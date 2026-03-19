Giới trẻ đổ xô check-in biệt thự cổ đang là trụ sở tạm của Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM

(PLO)- Biệt thự cổ gần 100 tuổi tại phường Xuân Hòa (TP.HCM) được sử dụng làm trụ sở tạm của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM trong thời gian xây dựng công trình mới. Với kiến trúc như “lâu đài” giữa lòng thành phố, không gian này nhanh chóng thu hút đông đảo bạn trẻ đến tham quan, check-in.
Sau khi mở cửa đón khách, trụ sở tạm của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM tại 21 Phạm Ngọc Thạch (phường Xuân Hòa) nhanh chóng thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan, chụp ảnh check-in.
Nơi đây được biết đến với vẻ đẹp độc đáo của công trình mang phong cách kiến trúc cổ điển châu Âu. Những tháp tròn ở góc nhà, ô cửa nhỏ và ban công lan can kiểu cổ tạo nên diện mạo như một “lâu đài thu nhỏ”. Khuôn viên rộng hơn 5.000m2 đã trở thành "trạm dừng chân" mà nhiều người lựa chọn nhâm nhi cà phê, tận hưởng không gian xanh giữa trung tâm thành phố.
Công trình được xây dựng vào khoảng thập niên 1930. Trước năm 1975, đây là biệt thự của giám đốc một công ty xăng dầu, sau đó nơi này trở thành trụ sở của Đại học RMIT và Trường mầm non Thế giới Mặt trời. Khoảng 3 năm trở lại đây, trụ sở này tạm ngưng hoạt động chờ bố trí.
Đơn vị quản lý được bố trí khoảng 1.500 m2 làm khu làm việc, phòng học và các khu vực đào tạo.
Gắn bó lâu đời với hoạt động của Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM nên khi về trụ sở tạm, câu lạc bộ bắn cung tiếp tục thu hút sự tham gia của nhiều bạn trẻ. Ngoài câu lạc bộ bắn cung, câu lạc bộ khiêu vũ cũng được duy trì hoạt động tại địa chỉ mới.
Chỉ ít ngày sau khi mở cửa hoạt động, hình ảnh trụ sở tạm Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM đã lan toả mạnh trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm.