bàn thắng thứ ba trong chuỗi bốn trận bất bại của HLV tạm quyền Michael Carrick và là bàn thắng thứ hai trong mùa giải vào lưới cựu HLV của anh là Thomas Frank. Bàn thắng thứ 10 của Mbeumo trong mùa giải đến ngay sau khi Cristian Romero bị truất quyền thi đấu vì pha vào bóng thô bạo vào mắt cá chân của Casemiro ở phút thứ 29.

Cristian Romero, người vừa phải đối mặt với án kỷ luật nội bộ vì những lời công kích ban lãnh đạo trên mạng xã hội tuần trước, đã nhận thẻ đỏ thứ tư trong sự nghiệp tại Ngoại hạng Anh. Việc MU chật vật kết liễu đối thủ trong bối cảnh có hai bàn thắng không được công nhận do việt vị đã giúp Spurs tự tin hơn, trước khi Bruno Fernandes ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0, giúp MU củng cố vị trí trong Top 4 Premier League, tiếp tục theo đuổi giấc mơ Champions League.

Dưới đây là đánh giá của tờ Sun Sport (Anh) về các cầu thủ Manchester United tại Old Trafford khi Quỷ Đỏ đánh bại Tottenham lần đầu tiên kể từ chiến thắng 2-0 hồi tháng 10 năm 2022.

Các cầu thủ MU đang có phong độ rất cao và sự tự tin. ẢNH: ALAMY

Senne Lammens - 6 điểm

Một sai lầm bất cẩn trong hiệp một khá yên tĩnh đã khiến thủ môn người Bỉ lao ra khỏi khung thành và phá bóng thẳng đến chỗ Conor Gallagher, buộc Luke Shaw phải phạm lỗi dẫn đến quả đá phạt ngay từ đầu trận. Lammens có trận giữ sạch lưới thứ ba trong mùa giải này khi Spurs chỉ còn 10 người và không thể thực sự gây nguy hiểm cho khung thành của anh.

Diogo Dalot - 7

Dalot tiếp tục phong độ ấn tượng. Bị Casemiro nhắc nhở chỉ sau hai phút nhưng Dalot nhanh chóng ổn định lại và thường xuyên lên tham gia tấn công. Dalot có pha kiến ​​tạo tuyệt vời cho Matheus Cunha, tạo cơ hội ghi bàn trong một tình huống bóng khó, cùng quả tạt tuyệt đẹp kiến tạo cho Bruno Fernandes ghi bàn giúp đội nhà ấn tỉ số 2-0. Dalot cũng thi đấu chắc chắn trong khâu phòng ngự.

Harry Maguire - 6

Trong hiệp một, ngôi sao của MU ở hàng thủ Maguire nhiều lần gây sức ép lên Dominic Solanke và tạo ra mối đe dọa từ các quả phạt góc, nhưng không thể hiện được sự điềm tĩnh khi cầm bóng như trong những trận đấu gần đây.

Sự phối hợp giữa Maguire và Martinez đang ngày càng phát triển, và khó có khả năng Ayden Heaven hay Leny Yoro có cơ hội ra sân trong 13 trận đấu cuối mùa giải nếu các cầu thủ kỳ cựu có thể giữ được thể trạng tốt.

Lisandro Martinez – 7

Martinez đã ôm người đồng đội ở đội tuyển Argentina là Romero trong đường hầm trước khi trận đấu bắt đầu, nhưng cũng thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ bằng cách chặn đứng những pha tấn công ngắn ngủi của Spurs. Martinez luôn đọc được tình huống nguy hiểm, cản phá hai quả bóng trong vòng cấm địa và một quả phạt trực tiếp. Anh lại có một màn trình diễn xuất sắc nữa.

Luke Shaw - 6

Luke Shaw may mắn tránh được một thẻ vàng sớm và tung ra một đường chuyền thiếu chính xác vào chân Xavi Simons, tạo ra cơ hội tốt nhất cho đội khách trong trận đấu. Nhưng nhìn chung, Shaw có màn trình diễn khá tốt nữa.

Casemiro - 7

Casemiro có vẻ chậm chạp trong những pha bóng cuối trận, nhưng chính anh khiến Romero phạm lỗi dẫn đến chiếc thẻ đỏ phải rời sân.

Đội trưởng đội tuyển Brazil Casemiro luôn là mối đe dọa trong những tình huống cố định và suýt chút nữa đã nhân đôi cách biệt cho MU với pha đánh đầu căng bị Vicario xuất sắc bay người đẩy ra.

Casemiro và Bruno Fernandes cân cả tuyến giữa của MU. ẢNH: EPA

Kobbie Mainoo – 8

Mainoo đã thể hiện xuất sắc vai trò đại diện cho học viện đào tạo trẻ trứ danh của MU trong trận đấu kỷ niệm thảm họa Munich. Sự điềm tĩnh và khéo léo của Mainoo ở khu vực tấn công cho thấy sự trưởng thành vượt xa tuổi tác.

Tiền vệ này chắc chắn nằm trong tầm ngắm của HLV đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, cho World Cup 2026. Pha kiến ​​tạo đầu tiên của Mainoo trong mùa giải rất đẹp mắt, khi anh khéo léo chuyền bóng cho Mbeumo ghi bàn mở tỉ số trong một pha phối hợp đá phạt góc thông minh. Điểm trừ duy nhất của cầu thủ 20 tuổi này là khi anh bị Xavi Simons và Joao Palhinha đẩy ngã vài lần trong hiệp hai.

Bruno Fernandes - 7

Có lúc chơi thiếu chính xác, có lúc lại đẳng cấp thế giới, đội trưởng Manchester United Bruno Fernandes mất một lúc mới bắt nhịp được với hai cú sút không mấy hiểm hóc sau khi đồng đội chuyền bóng cho anh trong vòng cấm.

Nhưng vẫn như mọi khi, Bruno Fernandes luôn biết cách tạo ra khác biệt, anh góp phần vào bàn thắng mở tỉ số từ một pha đá phạt góc đơn giản, và ghi bàn thắng ấn định chiến thắng cho đội nhà.

Amad - 7

Một màn trình diễn sống động và đầy cảm hứng khác từ cầu thủ 23 tuổi, người tiếp tục là một trong những cầu thủ ổn định nhất của Manchester United.

Bryan Mbeumo - 8

Trở lại vị trí tiền vệ cánh trái sau khi chơi thành công ở vị trí này trong trận hòa 2-2 trên sân vận động Tottenham Hotspur hồi tháng 11 năm ngoái. Không bị ai kèm trong một pha phối hợp đá phạt góc, Mbeumo đã ghi bàn thắng thứ hai của mùa giải vào lưới Tottenham.

Sun Sports bình luận, Mbeumo là ứng cử viên cho danh hiệu bản hợp đồng xuất sắc nhất mùa giải, và chắc chắn là bản hợp đồng tốt nhất của MU kể từ khi Bruno Fernandes đến Old Trafford vào năm 2020. Mbeumo cực kỳ nguy hiểm trong những pha phản công.

Thông số trong trận của ngôi sao của MU Mbeumo. ẢNH: SUN SPORTS

Matheus Cunha - 7

Một sự điều chỉnh chiến thuật từ Carrick đã đưa ngôi sao của MU Cunha vào thay Mbeumo ở vị trí tiền đạo ảo. Cầu thủ người Brazil di chuyển sâu và rộng ra hai bên để hỗ trợ ở những khu vực chật hẹp.

Cunha phối hợp rất tốt với Amad, Mbeumo và thể hiện bản năng của một tiền đạo khi có hai bàn thắng bị từ chối. Một tràng pháo tay nhiệt liệt hoàn toàn xứng đáng khi Cunha rời sân.

Dự bị vào sân thay người

Benjamin Sesko (thay cho Cunha, phút 74) – 6

Carrick đang quản lý tốt thời gian thi đấu của tiền đạo người Slovenia khi Sesko tiếp tục thích nghi với giải Ngoại hạng Anh. Việc đối đầu với Micky van de Ven hôm nay có lẽ là một thử thách quá lớn với Sesko.

Đáng lẽ tỉ số phải là 3-0 ở những phút cuối khi Sesko thực hiện cú đánh đầu quá hiền lành trong thế trống trải vào thẳng tay thủ môn Vicario. Nhưng những pha di chuyển không bóng của Sesko đã góp phần vào bàn thắng của Bruno Fernandes.

Manuel Ugarte (thay cho Casemiro, phút 86) – Không chấm điểm vì thi đấu quá ít

Joshua Zirkzee (thay cho Amad, phút 86) – Không tính điểm

Pha tạt bóng tuyệt vời vào cho Sesko là đóng góp chính của Zirkzee.

Noussair Mazraoui (thay cho Shaw, phút 86) - Không tính điểm

Một vài chi tiết xuất hiện thoáng qua trong vai "diễn khách mời" ngắn ngủi của Mazraoui.

Tyler Fletcher (thay cho Mainoo, phút 92) - Không tính điểm

Cầu thủ tốt nghiệp học viện đạo tạo trẻ thứ 256 của MU chính thức có trận ra mắt Premier League.