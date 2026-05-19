Khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa: Điểm sáng trong chiến dịch 1.000 phòng học của TP.HCM 19/05/2026 11:07

(PLO)- Sáng 19-5, UBND TP.HCM đã tổ chức lễ khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa và lễ phát động cao điểm 100 ngày xây dựng 1.000 phòng học trong năm học 2026-2027. Đây là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa tọa lạc trên đường Hương Lộ 3 (phường Bình Hưng Hòa) với diện tích hơn 8.800m². Đây là một phần trong tổng thể quy hoạch sử dụng lại quỹ đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa – nghĩa trang lớn nhất thành phố vốn hình thành từ những năm 1970.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, UBND TP, Sở GD&ĐT TP, địa phương cắt băng khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa

Ông Nguyễn Minh Phong, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường An Lạc, chia sẻ dự án xây dựng Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa được khởi công từ tháng 6-2025 với tổng mức đầu tư 156,49 tỉ đồng, hoàn thành sau 11 tháng thi công.

Lãnh đạo Thành phố chứng kiến các địa phương ký cam kết thi đua hoàn thành các công trình trường học thuộc chiến dịch cao điểm "100 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học"

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, sự kiện khánh thành Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa là niềm vui lớn của ngành giáo dục, của chính quyền và nhân dân địa phương.

Trường Tiểu học Trần Đại Nghĩa tọa lạc trên đường Hương Lộ 3 là ngôi trường hiện đại được xây dựng trên phần diện tích đất sau khi di dời nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Trường được thiết kế quy mô 1 trệt, 3 lầu với tổng cộng 30 phòng học đạt chuẩn. Mỗi phòng học được trang bị đầy đủ thiết bị dạy học hiện đại, nổi bật là bảng tương tác thông minh 65 inch. Bên cạnh đó, trường có đầy đủ các phòng chức năng như: Tiếng Anh, Tin học, Âm nhạc, Giáo dục thể chất, khu nhà ăn bán trú và sân trường rộng rãi, độ che phủ cây xanh cao.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, ngôi trường mới là công trình tiêu biểu nằm trong chiến dịch thi đua hoàn thành 1.000 phòng học do thành phố phát động phục vụ cho năm học 2026-2027

Công trình là minh chứng sinh động cho quyết tâm của thành phố trong việc ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giáo dục, chăm lo cho thế hệ tương lai. Đây cũng là công trình tiêu biểu nằm trong chiến dịch thi đua hoàn thành 1.000 phòng học do thành phố phát động phục vụ cho năm học 2026-2027.

Tính đến nay chiến dịch thi đua "150 ngày đêm vận hành 1.000 phòng học" phục vụ cho năm học 2026 - 2027 đã trải qua 1/3 chặng đường.

Lãnh đạo thành phố đề nghị ngành GD&ĐT cần phát huy tối đa hiệu quả công trình, xây dựng môi trường giáo dục văn minh, hiện đại, lấy học sinh làm trung tâm để các em phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và thể chất.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cũng ghi nhận và biểu dương địa phương, nhà thầu đã nỗ lực hoàn thành công trình trong gần 1 năm thi công.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM cũng ghi nhận và biểu dương nỗ lực của địa phương cùng Ban quản lý dự án trong việc bám sát tiến độ. Sự quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thi công cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân phường Bình Hưng Hòa đã giúp công trình về đích đúng hẹn.

Từ sáng sớm, rất đông phụ huynh và học sinh đã có mặt tại khuôn viên mới để tham quan các phòng học, bày tỏ sự phấn khởi trước diện mạo khang trang của ngôi trường.

﻿ ﻿ Giáo viên và học sinh hân hoan trong ngày khánh thành ngôi trường mới.

Đưa con gái đi dạo quanh sân trường, chị Võ Thị Kim Loan chia sẻ, năm ngoái khi cháu vào lớp 1, do trường đang xây dựng nên phải đi học nhờ bên Trường Tiểu học Huỳnh Thúc Kháng. Nhà chị ở ngay gần đây nên từ khi dự án khởi công, cả nhà đều nôn nao mong đợi. Hôm nay chứng kiến ngôi trường khang trang, hiện đại thế này, lại ngay gần nhà, chị mừng lắm. Việc đưa đón hai mẹ con từ năm học tới sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Chị Võ Thị Kim Loan vui mừng khi con của mình được học một ngôi trường mới, khang trang và gần nhà hơn trước.

Chung niềm vui đó, chị Lê Thị Thùy Dung, một phụ huynh vừa chuyển về địa bàn sinh sống cho biết, con chị năm nay may mắn được phân tuyến vào học lớp 1 tại trường. "Trước đây khi chưa có ngôi trường này, học sinh quanh vùng phải đi học rất xa. Giờ trường mới sạch đẹp, đầy đủ tiện nghi, từ nhà tôi ở đường số 8 ra đây chỉ mất 5 phút di chuyển. Thấy con được học tập trong môi trường có cơ sở vật chất xịn và tốt như thế này, tôi cảm thấy rất an tâm", chị Dung bộc bạch.

Các đại biểu cùng các học sinh tham gia trồng cây phủ xanh không gian học đường tại ngôi trường mới.

Trong năm học 2025-2026, trường đã tiếp nhận 160 học sinh lớp 1. Bước sang năm học 2026-2027, số học sinh này sẽ chính thức chuyển về trường để học tiếp lớp 2.

Công trình khánh thành góp phần đáp ứng nhu cầu cấp bách về trường lớp bậc tiểu học trên địa bàn do áp lực gia tăng dân số cơ học; hướng tới tiêu chí đạt chuẩn quốc gia và hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM là đạt 300 phòng học/10.000 dân.

Đồng thời, trường được giao chỉ tiêu tuyển mới 10 lớp 1. Đối với các khối lớp khác, trường sẽ tiếp nhận học sinh chuyển đến trên địa bàn phường, đặc biệt là điều tiết học sinh từ những ngôi trường đang có sĩ số quá đông về đây nhằm giảm tải áp lực cho hệ thống giáo dục tại địa phương.