Giới trẻ đổ xô check-in biệt thự cổ đang là trụ sở tạm của Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM 19/03/2026 15:07

(PLO)- Biệt thự cổ gần 100 tuổi tại phường Xuân Hòa (TP.HCM) được sử dụng làm trụ sở tạm của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM trong thời gian xây dựng công trình mới. Với kiến trúc như “lâu đài” giữa lòng thành phố, không gian này nhanh chóng thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan, check-in.

Sau khi mở cửa đón khách, trụ sở tạm của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM tại 21 Phạm Ngọc Thạch (phường Xuân Hòa) nhanh chóng thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan, chụp ảnh check-in.

Nơi đây được biết đến với vẻ đẹp độc đáo của công trình mang phong cách kiến trúc cổ điển châu Âu. Những tháp tròn ở góc nhà, ô cửa nhỏ và ban công lan can kiểu cổ tạo nên diện mạo như một “lâu đài thu nhỏ”. Khuôn viên rộng hơn 5.000m2 đã trở thành "trạm dừng chân" mà nhiều người lựa chọn nhâm nhi cà phê, tận hưởng không gian xanh giữa trung tâm thành phố.

Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM tạm chuyển về khu biệt thự cổ gần 100 tuổi tại số 21 Phạm Ngọc Thạch (phường Xuân Hòa, TP.HCM﻿) để tiếp tục hoạt động.

Khuôn viên trụ sở tạm của Nhà văn hóa Thanh Niên có diện tích hơn 5.000 m2, tòa nhà chính một trệt, một lầu mang nét kiến trúc cổ điển, giống như lâu đài.

﻿ Công trình được xây dựng vào khoảng thập niên 1930. Trước năm 1975, đây là biệt thự của giám đốc một công ty xăng dầu, sau đó nơi này trở thành trụ sở của Đại học RMIT và Trường mầm non Thế giới Mặt trời. Khoảng 3 năm trở lại đây, trụ sở này tạm ngưng hoạt động chờ bố trí.

﻿ ﻿ Đơn vị quản lý được bố trí khoảng 1.500 m2 làm khu làm việc, phòng học và các khu vực đào tạo.

Anh Đình Lưu (30 tuổi, phường Linh Chiểu) cho biết: "Đây là lần thứ 2 tôi trở lại đây để tìm những góc ảnh đặc biệt hơn về khu biệt thự mang đậm phong cách Châu Âu. Không chỉ có kiến trúc độc đáo, không gian rộng lớn kết hợp nhiều cây xanh tạo cho mọi người cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng hơn sau những giờ làm việc căng thẳng".

Không gian này mang phong cách kiến trúc cổ điển, thu hút nhiều người trẻ đến tham quan, check-in chụp hình.

Thảo Vy (phường Bình Thạnh) cảm thấy ấn tượng với lối kiến trúc độc đáo của những ngôi nhà bên trong khuôn viên. "Em và bạn lần đầu đến đây và cảm thấy bất ngờ với kiến trúc cổ kính của các tòa nhà, không gian rộng và nhiều nơi có thể chụp ảnh đẹp".

﻿ ﻿ Gắn bó lâu đời với hoạt động của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM nên khi về trụ sở tạm, câu lạc bộ bắn cung tiếp tục thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ. Ngoài câu lạc bộ bắn cung, câu lạc bộ khiêu vũ cũng được duy trì hoạt động tại địa chỉ mới.

Chị Bạch Như (phường Tân Sơn) thích thú khi lần đầu tiên nhập môn bắn cung. "Nơi này cách trụ sở cũ chưa đến 1 km nên vấn đề di chuyển của mọi người gần như không bị ảnh hưởng. Mình đến đây với bạn để thử bộ môn bắn cung và trải nghiệm rất vui, thoải mái".

Một phần bên trong khuôn viên trụ sở được tận dụng thành khu vực cà phê sân vườn, phục vụ người dân và du khách.

Không chỉ là không gian mở để ngồi lại thưởng thức đồ uống, đây như một "trạm dừng chân" để mọi người cùng trò chuyện, thư giãn.

﻿ ﻿ ﻿ Chỉ ít ngày sau khi mở cửa hoạt động, hình ảnh trụ sở tạm Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM đã lan toả mạnh trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm.