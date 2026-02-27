CAS chính thức chốt ngày ra phán quyết vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia 27/02/2026 12:41

(PLO)- CAS chính thức ra phán quyết, về vụ 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia, chấm dứt những tháng ngày tranh luận, suy đoán và bàn tán trên mạng xã hội.

Ngày 7-2, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) cho biết, quyết định về vụ án làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia ​​sẽ được đưa ra vào tuần tới. CAS xác nhận hội đồng trọng tài đã bắt đầu thảo luận về đơn kháng cáo liên quan đến bảy cầu thủ người Malaysia nhập tịch.

Người phát ngôn của CAS nói với Timesport (Malaysia) rằng phiên điều trần hôm nay 7-2 (thứ Sáu) đã kết thúc, nhưng hội đồng cần thời gian để xem xét các văn bản do tất cả các bên đệ trình.

"Tôi sẽ xác nhận thời gian kết thúc phiên điều trần. Sau phiên điều trần, Hội đồng sẽ dành thời gian để thảo luận. Quyết định cuối cùng dự kiến ​​sẽ không được đưa ra hôm nay", Người phát ngôn của CAS nói.

Người phát ngôn của CAS nói cho biết thêm phán quyết ngắn gọn dự kiến ​​sẽ được đưa ra vào tuần tới, trong khi phán quyết đầy đủ bằng văn bản sẽ được công bố sau đó.

"Sau phiên điều trần, Hội đồng sẽ cần thời gian để xem xét. Tôi không thể cho bạn biết khung thời gian chính xác cho quyết định, nhưng dự kiến ​​quyết định cuối cùng (không kèm căn cứ) sẽ được đưa ra vào tuần tới. Do tính chất quan trọng của vụ việc này, một thông cáo báo chí sẽ được phát hành. Tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi thông cáo được công bố", Người phát ngôn của CAS khẳng định.

Bóng đá Malaysia lao đao vì vụ sai phạm nhập tịch 7 cầu thủ. ẢNH: NST

Vụ kháng cáo liên quan đến vụ bê bối liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) làm giả giấy tờ nhập tịch 7 cầu thủ bắt đầu vào đầu năm 2025 sau khi FAM đệ trình một loạt yêu cầu công nhận tư cách thi đấu lên liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cho 7 cầu thủ Malaysia nhập tịch dạng di sản (Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Jon Irazabal, Gabriel Palmero, Rodrigo Holgado, Facundo Garces và Imanol Machuca).

Mặc dù FIFA ban đầu xác nhận cả bảy cầu thủ đều đủ điều kiện dựa trên giấy khai sinh được cho là chứng minh họ có gốc gác Malaysia, nhưng sau đó đã có những khiếu nại cho rằng các giấy tờ này đã bị làm giả và một số cầu thủ chỉ mới đến Malaysia gần đây trước khi ra mắt đội tuyển quốc gia.

Những cáo buộc này đã dẫn đến hành động kỷ luật chính thức, và sau các cuộc trao đổi thông qua Cổng thông tin pháp lý của FIFA, vụ việc đã được chuyển lên Ủy ban kỷ luật vào tháng 9 năm 2025.

Ngày 25-9-2025, FIFA ra phán quyết rằng FAM đã vi phạm Điều 22 trong Quy tắc kỷ luật của mình, phạt liên đoàn 350.000 franc Thụy Sĩ, trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị đình chỉ mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Ủy ban kháng cáo FIFA đã giữ nguyên các lệnh trừng phạt vào tháng 11 cùng năm, tuyên bố FAM và các cầu thủ đã dựa vào giấy khai sinh giả mạo. Sau đó, FAM đã đưa vụ việc lên CAS, và vào tháng 1 năm 2026, CAS đã tạm đình chỉ các lệnh cấm cho đến khi phiên điều trần đầy đủ được tổ chức hôm nay diễn ra.

CAS cho biết toàn văn phán quyết, bao gồm cả lý lẽ pháp lý đằng sau quyết định, sẽ được ban hành sau phán quyết chính thức và có thể được công bố trên trang web của họ nếu không bên nào yêu cầu giữ bí mật.