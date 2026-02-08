MU suýt chiêu mộ thành công Toni Kroos nhưng đổ bể vì sa thải HLV 08/02/2026 06:39

MU suýt chiêu mộ thành công một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới từ Bayern Munich. Toni Kroos đã suýt chút nữa gia nhập MU, nhưng sự thay đổi ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford đã khiến thương vụ đổ bể hoàn toàn.

Huyền thoại bóng đá người Đức, người từng có những giai đoạn cực kỳ thành công tại Bayern Munich và Real Madrid, được tôn vinh là một trong những nhạc trưởng tuyến giữa xuất sắc nhất thời đại và Kroos từng rất gần với việc khoác áo Manchester United.

Trở lại năm 2014, Toni Kroos đã quyết định rời Bayern Munich và đồng ý chuyển đến Manchester United. Anh thậm chí đã ngồi lại với HLV lúc bấy giờ của "quỷ đỏ" là David Moyes để thảo luận về việc anh sẽ hòa nhập vào đội như thế nào và chuẩn bị ký hợp đồng.

Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi đột ngột chỉ vài tuần sau đó. "Trước khi ký hợp đồng với Real Madrid, tôi đã đạt được thỏa thuận với Manchester United. Đó sẽ là một vụ chuyển nhượng từ Bayern Munich sang Manchester United", Toni Kroos tiết lộ sau đó, "David Moyes đã đến gặp tôi và về cơ bản hợp đồng đã được hoàn tất, nhưng sau đó Moyes bị sa thải và Louis van Gaal lên nắm quyền, điều này làm mọi việc trở nên phức tạp hơn.

Louis Van Gaal muốn có thời gian để xây dựng dự án của riêng mình. Tôi không nhận được tin tức gì từ Manchester United trong một thời gian và bắt đầu nghi ngờ. Sau đó, World Cup bắt đầu và (HLV của Real Madrid khi đó) Carlo Ancelotti gọi điện. Và thế là xong".

MU suýt chiêu mộ thành công Toni Kroos nhưng ngôi sao người Đức sau đó rời Bayern Munich để gia nhập Real Madrid. ẢNH: EPA

Điều khiến việc Toni Kroos gia nhập MU hụt vào năm 2014 trở nên thú vị hơn cả là việc anh cũng đã từ chối Liverpool vào khoảng thời gian đó. Steven Gerrard và Luis Suarez đều liên lạc trực tiếp với Toni Kroos, gửi tin nhắn nhằm thuyết phục anh đến Anfield - nhưng những nỗ lực của họ đều không thành công.

"Đó không hẳn là lời tán tỉnh trực tiếp, nhưng họ đề nghị kể cho tôi nghe thêm về Liverpool và những thứ tương tự. Điều buồn cười là, Suarez dù sao cũng sắp rời Liverpool để chuyển đến Barcelona rồi", Toni Kroos nói với tờ The Athletic (Anh).

Sau khi thương vụ Toni Kroos thất bại, MU chuyển hướng sang tiền vệ Cesc Fabregas của Barcelona, ​​nhưng cầu thủ người Tây Ban Nha lại chọn gia nhập Chelsea. Tiếp theo trong danh sách mục tiêu của MU là Thiago Alcantara, tuy nhiên Bayern Munich từ chối cho phép anh ra đi. Cuối cùng, MU đã chiêu mộ Ander Herrera và Daley Blind như những sự bổ sung quan trọng ở tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng năm đó.

Mùa hè năm đó, Toni Kroos đóng vai trò quan trọng giúp tuyển Đức giành chức vô địch World Cup 2014 tại Brazil trước khi có một quãng thời gian đáng nhớ tại đội chủ sân Bernabeu, nơi anh cũng tạo nên bộ đôi tiền vệ huyền thoại cùng với Luka Modric.

MU không thể mua được Toni Kroos vì họ sa thải HLV David Moyes. ẢNH: EPA

Mặc dù Toni Kroos phải mất vài mùa giải trước khi những danh hiệu lớn bắt đầu đến dồn dập tại Real Madrid, nhưng một khi chúng bắt đầu xuất hiện, chúng đến liên tiếp như thác lũ. Với Toni Kroos đóng vai trò là trụ cột điều tiết nhịp độ của đội, Los Blancos đã giành được bốn chức vô địch La Liga, Copa del Rey và năm chức vô địch Champions League - bao gồm cả cú ăn ba Champions League lịch sử từ năm 2016 đến 2018 dưới thời HLV Zinedine Zidane.

Đối với người hâm mộ Manchester United, Toni Kroos là một trong những cơ hội bị bỏ lỡ lớn nhất của CLB - một phần trong danh sách dài những cầu thủ đẳng cấp thế giới đã vuột khỏi tay họ, cùng với những cái tên như Ronaldinho, Paul Gascoigne, Alan Shearer và nhiều danh thủ khác nữa.

Và khi nhìn lại chặng đường đầy biến động của MU trong thập kỷ qua và mức độ thành công phi thường mà Toni Kroos đã đạt được ở Real Madrid, thì đây là một trong những khoảnh khắc mang tính bước ngoặt nhất trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford.